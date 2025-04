¿Qué son los metadatos?

Hoy en día, las organizaciones poseen cantidades ingentes de datos, pero eso no significa gran cosa si las personas no pueden utilizarlos. De hecho, el diferenciador de datos de IBM informa de que hasta el 68 % de los datos empresariales nunca se analizan. A menudo, eso se debe a que las personas no saben que está ahí o los silos les impiden acceder a él.

Los metadatos permiten a los usuarios navegar fácilmente por entornos de datos complejos. Los metadatos ayudan a organizar, etiquetar, filtrar y ordenar conjuntos de datos para que los usuarios y los sistemas puedan recuperar rápidamente la información que necesitan. Sin una gestión adecuada de los metadatos, encontrar los datos correctos en varios sistemas sería como buscar una aguja en un pajar.