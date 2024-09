¿Qué es el RGPD?

Los controladores deben notificar la mayoría de las vulneraciones de datos personales a una autoridad de control en un plazo de 72 horas. Si una vulneración plantea riesgos para los interesados, como robo monetario o de identidad, la empresa debe notificar a los interesados.

Las notificaciones de las vulneraciones deben enviarse directamente a las víctimas. Un anuncio público no es suficiente a menos que la comunicación directa no sea razonable. Las notificaciones deben incluir detalles sobre los tipos de datos robados, los riesgos para los interesados y cómo la empresa está abordando la situación. La notificación también debe indicar a los sujetos cómo ponerse en contacto con el DPD u otro representante con inquietudes. La empresa no necesita notificar a los interesados si es poco probable que una vulneración represente un riesgo real para ellos. Por ejemplo, no es necesaria la notificación si los datos robados están muy cifrados y los piratas informáticos no pueden utilizarlos.