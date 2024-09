¿Qué es la integridad de los datos?

La integridad de los datos, la calidad de los datos y la seguridad de los datos son conceptos fundamentales en la gestión de datos empresariales y, a menudo, se utilizan indistintamente de manera errónea.

La calidad de los datos se centra en las condiciones de los datos en función de factores como la exactitud, la exhaustividad, la unicidad y la actualidad.

La seguridad de los datos aborda la protección de datos contra el acceso no autorizado, las infracciones y otras formas de mala conducta. Abarca las tecnologías, políticas y prácticas implementadas para salvaguardar los datos a lo largo de su ciclo de vida, garantizando que sólo el personal autorizado pueda acceder a la información sensible para mantener la confidencialidad y la confianza.

La integridad de los datos es el principio general que incluye elementos de calidad y seguridad de los datos. Sirve para verificar la precisión y la coherencia de los datos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la creación y el almacenamiento hasta la recuperación y la eliminación, mediante la aplicación de reglas y estándares que evitan la alteración no autorizada de los datos. Los mecanismos de integridad de los datos ayudan a garantizar que éstos no sólo son correctos y accesibles, sino que también están protegidos contra manipulaciones no autorizadas, lo que favorece el cumplimiento de las normativas industriales y gubernamentales.