Soluciones de gobierno de datos

Cree una base de datos gobernada para acelerar la obtención de resultados de los datos y cumplir con los requisitos de seguridad, privacidad y cumplimiento normativo
El gobierno de datos es la disciplina de gestión que se centra en la calidad, la seguridad y la disponibilidad de los datos de una organización. Ayuda a garantizar la integridad y la seguridad de los datos mediante la definición e implementación de políticas, normas y procedimientos relativos a su recopilación, propiedad, almacenamiento, procesamiento y uso.
Acceda a los datos de todos los silos de su empresa, tanto en sus instalaciones como en la nube, sin tener que mover los datos.
Proteja universalmente el uso de los datos estableciendo políticas obligatorias sobre el uso y la privacidad para todos los datos.
Permite a los usuarios de todos los niveles acceder a datos fiables con interfaces personalizadas (código, Canvas, sin código).
Construya un entramado de datos que conecte datos en silos distribuidos en un entorno de nube híbrida.
El kit de herramientas de IBM® watsonx.governance se integra de manera fluida con sus sistemas existentes para acelerar la adopción de la IA responsable. Los flujos de trabajo automatizados aplican las buenas prácticas establecidas en los programas de gobierno de la IA.
IBM watsonx.data intelligence descubre, cura y gobierna los activos de datos, convirtiendo la información sin procesar en IA precisa y conocimientos significativos en entornos locales y en la nube.
Guardium AI Security ofrece una solución sólida de nivel empresarial para gestionar la seguridad de sus activos de IA.
En IBM® Consulting, guiamos a los clientes para que apliquen la IA adecuada con el fin de crear valor en toda su empresa y para que la apliquen correctamente con el fin de reducir los riesgos asociados a la creación de valor.
Obtenga asesoramiento de otros profesionales del sector, póngase en contacto con expertos en calidad y gobierno de datos para conocer las buenas prácticas y manténgase al día de las novedades en productos y materiales útiles.