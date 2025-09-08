Soluciones de gobierno de datos

Cree una base de datos gobernada para acelerar la obtención de resultados de los datos y cumplir con los requisitos de seguridad, privacidad y cumplimiento normativo

Confíe en sus datos. Confíe en su IA.

Descubra cómo un gobierno de la IA y los datos sólido aporta precisión, equidad y seguridad a cada decisión. Lea nuestro último artículo del blog para descubrir por qué el gobierno es la base de una innovación fiable.

Genere confianza. Ofrezca resultados.

El gobierno de datos es la disciplina de gestión que se centra en la calidad, la seguridad y la disponibilidad de los datos de una organización. Ayuda a garantizar la integridad y la seguridad de los datos mediante la definición e implementación de políticas, normas y procedimientos relativos a su recopilación, propiedad, almacenamiento, procesamiento y uso. 
Acabe con los silos de datos

Acceda a los datos de todos los silos de su empresa, tanto en sus instalaciones como en la nube, sin tener que mover los datos.
Mantenga los datos privados y seguros

Proteja universalmente el uso de los datos estableciendo políticas obligatorias sobre el uso y la privacidad para todos los datos.
Permita el acceso a los datos a todos los usuarios

Permite a los usuarios de todos los niveles acceder a datos fiables con interfaces personalizadas (código, Canvas, sin código).
Mejore la productividad

Construya un entramado de datos que conecte datos en silos distribuidos en un entorno de nube híbrida.

Productos y servicios destacados

IBM watsonx.governance

El kit de herramientas de IBM® watsonx.governance se integra de manera fluida con sus sistemas existentes para acelerar la adopción de la IA responsable. Los flujos de trabajo automatizados aplican las buenas prácticas establecidas en los programas de gobierno de la IA.

 IBM® watsonx.data inteligencia

IBM watsonx.data intelligence descubre, cura y gobierna los activos de datos, convirtiendo la información sin procesar en IA precisa y conocimientos significativos en entornos locales y en la nube.

Guardium AI Security

Guardium AI Security ofrece una solución sólida de nivel empresarial para gestionar la seguridad de sus activos de IA.

 Consultoría de datos e IA

En IBM® Consulting, guiamos a los clientes para que apliquen la IA adecuada con el fin de crear valor en toda su empresa y para que la apliquen correctamente con el fin de reducir los riesgos asociados a la creación de valor.

Casos de uso

Prepare, limpie y gestione sus datos y la IA en una misma herramienta.
Construya sus modelos en colaboración, reduzca los sesgos e impleméntelos sin salir de la plataforma.

Aprenda a crear marcos de gobierno sólidos
Obtenga visibilidad sobre la exposición al riesgo con herramientas automatizadas y monitorización en tiempo real: descubra vulnerabilidades, corrija configuraciones erróneas y cree una IA fiable mediante un gobierno y una seguridad proactivas.

Recursos

2024 Gartner Magic Quadrant para soluciones de calidad de los datos aumentada
Descubra por qué IBM ha sido nombrado Líder por decimoséptima vez consecutiva en el 2024 Gartner Magic Quadrant para soluciones de calidad de los datos aumentada.
IA para empresas: desbloquee el ROI de toda su IA a través del gobierno
En el análisis de proveedores de IDC MarketScape para el ámbito de las operaciones de ML se evalúan varios proveedores del mercado y se destacan las fortalezas de IBM en materia de gobierno de la IA, flexibilidad de opciones de implementación y capacidades no-code/low-code.
Gobierno de datos para líderes
En este ebook se analizan varios temas relacionados con la protección y el gobierno de datos, como la escalabilidad, el establecimiento y la implementación de estándares para toda la organización y la trazabilidad y el linaje de datos.
IBM Match 360
Consolide conjuntos de datos procedentes de fuentes de datos dispares para proporcionar una visión de 360 grados de las entidades con la gestión de datos maestros y potenciada por aprendizaje automático.
Dé el siguiente paso

Obtenga asesoramiento de otros profesionales del sector, póngase en contacto con expertos en calidad y gobierno de datos para conocer las buenas prácticas y manténgase al día de las novedades en productos y materiales útiles.

