Soluciones de gobierno de datos

IBM watsonx.governance El kit de herramientas de IBM® watsonx.governance se integra de manera fluida con sus sistemas existentes para acelerar la adopción de la IA responsable. Los flujos de trabajo automatizados aplican las buenas prácticas establecidas en los programas de gobierno de la IA.

IBM® watsonx.data inteligencia IBM watsonx.data intelligence descubre, cura y gobierna los activos de datos, convirtiendo la información sin procesar en IA precisa y conocimientos significativos en entornos locales y en la nube.

Guardium AI Security Guardium AI Security ofrece una solución sólida de nivel empresarial para gestionar la seguridad de sus activos de IA.