Servicios de consultoría en datos e IA

Escale con éxito la IA con la estrategia, los datos, la seguridad y el gobierno adecuados

La IA adecuada, implementada de forma responsable

Prepare sus datos para el futuro

Pasar de la productividad al rendimiento con la IA agéntica

Aumento de la automatización y las operaciones de TI con IA generativa

Desbloquee todo el potencial de su negocio con la IA

En IBM Consulting, guiamos a los clientes para que apliquen la IA adecuada con el fin de crear valor en toda su empresa y para que la apliquen correctamente con el fin de reducir los riesgos asociados a la creación de valor. Tanto si desea invertir en tecnologías avanzadas, como la IA agéntica, como si simplemente quiere preparar su base de datos para la IA generativa, nos adaptamos a su situación actual, independientemente de sus habilidades o huella técnica. Al seleccionar los datos y la estrategia de IA de su organización, podemos ayudarle a crear una ventaja competitiva sostenida con una IA responsable y escalable.
Estrategia y consultoría 

Al ayudar a nuestros clientes a desarrollar la estrategia de IA adecuada, les permitimos alinear e impulsar sus estrategias empresariales con el potencial transformador de una IA curada de forma responsable y alimentada por los datos de su empresa. 

 Soluciones con IA

Ayudamos a nuestros clientes diseñando, creando y escalando soluciones de IA e IA agéntica de vanguardia que aceleran los imperativos estratégicos, permitiendo a los equipos confiar en los modelos de IA que les respaldan. 

 Preparación de los datos para la IA

Nuestro trabajo de transformación de datos convierte los ecosistemas de datos heredados y fragmentados en plataformas de datos ágiles y modernas diseñadas para ofrecer escalabilidad, velocidad e impacto empresarial, lo que permite desbloquear todo el potencial de sus datos para la era de la IA.

 Transformación y adopción de la IA sin riesgos

Los marcos de gobierno exhaustivos de la IA, los programas de aprendizaje aplicado basados en funciones, los programas de formación y mejora de las competencias en IA, la planificación estratégica de las comunicaciones y la gestión del cambio impulsan la capacidad y la realización del valor.

Creación de una estrategia de datos para la IA empresarial

En este episodio de AI Academy, Cathy Reese explica la necesidad de contar con una estrategia de datos preparada para la IA avanzada.

Vea el episodio

Nuestros expertos

Fotografía de Phaedra Boinodiris
Líder mundial en IA fiable, IBM Consulting

Phaedra Boinodiris
Fotografía de Francesco Brenna
Senior Partner y vicepresidente, Integración de la IA, IBM Consulting

Francesco Brenna
Fotografía de Matt Candy
Global Managing Partner, Estrategia y transformación, IBM Consulting

Matt Candy
Fotografía de Javier Olaizola Casin
Global Managing Partner de cloud híbrido y datos, IBM Consulting

Javier Olaizola Casin
Fotografía de Tony Giordano
Socio principal y vicepresidente de transformación de datos de IBM Consulting

Tony Giordano
Fotografía de Manish Goyal
Senior Partner - Líder global de IA y análisis, IBM Consulting

Manish Goyal
Fotografía de Cathy Reese
Senior Partner, Líder de línea de servicios públicos de datos e IA, IBM Consulting

Cathy Reese
Fotografía de Shobhit Varshney
Jefe de Datos e IA, vicepresidente y Senior Partner, IBM Consulting

Shobhit Varshney

Casos de uso

Persona analizando gráficos digitales en un ordenador portátil
Desbloquee la productividad y el crecimiento gracias a la transformación financiera con IA

Transforme sus operaciones financieras con la eficiencia, la integración y el cumplimiento impulsados por IA para potenciar el crecimiento de su negocio y reducir los costes. 

 Más información
Persona que trabaja con maquinaria robótica en fábrica
Replantéese cómo funciona su negocio

Impulse la transformación empresarial de su organización con una automatización extrema.

 Más información
Empresarios discutiendo sobre un nuevo proyecto empresarial en la oficina
Consultoría de RR. HH. y transformación del talento

Reimagine y modernice los RR. HH. con la IA como eje central para obtener mejores resultados empresariales y desbloquear el potencial de los empleados y la empresa. 

 Más información
Dos plataformas, una con una mujer frente a un icono de escudo de seguridad y otra con un hombre frente a una pantalla de datos informáticos
Servicios de consultoría en ciberseguridad

Nuestros servicios de asesoramiento, integración y gestión de la seguridad le ayudan a aprovechar al máximo la IA. 

 Más información
Compañeros de trabajo en una sala de reuniones
Reimagine su estrategia empresarial 

Ayudamos a nuestros clientes a impulsar el valor empresarial y resolver retos complejos mediante el uso de la IA y otras tecnologías transformadoras.

 Más información
Dueño de tienda sonriente utilizando una tablet digital para procesar una transacción con tarjeta de crédito con un cliente
Transformación de la experiencia del cliente y del marketing

Imagine, diseñe y ofrezca experiencias más fluidas y personalizadas a lo largo de todo el recorrido del cliente para desbloquear valor e impulsar el crecimiento.

 Más información
Casos de éxito

Logotipo de Virgin Money

Creación de un asistente bancario con IA para impulsar el compromiso con el cliente en Virgin Money.

 Lea el caso de éxito
Logo del U.S. Open

Potenciamos la experiencia digital del US Open. con potentes modelos de IA generativa.

 Más información sobre el US Open
Logo de British Sugar

Mezcla de datos e IA para optimizar las operaciones en British Sugar.

 Caso de éxito de British Sugar
Logo del cliente Coca-Cola European Partners

Transformar la optimización de las compras con conocimientos impulsados por IA.

 Explore el caso de éxito de CCEP
Próximos pasos

¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto con nosotros y le responderemos a sus preguntas, le explicaremos cómo pueden ayudarle nuestros servicios de consultoría empresarial y exploraremos los próximos pasos.

