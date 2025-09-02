En IBM Consulting, guiamos a los clientes para que apliquen la IA adecuada con el fin de crear valor en toda su empresa y para que la apliquen correctamente con el fin de reducir los riesgos asociados a la creación de valor. Tanto si desea invertir en tecnologías avanzadas, como la IA agéntica, como si simplemente quiere preparar su base de datos para la IA generativa, nos adaptamos a su situación actual, independientemente de sus habilidades o huella técnica. Al seleccionar los datos y la estrategia de IA de su organización, podemos ayudarle a crear una ventaja competitiva sostenida con una IA responsable y escalable.