En IBM Consulting, guiamos a los clientes para que apliquen la IA adecuada con el fin de crear valor en toda su empresa y para que la apliquen correctamente con el fin de reducir los riesgos asociados a la creación de valor. Tanto si desea invertir en tecnologías avanzadas, como la IA agéntica, como si simplemente quiere preparar su base de datos para la IA generativa, nos adaptamos a su situación actual, independientemente de sus habilidades o huella técnica. Al seleccionar los datos y la estrategia de IA de su organización, podemos ayudarle a crear una ventaja competitiva sostenida con una IA responsable y escalable.
Al ayudar a nuestros clientes a desarrollar la estrategia de IA adecuada, les permitimos alinear e impulsar sus estrategias empresariales con el potencial transformador de una IA curada de forma responsable y alimentada por los datos de su empresa.
Ayudamos a nuestros clientes diseñando, creando y escalando soluciones de IA e IA agéntica de vanguardia que aceleran los imperativos estratégicos, permitiendo a los equipos confiar en los modelos de IA que les respaldan.
Nuestro trabajo de transformación de datos convierte los ecosistemas de datos heredados y fragmentados en plataformas de datos ágiles y modernas diseñadas para ofrecer escalabilidad, velocidad e impacto empresarial, lo que permite desbloquear todo el potencial de sus datos para la era de la IA.
Los marcos de gobierno exhaustivos de la IA, los programas de aprendizaje aplicado basados en funciones, los programas de formación y mejora de las competencias en IA, la planificación estratégica de las comunicaciones y la gestión del cambio impulsan la capacidad y la realización del valor.
IBM ha desarrollado una alianza única con Adobe en un ecosistema que abarca tanto la tecnología como los servicios. Con un enfoque pionero en el sector, amplias capacidades de consultoría en las tres nubes de Adobe, soluciones propias de Adobe y una reputación consolidada en la gestión de algunos de los proyectos más complejos del ecosistema de clientes de Adobe.
Somos un partner mundial reconocido en todos los continentes:
Snowflake ofrece una plataforma para la gestión y el análisis de datos en la nube. Permite a las organizaciones almacenar, gestionar y analizar grandes cantidades de datos en varias nubes públicas, y es compatible con tareas como el almacenamiento, los lagos, la ingeniería, la ciencia, el desarrollo de aplicaciones y el intercambio. Sus servicios son utilizados por sectores que requieren análisis y gestión de datos.
