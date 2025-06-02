AI Academy

Creación de una estrategia de datos para la IA empresarial

Los datos son el combustible que alimenta todas las capacidades y casos de uso de la IA. Aunque la mayoría de las organizaciones actuales disponen de abundante "combustible en el depósito", tienen dificultades para producir modelos de IA generativa que aporten un valor empresarial significativo, ya que trabajan con "combustible de baja calidad", por así decirlo. Sin datos de calidad, no hay IA de calidad. En este episodio de AI Academy, Cathy Reese explica que las organizaciones actuales necesitan una estrategia de datos preparada para la IA avanzada, lo que les obligará a aprovechar sus activos de datos de mayor calidad.
Lo que aprenderá
  • Por qué el auge de la IA ha cambiado el concepto de "datos de calidad"
  • Cómo superar la barrera de la calidad de los datos
  • Lo que se necesita para preparar una hoja de ruta para la preparación de datos
La combinación adecuada de procesos, tecnología y personas garantiza que los datos de su empresa sean de alta calidad, estén disponibles y cumplan los requisitos para cualquier caso de uso, especialmente para la IA.
Cathy Reese Socio sénior, líder en nube híbrida pública y datos IBM Consulting

Una guía de datos preparados para la IA

El concepto de datos preparados para la IA se basa en una idea clave: una IA capaz de crear valor para la empresa comienza con datos específicamente preparados para sus aplicaciones. Este recurso explora seis acciones clave que los responsables de datos pueden llevar a cabo para garantizar que los datos empresariales estén preparados para impulsar la IA de manera eficaz.

