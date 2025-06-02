Los datos son el combustible que alimenta todas las capacidades y casos de uso de la IA. Aunque la mayoría de las organizaciones actuales disponen de abundante "combustible en el depósito", tienen dificultades para producir modelos de IA generativa que aporten un valor empresarial significativo, ya que trabajan con "combustible de baja calidad", por así decirlo. Sin datos de calidad, no hay IA de calidad. En este episodio de AI Academy, Cathy Reese explica que las organizaciones actuales necesitan una estrategia de datos preparada para la IA avanzada, lo que les obligará a aprovechar sus activos de datos de mayor calidad.