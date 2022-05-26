Etiquetas
¿Cuál es la diferencia? ¿Ingeniero de datos vs. científico de datos vs. ingeniero de análisis?

Programadora autónoma codificando y programando

 

El equipo de datos moderno es, bueno, complicado.

Incluso si está en el equipo de datos, hacer un seguimiento de todos los diferentes roles y sus matices resulta confuso, y mucho menos si es un ejecutivo no técnico que apoya o trabaja con el equipo.

Una de las mayores áreas de confusión es comprender las diferencias entre los roles de ingeniero de datos, científico de datos y ingeniero de análisis.

 

¿Qué es un ingeniero de datos?

Un ingeniero de datos desarrolla y mantiene la arquitectura de datos y los pipelines. Esencialmente, construyen los programas que generan datos y pretenden hacerlo de una manera que garantice que la salida sea significativa para las operaciones y el análisis.

Algunas de sus responsabilidades clave incluyen:

  • Gestión de la orquestación de pipeline 
  • Creación y mantenimiento de una plataforma de datos
  • Liderar cualquier esfuerzo de integración de datos personalizados
  • Optimización del rendimiento del almacén de datos
  • Desarrollo de procesos para el modelado de datos y la generación de datos
  • Estandarización de las prácticas de gestión de datos

Las habilidades importantes para los ingenieros de datos incluyen:

  • Experiencia en SQL
  • Capacidad para trabajar con datos estructurados y datos no estructurados
  • Amplios conocimientos en programación y algoritmos
  • Experiencia con herramientas de ingeniería y pruebas
  • Grandes habilidades de pensamiento creativo y resolución de problemas
¿Qué es un ingeniero analítico?

Un ingeniero de análisis reúne fuentes de datos de una manera que permite generar conocimiento consolidado. Hacen el trabajo de construir sistemas que puedan modelar datos de una manera limpia y clara repetidamente para que todos puedan usar esos sistemas para responder preguntas de forma continua. Como un ingeniero de análisis en dbt Labs expresó (enlace externo a ibm.com), una parte clave de la ingeniería de análisis es que "le permite resolver problemas difíciles una vez, y luego obtener beneficios de esa solución infinitamente.

Algunas de sus responsabilidades clave incluyen:

  • Comprender los requisitos empresariales y definir resultados de análisis exitosos
  • Limpieza, transformación, prueba e implementación de datos para estar listo para el análisis
  • Introducción de definiciones y documentación para datos clave y procesos de datos
  • Incorporación de técnicas de ingeniería de software, como integración continua, al código de análisis
  • Capacitar a otros para que utilicen los datos finales para el análisis
  • Consultar con científicos de datos y analistas sobre áreas para mejorar scripts y consultas

Habilidades importantes para los ingenieros de análisis (enlace externo a ibm.com) incluyen:

  • Experiencia en SQL
  • Comprensión profunda de las buenas prácticas de ingeniería de software
  • Experiencia con almacén de datos y visualización de datos
  • Sólidas capacidades para mantener relaciones multifuncionales
  • Experiencia en análisis de datos o ingeniería de datos

Entonces, ¿qué es un científico de datos?

Un científico de datos estudia grandes conjuntos de datos utilizando análisis estadísticos avanzados y algoritmos de machine learning. Al hacerlo,identifican patrones en los datos para generar conocimientos empresariales críticos y, a continuación, suelen utilizar esos patrones para desarrollar soluciones de machine learning para obtener conocimientos más eficientes y precisos a escala. Fundamentalmente, combinan esta experiencia estadística con la experiencia en ingeniería de software.

Algunas de sus responsabilidades clave incluyen:

  • Transformar y limpiar grandes conjuntos de datos en un formato utilizable
  • Aplicar técnicas como la agrupación, las redes neuronales y los árboles de decisión para obtener conocimiento a partir de los datos
  • Analizar datos para identificar patrones y detectar tendencias que puedan afectar al negocio
  • Desarrollo de algoritmos de machine learning (enlace externo a ibm.com) para evaluar datos
  • Creación de modelos de datos para pronosticar resultados

Las habilidades importantes para un científico de datos incluyen:

  • Experiencia en SAS, R y Python
  • Amplia experiencia en machine learning, acondicionamiento de datos y matemáticas avanzadas
  • Experiencia en el uso de herramientas de big data
  • Comprensión de desarrollo api y operaciones
  • Experiencia en optimización y minería de datos
  • Fuertes habilidades de pensamiento creativo y toma de decisiones

¿Cómo encaja todo?

Incluso ver las descripciones de ingeniero de datos, científico de datos e ingeniero analítico una al lado de la otra puede causar confusión, ya que ciertamente hay superposiciones en las habilidades y áreas de enfoque en cada uno de estos roles. Entonces, ¿cómo encaja todo?

Un ingeniero de datos crea programas que generan datos y, aunque su objetivo es que esos datos sean significativos, seguirán teniendo que combinarse con otras fuentes. Un ingeniero analítico reúne esas fuentes de datos para crear sistemas que permitan a los usuarios acceder a conocimientos consolidados de forma repetible y de fácil acceso. Por último, un científico de datos desarrolla herramientas para analizar todos esos datos a escala e identificar patrones y tendencias más rápido y mejor que cualquier humano.

Es crucial que exista una relación sólida entre estos roles. Pero con demasiada frecuencia, termina siendo disfuncional. Jeff Magnuson, vicepresidente de plataforma de datos en Stitch Fix, escribió sobre este tema hace varios años en un artículo titulado Engineers Shouldn’t Write ETL (enlace externo a ibm.com).El quid de su artículo era que los equipos no deberían tener “pensadores” y “hacedores” separados. Más bien, los equipos de datos de alto rendimiento necesitan la propiedad integral del trabajo que producen, lo que significa que no debería haber una mentalidad de “tirarlo por la borda” entre estos roles.

El resultado es una gran demanda de científicos de datos con formación en ingeniería y que entiendan cosas como cómo crear procesos repetibles y la importancia del tiempo de actividad y los SLA. A su vez, este enfoque tiene un impacto en el papel de los ingenieros de datos, que pueden trabajar codo con codo con los científicos de datos de una manera completamente diferente. Y, por supuesto, eso también afecta a los ingenieros analíticos.

Comprender la diferencia entre ingeniero de datos, científico de datos e ingeniero analítico, por ahora

La verdad es que muchas organizaciones definen cada uno de estos roles de manera diferente. Es difícil trazar una línea firme entre dónde termina uno y dónde comienza, porque todos tienen tareas similares hasta cierto punto. Como concluye Josh Laurito: “Todo el mundo escribe SQL. Todo el mundo se preocupa por la calidad. Todo el mundo evalúa diferentes tablas y escribe datos en algún lugar, y todo el mundo se queja de las zonas horarias. Todo el mundo hace muchas de las mismas cosas. Así que realmente la forma en que dividimos las cosas es dónde están las personas en relación con nuestros principales almacenes de datos analíticos”.

En Squarespace, esto significa que los ingenieros de datos son responsables de todo el trabajo realizado para crear y mantener esos almacenes, los ingenieros analíticos están integrados en los equipos funcionales para apoyar la toma de decisiones, elaborar narrativas en torno a los datos y utilizarlos para impulsar la acción y las decisiones, y, por último, los científicos de datos se sientan en el medio, estableciendo las estructuras de incentivos y las métricas para tomar decisiones y guiar a las personas.

Por supuesto, será ligeramente diferente para cada organización. Y por muy borrosas que sean las líneas ahora, cada uno de estos roles solo continuará evolucionando y cambiando aún más la dinámica en cada uno de ellos. Pero con suerte, esta descripción general ayudará a resolver la cuestión de cuál es la diferencia entre ingeniero de datos, científico de datos e ingeniero analítico, por ahora.

Más información sobre la plataforma de observabilidad continua de datos de IBM® Databand y cómo ayuda a detectar antes los incidentes de datos, resolverlos más rápido y ofrecer datos más fiables a la empresa. Si está listo para profundizar, solicite una demo hoy mismo.

Autor

Databand

