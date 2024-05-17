Una nueva era en BI: superar la baja adopción para que las decisiones inteligentes sean accesibles para todos

De cara al futuro, la facilidad de uso y la personalización están destinadas a redefinir la trayectoria de la BI.

1. Destacar la facilidad de uso

La nueva generación de herramientas de BI rompe las barreras que antes hacían que los análisis de datos potentes solo fueran accesibles para los científicos de datos. Gracias a sus interfaces más sencillas, que incluyen interfaces conversacionales, estas herramientas hacen que interactuar con los datos sea tan fácil como mantener una conversación.

Esta integración en los flujos de trabajo diarios significa que el análisis avanzado de datos puede ser tan sencillo como revisar tu correo electrónico. Este cambio democratiza el acceso a los datos y permite a todos los miembros del equipo derivar conocimiento de los datos, independientemente de sus habilidades técnicas.



Por ejemplo, imagine a un responsable de ventas que quiere comprobar rápidamente las últimas cifras de rendimiento antes de una reunión. En lugar de navegar por un software complejo, preguntan a la herramienta de BI: "¿Cuáles fueron nuestras ventas totales el mes pasado?", o: "¿Cuál es nuestro rendimiento en comparación con el mismo período del año pasado?"

El sistema entiende las preguntas y ofrece respuestas precisas en segundos, igual que en una conversación. Esta facilidad de uso ayuda a garantizar que todos los miembros del equipo, no solo los expertos en datos, puedan interactuar con los datos de forma eficaz y tomar decisiones informadas con rapidez.

2. Personalización de la conducción

La personalización está transformando la forma en que las plataformas de BI presentan e interactúan con los datos. Esto significa que el sistema aprende cómo trabajan los usuarios con él, se adapta a las preferencias individuales y satisface las necesidades específicas de su negocio.

Por ejemplo, un panel de control podría mostrar las métricas más importantes para un director de marketing de forma diferente que para un supervisor de producción. No se trata solo del rol del usuario; también se trata de lo que ocurre en el mercado y de lo que muestran los datos históricos.

Las alertas en estos sistemas también son más inteligentes. En lugar de notificar a los usuarios todos los cambios, los sistemas se centran en los más críticos en función de su importancia pasada. Estas alertas pueden incluso adaptarse cuando cambian las condiciones empresariales, lo que ayuda a garantizar que los usuarios obtengan la información más relevante sin tener que buscarla ellos mismos.

Al combinar un profundo conocimiento del usuario y de su entorno empresarial, las herramientas de BI pueden proporcionar conocimientos relevantes en el momento adecuado. Esto hace que estas herramientas sean increíblemente eficaces para tomar decisiones informadas de forma rápida y segura.