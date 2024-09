El viaje cognitivo del hospital con IBM comenzó en 2017 con la implementación de una plataforma de almacenamiento de datos, IBM PureData System for Analytics, impulsada por la tecnología Netezza. NYGH implementó entonces la solución IBM Datastage con tecnología de IA para entregar datos al servidor de datos desde más de 15 sistemas de origen en todo el hospital en tiempo real. Estos incluyen sistemas de fuentes clínicas y no clínicas internas de Cerner Corporation, RL Solutions y TeleTracking Technologies, Inc., así como fuentes externas, incluidos conjuntos de datos de la ciudad de Toronto y Ontario Health y conjuntos de datos geoespaciales de código abierto. NYGH también implementó y sigue utilizando IBM SPSS Modeler para el análisis predictivo.

Por último, NYGH se ha actualizado al software Cognos Analytics, basado en IA, que utiliza para elaborar informes y paneles de control en tiempo real que abarcan múltiples métricas de prestación de servicios. El hospital aplicó primero estos conocimientos de IA a más de 20 QBP, creando un panel de control que reemplazó al menos 100 informes estáticos diferentes. Un único panel de control proporciona información sobre todos los QBP, al tiempo que permite a los usuarios desglosar los detalles y la información, incluso a nivel de paciente.

Sri Vijay atribuye la rápida aceptación por parte del personal del hospital a las visualizaciones interactivas y enriquecidas y al diseño centrado en el usuario del software Cognos Analytics. "Nos permite obtener más información en tiempo real", dice. "Y también permite a los usuarios acceder y, de forma autogestionada, desglosar los datos de la forma que necesitan. Un médico o responsable de enfermería puede mirar un gráfico y detectar de un vistazo si algo no está bien". Los usuarios también pueden filtrar datos y aprovechar los potentes informes detallados a nivel de paciente para obtener información detallada sobre el rendimiento y los resultados.