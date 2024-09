IBM® SPSS Modeler es una solución visual líder en ciencia de datos y aprendizaje automático (ML) diseñada para ayudar a las empresas a acelerar el tiempo de obtención de valor agilizando las tareas operativas de los expertos en datos. Organizaciones de todo el mundo lo utilizan para la preparación y el descubrimiento de datos, la analítica predictiva, la gestión y la implementación de modelos y ML para monetizar los activos de datos.

IBM® SPSS Modeler también está disponible dentro de IBM® Cloud Pak for Data, una plataforma de datos e IA en contenedores que le permite crear y ejecutar modelos predictivos en cualquier lugar, en cualquier nube y en sus instalaciones. IBM® Cloud Pak for Data as a Service le permite ejecutar flujos de Modeler en la nube pública. Puede probarlo hoy mismo sin coste alguno y sin necesidad de descarga.