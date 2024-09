IBM® DataStage es una herramienta de integración de datos líder en el sector que le ayuda a diseñar, desarrollar y emprender tareas que mueven y transforman los datos. En esencia, DataStage es compatible con patrones tanto de extracción, transformación y carga (ETL) como de extracción, carga y transformación (ELT). Está disponible una versión básica del software para su implementación local. No obstante, si desea reducir los costes y el tiempo de la integración de datos, actualice a DataStage for IBM® Cloud Pak for Data, que ofrece prestaciones de integración automática muy potentes en entornos híbridos o multinube.