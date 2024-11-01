¿Qué es MetaGPT?

Se han adoptado procedimientos operativos estándar en varios ámbitos, ya que desempeñan un papel crítico en el apoyo a la descomposición de tareas y a una coordinación eficaz6. En el desarrollo de software, los SOP promueven la colaboración entre equipos al deconstruir las tareas del proyecto en procedimientos más pequeños y prácticos que luego se asignan a roles específicos y especializados. MetaGPT codifica los SOP en secuencias de instrucciones para organizar y promover flujos de trabajo multiagente. Los flujos de trabajo SOP introducen estructura y oportunidades de perfeccionamiento.

Por ejemplo, se da una instrucción al agente del gestor de proyectos para que cree un documento de requisitos del producto (PRD). Al agente gestor de producto se le pide una vez y luego que refine ciertos elementos del PRD debido al desarrollo incremental del proyecto. Por ejemplo, se indica al agente que cree una sección dentro del PRD para "objetivos del producto". A continuación, se le da instrucción de nuevo para que refine esos objetivos actualizando los objetivos originales del producto para asegurarse de que se alinean con la dirección actual del proyecto7. Este método de refinamiento se emplea para garantizar que la tarea global sea reconocida y cohesiva por todos los agentes.



En el siguiente ejemplo, se le da una instrucción al agente gestor de productos para que genere un análisis de requisitos. Después de esta instrucción inicial, se le pide al agente que genere un análisis refinado que tenga en cuenta las nuevas características y mejoras de la colaboración en curso.



Instrucción de análisis de requisitos: "Proporcione un análisis detallado de los requisitos"8.

Instrucciones de análisis refinadas: "Revise y refine el análisis de requisitos existente en una lista de cadenas para alinearlo con las necesidades cambiantes del proyecto debido al desarrollo incremental. Asegúrese de que el análisis cubra de forma exhaustiva las nuevas características y mejoras necesarias para el alcance refinado del proyecto"9.



Este ejemplo muestra un PRD generado como salida estandarizada que se pasa del agente del gestor de productos al agente del arquitecto. La instrucción basada en SOP para cada output generada se lista junto a ellos. Tenga en cuenta que la instrucción se basa de manera similar en el flujo de trabajo, incluidas las definiciones de requisitos, los métodos para completar las tareas y el orden para completarlas:



Instrucción del usuario: “Constrúyame una aplicación basada en React para que los gestores de patrimonios la utilicen para revisar los portfolios de sus clientes y hacer recomendaciones de fondos apropiados para su uso. Esta aplicación necesita funcionar en América, el Reino Unido y España”.



Requisitos originales

Instrucción rápida: "Coloque aquí los requisitos del usuario original"10.



"Constrúyame una aplicación web basada en React para que los gestores patrimoniales la utilicen para revisar los portfolios de sus clientes y hacerles recomendaciones de fondos adecuados. Esta aplicación debe funcionar en Estados Unidos, el Reino Unido y España".

Objetivos del producto

Instrucción rápida: "Proporcione hasta tres objetivos de producto claros y ortogonales"11.

Desarrolle una aplicación web segura y fiable para gestores de patrimonios. Garantice la compatibilidad multilingüe para inglés, español y variaciones regionales. Cree una interfaz intuitiva y fácil de usar para la gestión y recomendación de portfolio.

Historias de usuario

Instrucción rápida: "Proporcione hasta 3 a 5 historias de usuario basadas en escenarios".12

Como gestora de patrimonios, quiero revisar los portfolios de mis clientes y ofrecer un asesoramiento personalizado. Como gestor de patrimonios, quiero recomendar fondos a mis clientes en función de sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo. Como gestor de patrimonios, quiero acceder a la aplicación en inglés o español en función de mi ubicación.

Análisis competitivo

Instrucción rápida: "Proporcione de 5 a 7 productos competitivos"13.

"Wealthfront: servicio de inversión automatizado con una interfaz limpia, pero carece de recomendaciones de fondos personalizadas". "Personal Capital: ofrece herramientas integrales de gestión de patrimonios, pero puede ser abrumador para los nuevos usuarios". "Betterment: se centra en la inversión automatizada con una personalización limitada para los gestores de patrimonios".

Análisis de requisitos

Instrucción rápida: "Proporcione un análisis detallado de los requisitos"14.

La aplicación debe construirse utilizando React, lo que garantia que sea escalable y mantenible. Debe tener una interfaz multilingüe para atender a los usuarios de América, el Reino Unido y España. La aplicación debe ser segura para proteger los datos financieros confidenciales y cumplir con la normativa regional. También debe integrarse con varias fuentes de datos financieros para proporcionar análisis de portfolio en tiempo real y recomendaciones de fondos.

Grupo de requisitos

Instrucción rápida: "Enumere los 5 a 7 requisitos principales con su prioridad (P0, P1, P2)", "Cubra tanto el contenido heredado como el contenido incremental. Conservar el contenido no relacionado con el desarrollo incremental"15.

("Autenticación segura de usuarios y cifrado de datos para proteger la información del cliente"., “P0”),

("Soporte multilingüe para inglés y español, con variaciones regionales"., “P0”),

("Integración en tiempo real con fuentes de datos financieros para el portfolio"., “P0”),

("Panel de control fácil de usar para revisar y gestionar portfolios de clientes.", “P1”),

("Motor de recomendaciones para sugerir los fondos adecuados en función de los perfiles de los clientes.", “P2”)

Borrador de diseño de la interfaz de usuario

Instrucción rápida: "Proporcione una descripción simple de los elementos, funciones, estilo y diseño de la interfaz de usuario"16.

La IU contará con un diseño limpio y moderno con un panel de control que proporciona una visión general de los portfolios de clientes. Incluirá gráficos interactivos para el análisis de portfolio, una sección de recomendaciones para la selección de fondos y un fácil cambio entre inglés y español.



Cualquier cosa que no esté CLARA

Instrucción rápida: "Mencione los aspectos del proyecto que no estén claros e intente aclararlos"17.



No hay puntos poco claros.

El ejemplo anterior es una entrega al agente arquitecto para el diseño, aquí está la instrucción basada en SOP que se proporciona junto con el PRD:

"Aquí está el documento de requisitos del producto (PRD): basado en este PRD, revise si este diseño de API cumple con los requisitos del PRD y si cumple con las buenas prácticas de diseño"18.

El arquitecto sigue su propio flujo de trabajo SOP para diseñar el sistema para la aplicación.

Un SOP describe las responsabilidades del rol de cada agente y establece estándares para outputs intermedios. Estos SOP se codifican para influir en el comportamiento del agente. Esta práctica permite a los agentes generar resultados estructurados, como documentos de requisitos de alta calidad, artefactos de diseño, diagramas de flujo y especificaciones de interfaz. Todos los traspasos entre agentes deben cumplir con ciertos estándares establecidos que reducen el riesgo de alucinaciones causadas por conversaciones ociosas entre LLM. El uso de salidas estructuradas mejora en gran medida la tasa de éxito de la generación de código objetivo19.