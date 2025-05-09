¿Qué es el Model Context Protocol (MCP)?

Es engorroso conectar servicios externos a un LLM. Imagine un circuito eléctrico que conecta un motor a varias fuentes de energía. MCP es como el cableado y el cuadro de distribución de este circuito; decide qué corriente eléctrica (información) fluye hacia el motor (modelo de IA). La salida de la herramienta o el contexto del modelo se pueden comparar con la corriente de entrada: es la tensión que fluye desde una fuente de alimentación y puede incluir memoria, herramientas y hallazgos anteriores.

Como centralita, MCP decide qué fuentes de energía (salida de la herramienta o contexto) conectar y cuándo hacerlo, regula la corriente (flujo de información), filtra y prioriza las entradas. Lo hace para garantizar que solo se activen los cables relevantes (se carga el contexto relevante) y gestiona la temporización y el enrutamiento del circuito para no sobrecargar el sistema.

Al igual que un circuito bien diseñado evita la sobrecarga y garantiza un uso eficiente de la energía, MCP sirve como conector para facilitar un uso eficiente, relevante y estructurado del contexto para un rendimiento óptimo de los modelos de IA.

MCP establece un nuevo estándar de código abierto para que los ingenieros de IA lo acuerden. Sin embargo, los estándares no son un concepto nuevo en el sector del software. Por ejemplo, las API REST son estándar del sector y ofrecen un intercambio de datos coherente entre aplicaciones a través de solicitudes HTTP alineadas con los principios de diseño REST.

Del mismo modo, MCP unifica el LLM y los servicios externos para comunicarse de manera eficiente mediante el establecimiento de un estándar. Este estándar permite el uso de herramientas "plug-and-play" en lugar de escribir código para la integración personalizada de cada herramienta.

MCP no es un marco de agentes, sino una capa de integración estandarizada para que los agentes accedan a las herramientas. Complementa los marcos de orquestación de agentes. MCP puede complementar marcos de orquestación de agentes como LangChain, LangGraph, BeeAI, LlamaIndex y crewAI, pero no los reemplaza; MCP no decide cuándo se llama a una herramienta y con qué propósito.

MCP simplemente proporciona una conexión estandarizada para agilizar la integración de herramientas3. En última instancia, el LLM determina a qué herramientas llamar en función del contexto de la solicitud del usuario.