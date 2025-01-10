¿Qué es LangGraph?

Al utilizar una arquitectura basada en gráficos, LangGraph permite a los usuarios escalar los flujos de trabajo de inteligencia artificial sin ralentizar ni sacrificar la eficiencia. LangGraph utiliza una toma de decisiones mejorada mediante el modelado de relaciones complejas entre nodos, lo que significa que utiliza agentes de IA para analizar sus acciones pasadas y sus comentarios. En el mundo de los LLM, este proceso se conoce como reflexión.
Toma de decisiones mejorada: al modelar relaciones complejas entre nodos, LangGraph proporciona un marco para crear sistemas de toma de decisiones más eficaces.
Mayor flexibilidad: naturaleza de código abierto y diseño modular para que los desarrolladores integren nuevos componentes y adapten los flujos de trabajo existentes.
Flujos de trabajo multiagente: las tareas complejas se pueden abordar a través de flujos de trabajo multiagente. Este enfoque implica la creación de agentes dedicados de LangChain para tareas o dominios específicos. El enrutamiento de tareas a los agentes LangChain apropiados permite la ejecución paralela y el manejo eficiente de diversas cargas de trabajo. Esta arquitectura de red multiagente ejemplifica la coordinación descentralizada de la automatización de agentes.
Un gran ejemplo, creado por Joao Moura, es el uso de CrewAI con LangChain y LangGraph. La comprobación de correos electrónicos y la creación de borradores se automatizan con CrewAI que orquesta agentes de IA, lo que les permite colaborar y ejecutar tareas complejas de manera eficiente.