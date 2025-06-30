Agentes de IA en marketing

Para comprender cómo los profesionales del marketing utilizan los agentes de IA, es útil comprender primero a los propios agentes de IA. Esto comienza por conocer la diferencia entre dos tipos clave de IA: la IA generativa y la IA agéntica. La IA generativa crea contenido original basado en una instrucción de un usuario. La IA agéntica puede decidir y actuar por sí sola, persiguiendo objetivos complejos con poca supervisión.

Los asistentes de IA existen a lo largo de un continuo. Por un lado, están los chatbots basados en reglas que siguen scripts predefinidos. Seguido de asistentes virtuales más avanzados, y luego asistentes impulsados por IA generativa y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), que pueden manejar tareas de un solo paso. En la parte superior de esta progresión se encuentran los agentes con IA, que operan de forma autónoma. Estos agentes toman decisiones, diseñan flujos de trabajo y utilizan llamadas de función para conectarse con herramientas externas para llenar los vacíos en su conocimiento.

Los agentes de IA van mucho más allá de la simple automatización del marketing. Mientras que las herramientas de IA, como los chatbots básicos, pueden ofrecer respuestas programadas, los agentes de IA pueden interpretar las entradas, razonar las opciones y tomar decisiones teniendo en cuenta el contexto en múltiples plataformas. Adaptan su comportamiento a lo largo del tiempo y pueden dividir grandes objetivos en pasos más pequeños, apoyando estrategias de marketing complejas con una supervisión mínima.

Por ejemplo, el propio equipo de Transformación de IBM colaboró con IBM® HR para ofrecer una experiencia de autoservicio simplificada, personalizada y basada en datos para los empleados. Ahora, el 94 % de las consultas de RR. HH. de nivel inferior de toda la empresa de IBM las responde nuestro agente digital AskHR, lo que libera a los profesionales de RR. HH. para que se centren en cuestiones más complejas2.

Para lograr tales resultados, los agentes de IA confían en una combinación de tecnologías. El machine learning les ayuda a reconocer patrones y hacer predicciones. El procesamiento del lenguaje natural (PLN) les permite comprender y generar el lenguaje humano, y la IA generativa les da la capacidad de crear contenidos originales.

Estos agentes suelen funcionar con modelos de IA entrenados en grandes conjuntos de datos para respaldar el razonamiento y la personalización. Igual de importante es su conexión con sistemas externos, como la gestión de la relación con el cliente (CRM) y la interfaz de programación de aplicaciones (API), que les permite extraer datos relevantes, personalizar interacciones y actuar en entornos reales.

En lugar de limitarse a responder a una pregunta sobre un producto, por ejemplo, un agente de IA podría reconocer la intención de compra de un cliente basándose en la línea de preguntas y los datos recopilados del cliente. A continuación, el agente puede resumir las características clave, ofrecer un descuento y realizar un seguimiento con recomendaciones personalizadas de productos. El agente realiza estos pasos sin recibir instrucciones explícitas.

Un único agente de IA podría encargarse de una tarea repetitiva relativamente sencilla, como actualizar los registros de CRM o responder a la consulta de un cliente. En aplicaciones más avanzadas, los sistemas multiagente actúan como equipos inteligentes. Estos agentes pueden delegar subtareas, compartir información y coordinarse entre herramientas para completar flujos de trabajo complejos, como la planificación de campañas, la generación de variaciones de contenidos, la distribución de materiales y el análisis del rendimiento.

Esta capacidad de colaboración diferencia a los agentes de IA de los asistentes tradicionales. Al compartir conocimientos y dividir responsabilidades, los agentes pueden gestionar tareas interdependientes y trasladar el contexto de un proceso a otro, lo que hace que las operaciones de marketing sean más inteligentes, adaptables y eficientes.