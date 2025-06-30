Agentes de IA en marketing

La inteligencia artificial (IA) está transformando la forma de trabajar de los profesionales del marketing. Los agentes de IA, una nueva generación de herramientas diseñadas para operar con autonomía e inteligencia, están desempeñando un papel cada vez más importante en este cambio.

De hecho, el 50 % de las empresas que actualmente utilizan IA generativa iniciarán programas piloto de IA agéntica en 20251.

A diferencia de las herramientas anteriores, los agentes de IA pueden realizar tareas complejas con menos interacción humana. Admiten una amplia gama de funciones de marketing, como el compromiso con el cliente, la creación de contenidos, la gestión de campañas y el análisis de rendimiento.

Las habilidades únicas de los agentes de IA

Para comprender cómo los profesionales del marketing utilizan los agentes de IA, es útil comprender primero a los propios agentes de IA. Esto comienza por conocer la diferencia entre dos tipos clave de IA:  la IA generativa y la IA agéntica. La IA generativa crea contenido original basado en una instrucción de un usuario. La IA agéntica puede decidir y actuar por sí sola, persiguiendo objetivos complejos con poca supervisión.

Los asistentes de IA existen a lo largo de un continuo. Por un lado, están los chatbots basados en reglas que siguen scripts predefinidos. Seguido de asistentes virtuales más avanzados, y luego asistentes impulsados por IA generativa y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), que pueden manejar tareas de un solo paso. En la parte superior de esta progresión se encuentran los agentes con IA, que operan de forma autónoma. Estos agentes toman decisiones, diseñan flujos de trabajo y utilizan llamadas de función para conectarse con herramientas externas para llenar los vacíos en su conocimiento.

Los agentes de IA van mucho más allá de la simple automatización del marketing. Mientras que las herramientas de IA, como los chatbots básicos, pueden ofrecer respuestas programadas, los agentes de IA pueden interpretar las entradas, razonar las opciones y tomar decisiones teniendo en cuenta el contexto en múltiples plataformas. Adaptan su comportamiento a lo largo del tiempo y pueden dividir grandes objetivos en pasos más pequeños, apoyando estrategias de marketing complejas con una supervisión mínima.

Por ejemplo, el propio equipo de Transformación de IBM colaboró con IBM® HR para ofrecer una experiencia de autoservicio simplificada, personalizada y basada en datos para los empleados. Ahora, el 94 % de las consultas de RR. HH. de nivel inferior de toda la empresa de IBM las responde nuestro agente digital AskHR, lo que libera a los profesionales de RR. HH. para que se centren en cuestiones más complejas2.

Para lograr tales resultados, los agentes de IA confían en una combinación de tecnologías. El machine learning les ayuda a reconocer patrones y hacer predicciones. El procesamiento del lenguaje natural (PLN) les permite comprender y generar el lenguaje humano, y la IA generativa les da la capacidad de crear contenidos originales.

Estos agentes suelen funcionar con modelos de IA entrenados en grandes conjuntos de datos para respaldar el razonamiento y la personalización. Igual de importante es su conexión con sistemas externos, como la gestión de la relación con el cliente (CRM) y la interfaz de programación de aplicaciones (API), que les permite extraer datos relevantes, personalizar interacciones y actuar en entornos reales.

En lugar de limitarse a responder a una pregunta sobre un producto, por ejemplo, un agente de IA podría reconocer la intención de compra de un cliente basándose en la línea de preguntas y los datos recopilados del cliente. A continuación, el agente puede resumir las características clave, ofrecer un descuento y realizar un seguimiento con recomendaciones personalizadas de productos. El agente realiza estos pasos sin recibir instrucciones explícitas.

Un único agente de IA podría encargarse de una tarea repetitiva relativamente sencilla, como actualizar los registros de CRM o responder a la consulta de un cliente. En aplicaciones más avanzadas, los sistemas multiagente actúan como equipos inteligentes. Estos agentes pueden delegar subtareas, compartir información y coordinarse entre herramientas para completar flujos de trabajo complejos, como  la planificación de campañas, la generación de variaciones de contenidos, la distribución de materiales y el análisis del rendimiento.

Esta capacidad de colaboración diferencia a los agentes de IA de los asistentes tradicionales. Al compartir conocimientos y dividir responsabilidades, los agentes pueden gestionar tareas interdependientes y trasladar el contexto de un proceso a otro, lo que hace que las operaciones de marketing sean más inteligentes, adaptables y eficientes.

Herramientas potentes que deben utilizarse de forma responsable

Los sistemas de IA agéntica son impresionantes. Pero plantean complejos retos de gobierno debido a su toma de decisiones autónoma y opaca y a su vulnerabilidad a los sesgos, las amenazas a la ciberseguridad y las lagunas normativas. Su dependencia del machine learning y las API externas dificulta garantizar la equidad, la responsabilidad y la privacidad.

Las organizaciones deben ir más allá de las prácticas tradicionales de gobierno para gestionar estos riesgos. Deben adoptarse salvaguardas como el entorno aislado de IA, pruebas de estrés, monitorización agente a agente, mecanismos de cierre de emergencia, supervisión humana y sistemas de gobierno como el kit de herramientas de IBM® watsonx.governance. A medida que los sistemas de IA se amplían, el gobierno responsable es crítico para garantizar su uso seguro, ético y eficaz3.

Cambiar la forma de hacer marketing

Según una investigación encargada por IBM, la atención al cliente y el soporte de ventas son dos casos de uso en los que se espera que los agentes de IA tengan el mayor impacto inicial en las ganancias de rendimiento y el ROI4. Un informe de Gartner predice que para 2028, al menos el 15 % de las decisiones laborales cotidianas se tomarán de forma autónoma a través de la IA agéntica, frente al 0 % en 20245.

Los agentes de IA ofrecen a los profesionales del marketing una nueva y potente herramienta. Los profesionales del marketing ahora pueden delegar la toma de decisiones reales y la ejecución a sistemas que aprenden, razonan y funcionan a escala. Un agente de marketing de IA puede analizar los datos de los clientes. Puede escribir y enviar mensajes personalizados. Puede gestionar campañas publicitarias y ajustar estrategias. El agente hace todo este trabajo sin necesidad de una guía humana constante.

Estos casos de uso abarcan funciones clave de marketing. Incluyen marketing por correo electrónico, redes sociales, SEO y estrategia de precios. Estas capacidades convierten a la IA en una fuerza fundamental para impulsar el rendimiento del marketing moderno2.

Por ejemplo, un simple chatbot podría responder con un script cuando alguien escribe "¿Cuál es su política de devoluciones?" Un agente de IA puede hacer mucho más. Podría reconocer que es probable que un cliente realice una compra y ofrecer ayuda de forma proactiva. También puede resumir los detalles del producto y personalizar un seguimiento, adaptando su comportamiento en función de lo que aprende a lo largo del tiempo.

En lugar de limitarse a acelerar los antiguos flujos de trabajo, los agentes de IA están redefiniendo lo que pueden lograr los equipos de marketing. Representan una nueva generación de herramientas de marketing digital inteligentes que respaldan las estrategias creativas y de compromiso con el cliente y pueden asumir la complejidad del análisis y la ejecución de datos como socios colaborativos proactivos.  

Por qué son importantes los agentes de IA en marketing

Los agentes de IA son importantes en los esfuerzos de marketing porque modifican fundamentalmente la forma en que se toman las decisiones y se emprenden las acciones. Los sistemas de marketing tradicionales, incluso cuando están automatizados, dependen en gran medida de reglas predefinidas y de una planificación de campañas impulsada por humanos. Estos enfoques tienen dificultades para seguir el ritmo de la velocidad, el volumen y la variabilidad del comportamiento del consumidor moderno.

Los agentes de IA están diseñados para razonar, aprender y actuar de forma autónoma. Esto ofrece a los profesionales del marketing la capacidad de responder a las necesidades individuales de los clientes en tiempo real y a escala.

Su importancia radica no solo en la automatización, sino en su potencial para actuar como intermediarios adaptativos entre las marcas y los consumidores. A medida que el proceso de marketing se vuelve más fragmentado, con usuarios que navegan a través de plataformas, canales y dispositivos, los agentes de IA actúan como entidades inteligentes capaces de interpretar el contexto e involucrar y guiar a los usuarios a través del recorrido del cliente.

Pueden actualizar continuamente sus estrategias en función de la nueva información, mejorando el rendimiento en parámetros clave como las clasificaciones y las tasas de conversión, al tiempo que mantienen la coherencia con la voz de la marca.

Los agentes de IA también abordan un desafío estratégico creciente: los límites de la atención humana y la capacidad organizativa. A medida que crece el número de canales, herramientas y fuentes de datos, no resulta práctico para los equipos de marketing sintetizar toda esta información en tiempo real. Los agentes de IA operan de forma continua y autónoma, lo que permite que los sistemas de marketing sean más ágiles.

Reducen la necesidad de que los equipos humanos microgestionen cada elemento de la ejecución, lo que les permite centrarse en la planificación de alto nivel, la estrategia de marca y la dirección creativa.

Los agentes de IA cambian el modelo operativo de marketing: de uno basado en campañas periódicas y estáticas a un sistema dinámico, continuo e inteligente. Este cambio permite a las organizaciones ser más adaptables, receptivas y eficientes a la hora de atender a los clientes y alcanzar los objetivos empresariales. Este tipo de transformación integral es especialmente valiosa para las empresas con recorridos de cliente complejos y multitáctiles, como proveedores de SaaS, plataformas de comercio electrónico y empresas de servicios financieros.

Cómo se utilizan los agentes de IA en marketing 

Los profesionales del marketing utilizan agentes de IA como copilotos inteligentes para gestionar tareas que, de otro modo, requerirían un esfuerzo manual, una monitorización continua o una coordinación a gran escala. Estos son algunos ejemplos de cómo se aplican en iniciativas de marketing impulsadas por IA:

Compromiso conversacional con el cliente

Los agentes de IA mejoran la forma en que las marcas interactúan con los clientes a través de interfaces de chat inteligentes. A diferencia de los chatbots tradicionales basados en reglas, estos agentes entienden el lenguaje natural, rastrean el contexto de las conversaciones en curso y responden de una manera más humana.

Pueden guiar a los usuarios a través de tareas complejas como la selección de productos o la resolución de problemas de servicio, a menudo mejoradas por la integración con herramientas LLM como ChatGPT, que amplía aún más sus capacidades conversacionales.

Un ejemplo especializado es un agente de base de conocimientos, que actualiza dinámicamente los recursos de conocimiento de autoservicio para permitir a los clientes resolver problemas de forma independiente6.

Hiperpersonalización a escala

Los agentes de IA pueden analizar el comportamiento, las preferencias y el historial de los usuarios para generar mensajes a medida para cada uno, en lugar de, por ejemplo, diseñar manualmente docenas de variaciones de anuncios para campañas de correo electrónico dirigidas a distintos segmentos de audiencia. Estos agentes utilizan la generación de lenguaje natural para crear textos únicos y machine learning para determinar qué contenido es más probable que genere un clic, una conversión o una interacción más profunda.

Dando un paso más allá, un agente portavoz de vídeo personalizado genera vídeos personalizados que saludan a los usuarios por su nombre y hacen referencia a sus intereses específicos, añadiendo un toque humano al contenido dinámico6.

Ejecución dinámica de campañas publicitarias

Los agentes de IA pueden ejecutar y perfeccionar las campañas de marketing de forma autónoma y asumir tareas tradicionalmente gestionadas por grandes equipos. Pueden gestionar automáticamente la compra de medios en plataformas como motores de búsqueda, redes de display y redes sociales como LinkedIn. Monitorizan los datos de rendimiento en tiempo real, como las impresiones, los porcentajes de clics y el rendimiento de la campaña, y luego ajustan las ofertas, los criterios de orientación y la asignación del presupuesto para cumplir con los objetivos de la campaña.

La IA agéntica funciona de forma continua y sin fatiga. De la noche a la mañana podría, por ejemplo, ajustar la campaña publicitaria de una gran empresa. Podría decidir sobre el gasto en publicidad y crear y publicar contenido. Un agente de estrategia desempeñaría un papel vital aquí, optimizando las estructuras de campaña basadas en análisis predictivos y datos de rendimiento pasados6.

Inteligencia estratégica y conocimiento

Los agentes de IA pueden procesar grandes volúmenes de datos de mercado, feedback de clientes y resultados de campañas para generar información o hacer recomendaciones. Algunos agentes pueden incluso coordinarse entre sí: uno gestiona la creación de contenidos, otro se encarga de la distribución y un tercero evalúa el rendimiento. Esta orquestación crea un sistema de marketing más inteligente y conectado que puede aprender y ajustarse con el tiempo, contribuyendo a marcos estratégicos y casos de éxito que demuestran resultados.

Por ejemplo, un agente de tendencias y conocimientos puede extraer datos de comportamiento y análisis de opiniones para revelar las tendencias emergentes del mercado. Al mismo tiempo, un agente de escucha social monitoriza activamente las conversaciones en línea e interactúa con el público en tiempo real para detectar y responder a los cambios en la percepción de la marca6.

Automatización del flujo de trabajo y orquestación del sistema

Internamente, los agentes de IA agilizan las operaciones de marketing automatizando tareas internas como la generación de contenidos, la elaboración de informes y el seguimiento del rendimiento. Pueden redactar variaciones de textos, analizar patrones de interacción y recomendar las siguientes acciones mientras se coordinan entre herramientas y plataformas.

A medida que evolucionan, sirven cada vez más como puentes entre herramientas y sistemas y ayudan a los profesionales del marketing a gestionar procesos complejos y multifuncionales de forma más eficiente. Esto incluye la integración de preguntas frecuentes, flujos de trabajo de clientes y campañas de divulgación.

Por ejemplo, un agente de generación de contenidos puede producir material personalizado y contextualmente relevante a través de texto, imágenes y vídeos. Un agente de resumen creativo multimodal puede convertir los objetivos de la campaña en resúmenes creativos completos con mensajes de muestra, dirección de diseño y conocimiento sobre la audiencia mediante el uso de plantillas reutilizables para respaldar la coherencia y la velocidad6.

Beneficios de los agentes de IA en marketing

Algunas de las formas clave en que los agentes de IA están mejorando y transformando el trabajo de los equipos de marketing son:

Mejora continua: los agentes de IA monitorizan y analizan los datos de rendimiento en tiempo real, lo que les permite probar, aprender y ajustar campañas de forma autónoma sin esperar la entrada humana. Esto permite un ajuste constante de los mensajes, la creatividad y el presupuesto, lo que se traduce en mejores resultados.

Compromiso con el cliente mejorado: en lugar de dar respuestas programadas como los chatbots, los agentes de IA pueden comprender el contexto, razonar las necesidades de los clientes y mantener conversaciones a través de sesiones y canales, creando interacciones con los clientes más útiles y relevantes.

Reducción de la complejidad entre sistemas: los sistemas de marketing tienden a estar desarticulados, lo que dificulta la coordinación. Los agentes de IA actúan como capas intermedias inteligentes, uniendo herramientas, datos y flujos de trabajo para automatizar procesos que, de otro modo, requerirían la coordinación de varios equipos o plataformas.

Ejecución escalable con menor sobrecarga: los agentes de IA pueden gestionar miles de microdecisiones y tareas simultáneamente, como pruebas de mensajes o ajustes de segmentación, sin aumentar el personal. También pueden integrarse con plataformas como HubSpot, Salesforce y otras soluciones CRM para respaldar la gestión integral de campañas, lo que permite a los equipos más pequeños ejecutar de manera eficiente estrategias de marketing sofisticadas.

Mejora del apoyo a la toma de decisiones: además de ejecutar tareas, algunos agentes de IA proporcionan recomendaciones estratégicas, señalan problemas y ofrecen sugerencias, aumentando el juicio humano en lugar de sustituirlo.

Marketing siempre activo: las marcas que utilizan agentes de IA pueden mantener más fácilmente las campañas activas y la interacción con el cliente durante todo el día. Los agentes de IA no se toman descansos, por lo que las experiencias de los clientes, las actualizaciones y los análisis siguen funcionando incluso cuando los equipos humanos están desconectados.

El futuro de la IA más allá de los agentes

La IA y los agentes de IA no pueden reemplazar completamente a los profesionales del marketing humanos y probablemente no lo harán en el futuro previsible. En cambio, están transformando en qué se centran los equipos de marketing y cómo trabajan. Estos son algunos de los avances en IA que deberíamos ver dentro de diez años y que afectarán al marketing y a otros sectores:7

Statu quo multimodal: la IA multimodal, que procesa e integra múltiples formas de entrada como texto, voz, imágenes y vídeo, será mucho más refinada. Este avance permitirá a la IA imitar mejor la comunicación humana y potenciar asistentes virtuales inteligentes capaces de comprender consultas complejas y ricas en contexto y responder con outputs personalizados como diagramas, instrucciones de voz o demostraciones en vídeo.

Democratización de la IA y creación de modelos más sencilla: el desarrollo de la IA será cada vez más accesible a través de plataformas no-code y low-code, herramientas automatizadas de machine learning y API plug-and-play. Los empresarios, los aficionados y las empresas pueden beneficiarse de ciclos de innovación más rápidos, flujos de trabajo asistidos por IA y modelos personalizables basados en la nube. Estos avances pueden capacitar a los no expertos para crear e implementar soluciones de IA personalizadas, fomentando la creatividad.

Seguro contra alucinaciones: a medida que la IA se convierte en parte integral de sectores críticos, las organizaciones podrían adoptar un "seguro contra alucinaciones de IA" para protegerse contra daños financieros, legales o de reputación causados por resultados erróneos. Estas políticas cubrirían los riesgos de los errores de la IA generativa, como la desinformación, las recomendaciones defectuosas o las decisiones sesgadas, y ayudarían a institucionalizar las salvaguardas en torno a la fiabilidad de los modelos.

IA en el equipo directivo: la IA servirá como asesor estratégico en entornos ejecutivos, proporcionando conocimientos en tiempo real basados en datos y simulaciones de escenarios para respaldar las decisiones empresariales. Los sistemas avanzados agilizarán la coordinación interdepartamental, ofrecerán planificación predictiva y elevarán a las pequeñas empresas con herramientas tradicionalmente disponibles solo para grandes empresas. La IA se convertirá esencialmente en un socio de confianza para el liderazgo.

Ética y regulación de la IA: la normativa mundial sobre IA evolucionará para adaptarse al rápido ritmo de la tecnología. Estas regulaciones harán hincapié en la transparencia, la solidez y la supervisión humana, especialmente en aplicaciones de alto riesgo. Las preocupaciones éticas como el sesgo, la privacidad y la responsabilidad impulsarán políticas que clasifiquen la IA por nivel de riesgo, apliquen estándares de seguridad y prohíban casos de uso dañinos como la vigilancia masiva o la puntuación social.

Uso y gobierno de datos: dado que los datos del mundo real son cada vez más difíciles de obtener de forma ética y a escala, los datos sintéticos se convertirán en el estándar para entrenar la IA. Las organizaciones darán prioridad a los conjuntos de datos propios y a una rigurosa garantía de calidad para crear modelos personalizados. Se implementará una gobernanza más estricta para controlar la "IA invisible" y garantizar que los sistemas aprobados manejen la información confidencial de manera responsable.

