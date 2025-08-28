¿Qué son los agentes watsonx?

Autores

Ivan Belcic

Staff writer

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Los agentes de IBM® watsonx son agentes de inteligencia artificial (IA) disponibles en IBM® watsonx Orchestrate que están diseñados para automatizar tareas empresariales. Los agentes de IA funcionan con modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) que les permiten actuar de forma autónoma sin que los solicite un usuario.

Los agentes de watsonx pueden realizar muchas funciones empresariales sin entrada, como automatizar flujos de trabajo, integrarse con herramientas y comunicarse con los clientes en tiempo real.

Beneficios de los agentes de IBM watsonx

Las empresas pueden obtener potencialmente varios beneficios clave del uso de IBM watsonx Orchestrate para sus operaciones de IA agéntica. Estas ventajas incluyen:

  • Implementación rápida: integre agentes prediseñados completos con experiencia en el dominio y lógica de nivel empresarial listos para su uso inmediato.

  • Gestión centralizada: optimice la gestión de las operaciones de IA agéntica con una única interfaz.

  • Integración de flujos de trabajo: convierta los flujos de trabajo preexistentes en flujos de trabajo agénticos con soporte para numerosas aplicaciones, herramientas y sistemas.

  • Mayor eficiencia y escalabilidad: implemente soluciones de IA agéntica para automatizar tareas sin necesidad de indicaciones paso a paso.

  • Seguridad de nivel empresarial: establezca directrices y barreras de seguridad para controlar el comportamiento de los agentes watsonx.

Agentes de IA

Cinco tipos de agentes de IA: funciones autónomas y aplicaciones del mundo real

Descubra cómo la IA basada en objetivos y servicios se adapta a flujos de trabajo y entornos complejos.
Construir, implementar y monitorizar agentes de IA

Tipos de agentes watsonx

IBM watsonx ofrece agentes para casos de uso preconfigurados y personalizables de nivel empresarial que abarcan numerosas operaciones comerciales. El generador de agentes no-code y el kit de desarrollo de software (SDK) incluido permiten a los usuarios crear agentes personalizados y aplicaciones de IA.

Agentes de dominio prediseñados

Los agentes prediseñados de watsonx Orchestrate cubren cuatro dominios:

Cada agente cuenta con la experiencia en el dominio, la lógica empresarial y las integraciones de aplicaciones que necesita para su función respectiva.

Agente de compras

Los modelos de IA disponibles como agentes de compras automatizan el ciclo de vida de las compras para que los empleados puedan centrarse en el impacto estratégico que optimiza las ganancias empresariales. Los agentes de compras pueden ayudar con:

  • Gestión de proveedores: al integrar los conocimientos de Dun & Bradstreet, los agentes de gestión de proveedores pueden señalar de forma proactiva posibles problemas de cumplimiento y gestión de riesgos. La incorporación automatizada de proveedores mejora la precisión de los datos y el mantenimiento de los perfiles.

  • Compras: los agentes acortan los ciclos de aprovisionamiento y agilizan las operaciones del servicio de asistencia al permitir a los empleados comprobar las solicitudes de compra, los pedidos y las entradas de mercancías. Los beneficios de autoservicio para empleados también cubren la creación y modificación de solicitudes de compra, así como la resolución de problemas operativos.

  • Abastecimiento y contratos: los agentes de IA generativa (IA gen) pueden ayudar con la creación de eventos, la redacción de solicitudes de propuestas (RFP), la recomendación de proveedores y la gestión del flujo de trabajo de contratos. Los agentes de watsonx generan contenido que se alinea con las plantillas y políticas de la organización.

  • Gestión de facturas: los agentes ayudan a mejorar la precisión de las facturas comprobando errores y discrepancias, borrando facturas bloqueadas y agilizando la colaboración entre los stakeholders para el procesamiento de facturas.

Agente de ventas

Los agentes de ventas en el watsonx Orchestrate Agent Catalog están diseñados para ayudar a los equipos de ventas a automatizar las tareas rutinarias y generar conocimiento que puedan utilizar para maximizar el crecimiento. Los agentes de ventas ayudan con:

  • Contacto con el cliente: los agentes de IA generativa redactan y envían correos electrónicos personalizados a clientes verificados para lograr una divulgación escalable y más rápida.[CS1] 

  • Búsqueda de clientes: la integración de Dun & Bradstreet proporciona datos enriquecidos de la empresa y los contactos para el cliente potencial.

  • Gestión de relaciones con los clientes (CRM): los agentes se conectan con Salesforce para ver y mantener cuentas, oportunidades, clientes potenciales y registros de contactos, lo que ayuda a garantizar que los equipos de ventas siempre tengan datos actualizados.

  • Habilitación de productos: el contenido seleccionado de la plataforma de habilitación de ventas Seismic ayuda a los agentes a responder a las preguntas de los vendedores con los mensajes, los puntos de venta únicos (PVU) y las garantías de ventas adecuados.

  • Prospección y conversión de ventas: la IA agéntica mueve a los clientes potenciales en fase inicial a través del embudo respondiendo preguntas y ayudando a los equipos de ventas a interactuar con ellos.

  • Investigación de ventas: los agentes recopilan datos de múltiples fuentes para equipar al personal de ventas con los datos que necesitan para lanzar eficazmente y cerrar clientes potenciales.

Agente de RR. HH.

Los agentes de RR. HH. prediseñados de watsonx Orchestrate automatizan tareas complejas para ofrecer a los empleados y al personal de RR. HH. los servicios y la funcionalidad que necesitan. Los agentes de RR. HH. ayudan con:

  • Soporte a empleados: los agentes de RR. HH. se encargan de tareas cotidianas, como las solicitudes de tiempo libre, la recuperación de nóminas, la formación sobre beneficios y la incorporación, liberando al personal de RR. HH. para trabajos más exigentes.

  • Adquisición de talento: la contratación es una carrera armamentista de IA en ambos lados de la ecuación. Los agentes ayudan a automatizar la publicación de ofertas de empleo, la búsqueda de candidatos, la selección de currículos, la programación de entrevistas y la redacción de ofertas.

  • Aprendizaje y desarrollo: los agentes mejoran sus habilidades y avanzan identificando las brechas de habilidades, emitiendo recomendaciones de capacitación personalizadas y automatizando los flujos de trabajo de aprendizaje.

  • Gestión del rendimiento: los gestores pueden utilizar agentes para ayudar a establecer objetivos personalizados para empleados individuales, proporcionar feedback continuo y agilizar las reseñas de rendimiento.

Agente de atención al cliente

Los agentes de atención al cliente de watsonx Orchestrate ayudan a los clientes a resolver las consultas sin tener que involucrar al personal de soporte, aprovechando los datos empresariales de primera mano y escalando al personal de soporte solo cuando es necesario. Los agentes de atención al cliente pueden proporcionar:

  • Autoservicio omnicanal para el cliente: los agentes pueden ayudar a los clientes en toda la gama de puntos de contacto de soporte, incluidos el chat web, el teléfono, los SMS y las aplicaciones sociales. Los modelos fundacionales que impulsan estos agentes utilizan el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para la conciencia contextual y el razonamiento para resolver tareas de varios pasos por sí mismos.

  • Modernización del call center: los agentes de IA utilizan la comprensión del lenguaje natural (CLN) para potenciar el reconocimiento de voz y chatear con los clientes por teléfono.

  • Asistencia a agentes: los agentes de IA apoyan al personal humano con respuestas relevantes y sugerencias de próximas acciones para simplificar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia.

Agentes personalizados

Además de su conjunto de agentes prediseñados, watsonx Orchestrate ofrece dos soluciones a las organizaciones que necesitan agentes personalizados. El Agent Builder no-code proporciona un marco de agentes intuitivo para el desarrollo de IA. Los usuarios con experiencia en desarrollo pueden utilizar el kit de desarrollo de agentes (ADK) para diseñar y crear agentes con Python, YAML y JSON.

Agent Builder

Agent Builder es una interfaz no-code para crear, probar e implementar agentes de IA. Los agentes personalizados pueden integrarse con los sistemas y herramientas que las organizaciones ya utilizan a través de claves API. Los usuarios pueden combinar agentes de terceros, como los creados con los marcos de código abierto LangChain y LangGraph, con agentes de Orchestrate para flujos de trabajo unificados.

Kit de desarrollo de agentes (ADK)

Con soporte para codificación directa, el ADK brinda a los desarrolladores el espacio y las herramientas que necesitan para la creación e implementación de agentes. Sus servicios de interfaz de línea de comandos (CLI) y módulos Python se pueden utilizar para crear agentes y herramientas para watsonX Orchestrate AWS, IBM® Cloud y otras implementaciones.

Orquestación de agentes en watsonx Orchestrate

watsonx Orchestrate simplifica el proceso de diseño de flujos de trabajo multiagente. La orquestación de agentes conecta a los agentes para que puedan trabajar juntos, compartir contexto y gestionar dependencias. Cada agente trabaja de forma modular para razonar, integrarse con otros sistemas o delegar tareas a otros agentes.

La orquestación en watsonx se basa en las siguientes características:

  • Llamadas de agente anidadas: los agentes de alto nivel dividen las tareas en subtareas y las delegan a otros agentes.

  • Secuenciación y flujo de control: los agentes de varios pasos pueden ejecutar tareas en orden, utilizando el resultado de un agente como entrada para el siguiente o avanzando por rutas adaptativas.

  • Propagación del contexto: los agentes orquestados comparten el contexto del espacio de trabajo para una colaboración fluida.

  • Catálogo de agentes reutilizable: los agentes prediseñados de watsonx pueden encajar en los flujos de trabajo o servir como plantillas para una mayor personalización.

