¿Qué es la automatización de tareas?

Ya existen muchas formas de automatización de tareas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los pasajeros de los aviones pueden imprimir tarjetas de embarque a través de los quioscos de facturación del aeropuerto, los compradores pueden escanear sus compras en los sistemas de autopago y los comensales pueden realizar y pagar pedidos de comida utilizando quioscos de autoservicio.

En el caso concreto de las empresas, la automatización de tareas se engloba dentro de la automatización de procesos empresariales (BPA, por sus siglas en inglés) y es la forma más básica, ya que automatiza tareas individuales dentro de los procesos empresariales o flujos de trabajo. Las aplicaciones típicas incluyen la programación de citas, la captura de firmas digitales para contratos y el envío de correos electrónicos de bienvenida a los nuevos empleados, entre otras.

Con los avances en inteligencia artificial (IA), la incorporación de la automatización de la IA permite automatizar tareas más complejas, lo que beneficia a una serie de funciones, desde el servicio de atención al cliente y el marketing hasta las operaciones de TI y la gestión de la cadena de suministro.