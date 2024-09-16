¿Qué es ChatDev?

Los agentes de ChatDev utilizan el juego de roles y las indicaciones de inicio como guías para completar sus tareas. La solicitud de inicio es un método de sugerencia automática conversacional LLM que permite a los agentes sugerirse mutuamente para resolver tareas mediante juegos de rol8.

ChatDev aplica prompt engineering al inicio de cada fase de subtarea. Aunque ChatChain define bien el proceso de resolución de tareas, el simple hecho de que los agentes intercambien respuestas sin ninguna indicación o barrera adicional no es eficaz para la comunicación de varias rondas y orientada a tareas. Para avanzar en la progresión de las comunicaciones productivas y evitar desafíos como el cambio de roles, la repetición de instrucciones y las respuestas falsas, ChatDev emplea un mecanismo de solicitud de inicio.

El mecanismo de solicitud de inicio funciona hipnotizando a los LLM con la instrucción del instructor y del sistema del asistente a medida que se instancian. La hipnosis LLM puede tener una connotación negativa (se puede utilizar de forma maliciosa para manipular un modelo), pero en este caso, es una forma de dar instrucciones eficazmente a los agentes que interpretan roles. En la instrucción, se especifican tareas y roles para ayudar a garantizar que el LLM instruya a los agentes sobre cómo cumplir su rol de colaboración y seguir las instrucciones.

Estas instrucciones iniciales para cada función guían a los agentes para que den las respuestas adecuadas sin cambiar de función. Las instrucciones para ambos roles en el sistema son casi idénticas y abordan la descripción general y los objetivos de la subtarea actual, los roles especializados, las herramientas externas disponibles, los protocolos de comunicación, las condiciones de terminación y las restricciones o requisitos para evitar comportamientos no deseados9. Este mecanismo funciona como una barrera de protección LLM, mejorando la calidad de las respuestas y reduciendo la necesidad de intervención humana.