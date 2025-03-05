¿Qué es la evaluación de agentes de IA?

La evaluación de agentes de IA se refiere al proceso de evaluar y comprender el rendimiento de un agente de IA en la ejecución de tareas, la toma de decisiones y la interacción con los usuarios. Dada su autonomía inherente, la evaluación de los agentes es esencial para promover su buen funcionamiento. Los agentes de IA deben comportarse de acuerdo con la intención de sus diseñadores, ser eficientes y adherirse a ciertos principios éticos de IA para satisfacer las necesidades de la organización. La evaluación ayuda a verificar que los agentes cumplen dichos requisitos y también ayuda a mejorar la calidad del agente identificando áreas de refinamiento y optimización.

Los agentes de IA generativa (IA gen) a menudo se evalúan en tareas tradicionales de texto a texto, similares a los puntos de referencia estándar de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), donde se utilizan comúnmente métricas como la coherencia, la relevancia y la fidelidad del texto generado. Sin embargo, los agentes de IA generativa suelen realizar operaciones más amplias y complejas, como el razonamiento de varios pasos, la llamada de herramientas y la interacción con sistemas externos, que requieren una evaluación más exhaustiva. Incluso cuando el resultado final es texto, puede ser el producto de acciones intermedias como consultar una base de datos o invocar una API, cada una de las cuales debe evaluarse por separado.

En otros casos, es posible que el agente no produzca un resultado, sino que complete una tarea, como actualizar un registro o enviar un mensaje, donde el éxito se mide por la ejecución correcta. Por lo tanto, la evaluación debe ir más allá de la calidad del texto a nivel superficial y evaluar el comportamiento general del agente, el éxito de la tarea y la alineación con la intención del usuario. Además, para evitar el desarrollo de agentes altamente capaces pero que consumen muchos recursos, lo que limita su implementación práctica, las mediciones de coste y eficiencia deben incluirse como parte de la evaluación.

Más allá de medir el rendimiento de las tareas, la evaluación de los agentes de IA debe priorizar dimensiones críticas como la seguridad, la confiabilidad, el cumplimiento de políticas y la mitigación de sesgos. Estos factores son esenciales para implementar agentes en entornos reales y de alto riesgo. La evaluación ayuda a garantizar que los agentes eviten comportamientos dañinos o inseguros, mantengan la confianza de los usuarios a través de resultados predecibles y verificables y resistan la manipulación o el uso indebido.

Para lograr estos objetivos funcionales (calidad, coste) y no funcionales (seguridad), los métodos de evaluación pueden incluir pruebas de referencia, evaluaciones humanas en el bucle, pruebas A/B y simulaciones del mundo real. Mediante la evaluación sistemática de los agentes de IA, las organizaciones pueden mejorar sus capacidades de IA, optimizar los esfuerzos de automatización y mejorar las funciones empresariales, al mismo tiempo que minimizan los riesgos asociados a una IA agéntica insegura, poco fiable o sesgada.