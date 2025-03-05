¿Qué es la evaluación de agentes de IA?

La evaluación de un agente de IA requiere un enfoque estructurado dentro de un marco formal de observabilidad más amplio. Los métodos de evaluación (o eval) difieren mucho, pero el proceso suele implicar los siguientes pasos:
1. Definir objetivos y métricas de evaluación
¿Cuál es el propósito del agente? ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿Cómo se utiliza la IA en escenarios del mundo real?
Consulte “Métricas de evaluación de agente de IA” para conocer algunas de las métricas más populares, que se incluyen en las categorías de rendimiento, interacción y experiencia, IA responsable, sistema y eficiencia, y métricas específicas de la tarea.
2. Recopilar datos y prepararse para las pruebas
Para evaluar el agente de IA de forma eficaz, utilice conjuntos de datos de evaluación representativos, incluidas diversas entradas que reflejen escenarios del mundo real y escenarios de prueba que simulen condiciones en tiempo real. Los datos anotados representan una verdad básica con la que se pueden probar los modelos de IA.
Mapee cada paso potencial del flujo de trabajo de un agente, ya sea llamando a una API, pasando información a un segundo agente o tomando una decisión. Al dividir el flujo de trabajo de IA en partes individuales, es más fácil evaluar cómo el agente maneja cada paso. También hay que tener en cuenta el enfoque global del agente a lo largo del flujo de trabajo, es decir, la ruta de ejecución que sigue el agente para resolver un problema de varios pasos.
3. Realizar pruebas
Ejecute el agente de IA en diferentes entornos, potencialmente con diferentes LLM como columna vertebral, y realice un seguimiento del rendimiento. Desglose los pasos individuales de los agentes y evalúe cada uno. Por ejemplo, monitorice el uso que hace el agente de la generación aumentada por recuperación (RAG) para recuperar información de una base de datos externa, o la respuesta a una llamada a la API.
4. Analizar los resultados
Compare los resultados con criterios de éxito predefinidos, si existen, y si no, utilice LLM como juez (ver más abajo). Evalúe las compensaciones equilibrando el rendimiento con las consideraciones éticas.
¿Eligió el agente la herramienta adecuada? ¿Llamó a la función correcta? ¿Transmitió la información correcta en el contexto correcto? ¿Produjo una respuesta objetivamente correcta?
La llamada de funciones/uso de herramientas es una capacidad fundamental para crear agentes inteligentes capaces de ofrecer respuestas contextualmente precisas en tiempo real. Considere una evaluación y un análisis dedicados utilizando un enfoque basado en reglas junto con una evaluación semántica utilizando LLM como juez.
LLM como juex es un sistema de evaluación automatizado que evalúa el rendimiento de los agentes de IA utilizando criterios y métricas predefinidos. En lugar de depender únicamente de revisores humanos, un LLM como juez aplica algoritmos, heurísticos o modelos de puntuación basados en IA para evaluar las respuestas, decisiones o acciones de un agente.
Consulte "Métricas de evaluación de llamadas a funciones" a continuación.
5. Optimizar e iterar
Los desarrolladores ahora pueden ajustar instrucciones, depurar algoritmos, racionalizar la lógica o configurar arquitecturas agénticas basadas en los resultados de la evaluación. Por ejemplo, los casos de uso de atención al cliente pueden mejorarse acelerando la generación de respuestas y los tiempos de finalización de tareas. La eficiencia del sistema se puede optimizar para la escalabilidad y el uso de recursos.