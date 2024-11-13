¿Qué es la observabilidad?

La observabilidad es crucial para mantener la disponibilidad, el rendimiento y la seguridad de los sistemas de software modernos y los entornos de cloud computing.

El término "observabilidad" proviene de la teoría del control, una rama de la ingeniería que se ocupa de la automatización del control de sistemas dinámicos, como la regulación del flujo de agua a través de una tubería en función de la retroalimentación de un sistema de control de flujo.

La observabilidad ofrece una visibilidad profunda de las pilas tecnológicas modernas y distribuidas, lo que permite identificar y resolver problemas en tiempo real de forma automatizada. Cuanto más observable es un sistema, más rápido y con mayor precisión pueden los equipos de TI pasar de un problema de rendimiento identificado a su causa raíz sin necesidad de realizar pruebas o codificaciones adicionales.

En las operaciones de TI (ITOps) y el cloud computing, la observabilidad requiere herramientas de software que agreguen, correlacionen y analicen un flujo constante de datos de rendimiento de las aplicaciones, el hardware y las redes en las que se ejecutan. Los equipos pueden utilizar estos datos para supervisar, solucionar problemas y depurar aplicaciones, redes e infraestructuras, y en última instancia, optimizar la experiencia del cliente y cumplir los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y otros requisitos empresariales.

A menudo se confunde la observabilidad con la monitorización del rendimiento de las aplicaciones y la gestión del rendimiento de la red (NPM). Sin embargo, las herramientas de observabilidad suponen una evolución natural de los métodos de monitorización del rendimiento de las aplicaciones y de recopilación de datos NPM. Estas herramientas son más adecuadas para abordar la naturaleza cada vez más distribuida y dinámica de las implementaciones de aplicaciones nativas de la nube.

La observabilidad no sustituye a otros métodos de monitorización, sino que los complementa y amplía.