¿Qué es un objetivo de nivel de servicio (SLO)?

Los SLO se miden utilizando indicadores de nivel de servicio (SLI), métricas cuantitativas de algún aspecto del servicio. Los SLO son parte de un acuerdo más amplio entre proveedores de servicios y clientes, acuerdos de nivel de servicio (SLA), que describen el nivel de servicio que un cliente puede esperar de los proveedores y establecen sanciones si no se cumplen los objetivos.



Para garantizar que los niveles de servicio sean coherentes con los requisitos empresariales y los deseos de los clientes, los equipos de ingeniería de fiabilidad del sitio (SRE), DevOps, TI y otros equipos relevantes deben conocer los recorridos cruciales del usuario para cada aplicación: las interacciones que permiten a los usuarios finales alcanzar sus resultado deseado.

La aceptación interna es crucial para el éxito de los SLO (y, por tanto, de los SLA), y en su determinación deben participar múltiples partes interesadas, incluidos los gestores de productos, los equipos de DevOps y de gestión de problemas, y los ingenieros de infraestructuras. Los clientes externos se incorporan a la discusión a través de grupos focales, estudios, quejas de clientes y redes sociales.

La lógica clave de los SLO es que la fiabilidad del servicio conduce a la felicidad del usuario, lo que proporciona una mayor oportunidad de negocio. Establecer objetivos de fiabilidad mensurables ayuda a una organización a equilibrar una experiencia de usuario agradable y eficiente con un coste razonable: no romper el presupuesto de TI con niveles de servicio más allá de lo necesario o esperado.

Los SLO son necesarios porque definen los objetivos de calidad de servicio (QoS) y fiabilidad en términos concretos, mensurables y objetivos. No pretenden definir el mejor nivel de rendimiento, sino una gama de estándares de rendimiento mejores y menos aceptables posibles.1

El objetivo de los SLO se resume muy bien en 97 Things Every Cloud Engineer Should Know (enlace externo a ibm.com), de O`Reilly Media: "¿Cómo puede ofrecer a los directivos una forma sencilla de entender al instante las compensaciones entre fiabilidad, velocidad de innovación y coste? Los SLO son la respuesta. Los SLO crean directrices de fiabilidad claras que equilibran las compensaciones entre los costes de la nube, la velocidad del cambio y los riesgos externos".