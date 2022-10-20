¿Qué es la monitorización de red?

El principal beneficio de las herramientas de monitorización de red es la visibilidad sencilla y fácil para entender los dispositivos conectados de toda una red y cómo se mueven los datos entre ellos. Los sistemas modernos de supervisión del rendimiento de la red proporcionan información de referencia que permite comparar datos automáticamente e identificar cualquier degradación del rendimiento de la red. Ver toda esta información en un panel de control significa que los administradores de red pueden identificar rápidamente los problemas en cualquier lugar de la red, identificar la causa raíz y determinar quién debe solucionarlos.

Una solución NPM necesita menos tiempo para solucionar los problemas de rendimiento de la red. La detección temprana de un problema significa que puede resolverlo y solucionarlo mucho más rápido, lo que ahorra tiempo y dinero. La monitorización de red ayuda a las empresas a optimizar la eficiencia al detectar y reparar problemas antes de que afecten a las operaciones y los clientes. Esto, a su vez, reduce el tiempo de inactividad, garantiza que los empleados siempre tengan acceso a los recursos que necesitan y aumenta la disponibilidad de las API y las páginas web, para que los clientes tengan acceso cuando lo necesiten. La monitorización del rendimiento de la red también proporciona datos históricos y permite la solución de problemas de red pasados para que pueda evitar problemas similares en el futuro.

Las soluciones de monitorización de red le proporcionan herramientas y capacidades de administración confiables y flexibles, incluidas plantillas preconfiguradas para proveedores específicos como Cisco, Juniper, Arista y Aruba, entre otros. Estas plantillas ayudan a garantizar que todo funcione bien. Le ayudan a cumplir con los estándares del sector y las normativas gubernamentales. Pueden señalar anomalías que pueden ser señales tempranas de un ciberataque. Las herramientas de monitorización también pueden ayudarle a realizar un seguimiento y una evaluación comparativa de las métricas de rendimiento de su red, lo que ayuda a establecer objetivos y mejorar el rendimiento de la red. Todo esto le ayuda a ir un paso por delante.

Los sistemas de monitorización de red modernos van un paso más allá al admitir redes definidas por software de nueva generación implementadas para ejecutar aplicaciones modernas. Estas redes nuevas y modernas requieren formas muy diferentes de recopilar y analizar datos de rendimiento utilizando API, al tiempo que admiten métodos existentes como SNMP. Poder trabajar con redes nuevas y existentes ayuda a los equipos de operaciones de red e ingeniería a planificar correctamente las transiciones a redes de nueva generación.

La monitorización del rendimiento de la red también le permite hacer un seguimiento de las redes que cambian, crecen y se hacen más complejas con el tiempo. Con el auge de los dispositivos IoT, que permiten a las redes conectar miles de dispositivos IoT o más, las redes informáticas se están volviendo enormes y complejas.

Reducir el trabajo manual de su equipo de TI a través de la automatización de la monitorización de red les permite dedicar su tiempo a otros proyectos críticos para el negocio y significa que está utilizando sus recursos de forma inteligente.