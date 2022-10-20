¿Qué es la monitorización de red?

Monitorización de red es el uso de software de monitorización de red para monitorizar el estado y la fiabilidad de una red informática. Los sistemas de monitorización del rendimiento de la red (NPM) suelen generar mapas de topología e información práctica basada en los datos de rendimiento recopilados y analizados.
Como resultado de esta asignación de red, los equipos de TI obtienen una visibilidad completa de los componentes de la red, la monitorización del rendimiento de las aplicaciones y la infraestructura de TI relacionada. Esta visibilidad les permite realizar un seguimiento del estado general de la red, detectar señales de alerta y optimizar el flujo de datos.
Un sistema de monitorización de red vigila los dispositivos de red que funcionan mal y los recursos sobrecargados. El sistema hace esto independientemente de si los recursos de red están en las instalaciones, en un centro de datos, alojados por un proveedor de servicios en la nube o forman parte de un ecosistema híbrido. Por ejemplo, puede encontrar CPU sobrecargadas en servidores, altas tasas de error en conmutadores y enrutadores, o picos repentinos en el tráfico de red. Una característica clave del software NPM es alertar a los administradores de red cuando se detecta un problema de rendimiento.
Los sistemas de monitorización de red también recopilan datos para analizar el flujo de tráfico y medir el rendimiento y la disponibilidad. Una forma de monitorizar los problemas de rendimiento y los cuellos de botella es configurar umbrales, de modo que reciba alertas inmediatas cuando se supere un umbral. Algunos umbrales son simples umbrales estáticos. Sin embargo, los sistemas NPM modernos utilizan el machine learning (ML) para determinar el rendimiento normal en todas las métricas de una red en función de la hora del día y el día de la semana. Los sistemas NPM con estas líneas de base basadas en ML crean alertas que, por lo general, son más procesables.
Las organizaciones suelen realizar una monitorización de red dentro de un centro de operaciones de red (NOC), que monitoriza los dispositivos de red y las conexiones entre todas las dependencias sin que los usuarios finales se den cuenta de que el NOC está operando en segundo plano.
Los fallos de red pueden provocar interrupciones en el negocio, lo que puede significar una pérdida de clientes, productividad de los empleados y dinero. De hecho, el 91 % de las empresas medianas y grandes afirman que una sola hora de tiempo de inactividad de TI les cuesta al menos 300 000 dólares por hora. Casi la mitad de ese grupo dijo que cuesta millones.
Invertir en software de monitorización de red, ya sea comercial o de código abierto, significa adoptar un enfoque proactivo para mantener su infraestructura de red en buen estado y maximizar el tiempo de actividad. Este enfoque evita tener que esperar a que un usuario final informe de problemas en la red.
La monitorización de la infraestructura le permite saber con precisión dónde se produce un problema de red, lo que permite solucionarlo antes de que la situación provoque una interrupción. La identificación temprana y la resolución de la causa raíz de un problema pueden reducir el tiempo de respuesta, mejorar la satisfacción del cliente, ahorrar dinero y proteger la reputación de una empresa.
Existen tres tipos principales de herramientas de monitorización de red.
1. Las herramientas basadas en SNMP utilizan el protocolo simple de gestión de red (SNMP) para interactuar con el hardware de red. Estas herramientas rastrean el estado y el uso de los recursos en tiempo real, como las estadísticas de la CPU, el consumo de memoria, los bytes transmitidos y recibidos y otras métricas. SNMP es uno de los protocolos de monitorización más utilizados, junto con Microsoft Windows Management Instrumentation (WMI) para servidores Windows y Secure Shell (SSH) para servidores Unix y Linux.
2. Las herramientas basadas en flujos supervisan el flujo de tráfico para proporcionar estadísticas sobre protocolos y usuarios. Algunas también inspeccionan secuencias de paquetes para identificar problemas de rendimiento entre dos direcciones IP. Estas herramientas de flujo capturan los datos del flujo de tráfico y los envían a un recopilador central para su procesamiento y almacenamiento.
3. Las soluciones de monitorización activa de red inyectan paquetes en la red y miden la accesibilidad de extremo a extremo, el tiempo de ida y vuelta, el ancho de banda, la pérdida de paquetes, el uso de enlaces y mucho más. Al realizar y medir transacciones en tiempo real desde la perspectiva de un usuario, estas soluciones permiten una detección más rápida y fiable de interrupciones y degradación del rendimiento.
También hay métodos de monitorización de red con y sin agente. La monitorización basada en agentes implica la instalación de un agente, una pequeña aplicación o una pieza de software, en el dispositivo supervisado. La monitorización sin agente (mediante protocolos SNMP y SSH) no requiere instalación. En su lugar, el software de monitorización de red inicia sesión directamente en el dispositivo monitorizado.
Cuando se utiliza una herramienta de monitorización de red, el primer paso consiste en determinar qué dispositivos de red se van a monitorizar y establecer las métricas de rendimiento. Luego, se decide un intervalo de monitorización que tenga sentido para la situación. La monitorización de enrutadores, conmutadores y servidores suele realizarse con más frecuencia porque estos dispositivos de red son más cruciales para la empresa.
Una vez implementadas, las herramientas de monitorización de red buscan problemas en la red. Los métodos pueden ser tan simples como un ping para asegurarse de que un host está disponible. También pueden ser más amplias, como monitorizar el acceso a los firewalls, el uso del ancho de banda, el consumo de recursos, el tiempo de actividad y los cambios inesperados en el tráfico de la red. Estas herramientas garantizan que los conmutadores, enrutadores, servidores, firewalls y otros endpoints tengan un nivel aceptable de rendimiento. Las herramientas también realizan el equilibrio de carga y monitorizan las altas tasas de error.
Estas herramientas ofrecen visualización de toda la infraestructura de red con paneles de control personalizables. Los paneles de control proporcionan gráficos de rendimiento en tiempo real y otros informes que muestran el aspecto de los componentes y si hay parámetros inusuales que requieren una investigación más profunda.
Las soluciones de monitorización de red envían notificaciones por correo electrónico o SMS a los administradores de red cuando encuentran problemas que requieren atención. También comparten notificaciones de alerta con varias herramientas operativas de TI, como los sistemas AIOps.
El principal beneficio de las herramientas de monitorización de red es la visibilidad sencilla y fácil para entender los dispositivos conectados de toda una red y cómo se mueven los datos entre ellos. Los sistemas modernos de supervisión del rendimiento de la red proporcionan información de referencia que permite comparar datos automáticamente e identificar cualquier degradación del rendimiento de la red. Ver toda esta información en un panel de control significa que los administradores de red pueden identificar rápidamente los problemas en cualquier lugar de la red, identificar la causa raíz y determinar quién debe solucionarlos.
Una solución NPM necesita menos tiempo para solucionar los problemas de rendimiento de la red. La detección temprana de un problema significa que puede resolverlo y solucionarlo mucho más rápido, lo que ahorra tiempo y dinero. La monitorización de red ayuda a las empresas a optimizar la eficiencia al detectar y reparar problemas antes de que afecten a las operaciones y los clientes. Esto, a su vez, reduce el tiempo de inactividad, garantiza que los empleados siempre tengan acceso a los recursos que necesitan y aumenta la disponibilidad de las API y las páginas web, para que los clientes tengan acceso cuando lo necesiten. La monitorización del rendimiento de la red también proporciona datos históricos y permite la solución de problemas de red pasados para que pueda evitar problemas similares en el futuro.
Las soluciones de monitorización de red le proporcionan herramientas y capacidades de administración confiables y flexibles, incluidas plantillas preconfiguradas para proveedores específicos como Cisco, Juniper, Arista y Aruba, entre otros. Estas plantillas ayudan a garantizar que todo funcione bien. Le ayudan a cumplir con los estándares del sector y las normativas gubernamentales. Pueden señalar anomalías que pueden ser señales tempranas de un ciberataque. Las herramientas de monitorización también pueden ayudarle a realizar un seguimiento y una evaluación comparativa de las métricas de rendimiento de su red, lo que ayuda a establecer objetivos y mejorar el rendimiento de la red. Todo esto le ayuda a ir un paso por delante.
Los sistemas de monitorización de red modernos van un paso más allá al admitir redes definidas por software de nueva generación implementadas para ejecutar aplicaciones modernas. Estas redes nuevas y modernas requieren formas muy diferentes de recopilar y analizar datos de rendimiento utilizando API, al tiempo que admiten métodos existentes como SNMP. Poder trabajar con redes nuevas y existentes ayuda a los equipos de operaciones de red e ingeniería a planificar correctamente las transiciones a redes de nueva generación.
La monitorización del rendimiento de la red también le permite hacer un seguimiento de las redes que cambian, crecen y se hacen más complejas con el tiempo. Con el auge de los dispositivos IoT, que permiten a las redes conectar miles de dispositivos IoT o más, las redes informáticas se están volviendo enormes y complejas.
Reducir el trabajo manual de su equipo de TI a través de la automatización de la monitorización de red les permite dedicar su tiempo a otros proyectos críticos para el negocio y significa que está utilizando sus recursos de forma inteligente.
La monitorización de red no es lo mismo que la monitorización de seguridad de red. Las organizaciones utilizan la monitorización de la seguridad de red para proteger una red contra el acceso no autorizado, el uso indebido y el robo. Por el contrario, una solución de monitorización de red se utiliza principalmente para optimizar la disponibilidad de la red y el rendimiento general.
Aunque la seguridad no es el objetivo principal de la monitorización de la red, las mejores herramientas de monitorización del rendimiento de la red pueden ayudarle a descubrir si sus dispositivos de seguridad funcionan correctamente. Algunas herramientas de monitorización de red incluyen software de administración de configuración, que ayuda a mejorar la seguridad y fiabilidad de su red al ofrecer configuraciones totalmente automatizadas para dispositivos e interfaces de red.
Tener una visión y saber cómo funciona su red puede ayudarle a detectar los primeros signos de compromiso o ataque. Cuando el software de monitorización de red señala anomalías de rendimiento, su equipo de TI puede identificar más fácilmente las amenazas de red y abordar las fugas de datos y otros ataques.
Optimice las operaciones de TI con información inteligente de una solución integral y escalable de supervisión y gestión del rendimiento de la red.
Establezca una conectividad centrada en las aplicaciones sencilla, segura y predecible.
Diseñado para redes modernas, IBM SevOne Network Performance Management (NPM) le ayuda a detectar, abordar y prevenir los problemas de rendimiento de la red de forma temprana con análisis basados en el machine learning. Mediante el uso de información procesable en tiempo real, ayuda a monitorizar de forma proactiva las redes de múltiples proveedores en comunicaciones y proveedores de servicios gestionados.