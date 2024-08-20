¿Qué es la respuesta a incidentes?

El objetivo de la respuesta a incidentes es prevenir ciberataques antes de que ocurran y minimizar el coste y la interrupción del negocio resultantes de cualquier ciberataque que tenga lugar. La respuesta a incidentes es la parte técnica de la gestión de incidentes, que también incluye la gestión ejecutiva, de RR. HH. y legal de un incidente grave.

Lo ideal es que una organización defina los procesos y tecnologías de respuesta a incidentes en un plan formal de respuesta a incidentes (IRP) que especifique cómo identificar, contener y resolver los distintos tipos de ciberataques.

Un plan de respuesta a incidentes eficaz puede ayudar a los equipos de respuesta a ciberincidentes a detectar y contener ciberamenazas, restaurar los sistemas afectados y reducir la pérdida de ingresos, las multas reglamentarias y otros costes.

El informe "Cost of a Data Breach" de IBM reveló que contar con un equipo de respuesta a incidentes y planes formales de respuesta a los mismos permite a las organizaciones reducir el coste de una vulneración en casi medio millón de dólares estadounidenses (473 706 de dólares) de media.