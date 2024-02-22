¿Qué es la gestión de incidentes?

Los incidentes pueden provocar muchos problemas a las organizaciones, desde un tiempo de inactividad temporal hasta la pérdida de datos. Cuando se hace bien, la gestión de incidentes puede proporcionar una forma eficiente y eficaz de solucionar todo tipo de incidentes con pocas interrupciones y dejar a las organizaciones más preparadas para futuros incidentes.

Con raíces en el servicio de asistencia de TI, la gestión de incidentes ha servido durante mucho tiempo como interfaz principal entre las operaciones de TI (ITOps) y el usuario final. A medida que la tecnología ha avanzado y se ha vuelto más compleja, también lo ha hecho la forma en que las organizaciones ven la identificación de incidentes y la respuesta a incidentes. Esta práctica ha ido mucho más allá de ayudar a los usuarios a solucionar problemas y se ha convertido en un proceso para mantener un tiempo de actividad constante de las aplicaciones y acelerar los esfuerzos de mejora continua.