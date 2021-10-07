¿Qué es la gestión de servicios de TI (ITSM)?

Hay muchos procesos ITSM que una organización puede necesitar para ayudar a prestar servicios de TI a los usuarios. Estos son algunos de los procesos más comúnmente adoptados.

Gestión de incidentes

En ITSM, un incidente es una interrupción imprevista del servicio. La gestión de incidentes es el proceso de responder a un incidente con el objetivo de restaurar el servicio con un impacto mínimo para los usuarios y los procesos empresariales.

Gestión de problemas

La gestión de problemas tiene lugar cuando varios incidentes están relacionados con la misma causa raíz. ITSM define cómo el departamento de TI investiga, analiza y elimina el problema para que no vuelva a suceder.



Gestión del cambio

La gestión del cambio es el establecimiento de las mejores prácticas para minimizar las interrupciones de los servicios de TI, los problemas de cumplimiento y otros riesgos que pueden resultar de los cambios realizados en los sistemas cruciales.

Gestión de la configuración

La gestión de la configuración es el proceso de seguimiento de los elementos de configuración de los componentes de hardware y software. Una herramienta como una base de datos de gestión de la configuración puede servir como repositorio central de todos los activos de TI y las relaciones entre ellos.

Gestión de solicitudes de servicio

Las solicitudes de servicio de nuevos activos, permisos o licencias pueden provenir de empleados, clientes o socios. La gestión de las solicitudes de servicio define el método más eficaz y preciso para conceder o denegar estas solicitudes, a menudo utilizando una combinación de automatización y capacidades de autoservicio.

Catálogo de servicios

Un catálogo de servicios es un directorio que puede integrarse con la gestión de solicitudes de servicio. Se accede a través de un menú o portal, enumera los servicios de TI que están disponibles para los usuarios de toda la organización.

Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento (KM) es el proceso de identificar, organizar, almacenar y divulgar información dentro de una organización. Una base de conocimientos de autoservicio en la que se pueden realizar búsquedas suele ser una herramienta central de gestión del conocimiento. Ofrece a los usuarios de toda la organización un fácil acceso a problemas y soluciones relacionados con los servicios de TI, métricas, documentación, temas técnicos y otros recursos.

Gestión del nivel de servicio

La gestión del nivel de servicio es el proceso de creación, seguimiento y administración del ciclo de vida de un acuerdo de nivel de servicio (SLA). Un SLA es un contrato entre los profesionales de TI y los clientes que determina el nivel requerido o deseado de un servicio específico, así como las consecuencias por no cumplir ese objetivo.

Servicio de asistencia de TI

En ITSM, el servicio de asistencia de TI es el punto de contacto central para atender y gestionar todos los incidentes, problemas y solicitudes. Más que un simple servicio de asistencia, también se encarga de las licencias de software, los proveedores de servicios, los precios y los contratos con terceros, así como del mantenimiento de portales de autoservicio y bases de conocimientos.