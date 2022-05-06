¿Qué es la gestión de activos de TI (ITAM)?

Mientras que la gestión de activos de TI se centra en gestionar los activos de TI a lo largo de su ciclo de vida, la gestión de servicios de TI (ITSM) se centra en gestionar y prestar servicios de TI.

La gestión de servicios de TI es el proceso de gestionar los servicios de TI en una organización. Incluye muchos componentes, desde la planificación y la implementación de los servicios de TI hasta su supervisión y auditoría para garantizar que funcionan de forma fluida y eficiente. Los servicios de TI incluyen el help desk y el servicio de atención al cliente (como guiar a un usuario sobre cómo cambiar su contraseña) y los procedimientos de gestión del cambio, que implican un manejo eficiente de los cambios en la infraestructura de TI.

El objetivo de la gestión de servicios de TI es proporcionar servicios de TI fiables y de alta calidad que satisfagan las necesidades de la empresa y sus usuarios finales, incluidos clientes, empleados y Business Partners. El objetivo de ITSM es mejorar la experiencia del usuario y la calidad del servicio.

La biblioteca de infraestructura de TI (ITIL) se considera el mejor enfoque para implementar el ITSM. Se trata de una biblioteca que proporciona las buenas prácticas y el marco para un ITSM eficiente. La versión más reciente de ITIL, ITIL 4, consta de cinco volúmenes, a saber, estrategia de servicio, diseño de servicio, transición de servicio, operación de servicio y mejora continua del servicio, que detallan 34 prácticas de ITSM.

En cierto modo, el ITSM engloba el ITAM. La gestión de activos y configuraciones es uno de los muchos procesos del ITSM, y un CMDB, que es la herramienta dedicada a este proceso, es un repositorio centralizado de los activos de TI de una organización y las relaciones entre ellos.