¿Qué es la gestión de activos de TI (ITAM)?

La gestión de activos de TI (ITAM) es el seguimiento y la gestión integral de los activos informáticos para garantizar que cada activo se utilice, mantenga, actualice y elimine correctamente al final de su ciclo de vida.
El ITAM implica el uso de datos financieros, contractuales y de inventario para realizar un seguimiento y tomar decisiones estratégicas sobre los activos de TI. El objetivo principal es garantizar que los recursos de TI se utilicen de manera eficiente y eficaz. El ITAM también ayuda a optimizar los costes al reducir el número total de activos en uso y prolongar la vida útil de esos activos, evitando costosas actualizaciones. Una parte importante del ITAM es comprender el coste total de propiedad y encontrar formas de optimizar el uso de los activos.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Un activo de tecnología de la información (TI) es cualquier información, software o hardware que una organización utiliza en el curso de sus actividades comerciales. Los activos de hardware incluyen equipos informáticos físicos, como servidores físicos en centros de datos, ordenadores de sobremesa, dispositivos móviles, ordenadores portátiles, teclados e impresoras. Por otro lado, los activos de software incluyen aplicaciones para las que normalmente se emiten licencias por usuario o por máquina, así como sistemas de software y bases de datos creados con recursos de código abierto. Los activos de software también incluyen activos basados en la nube, como las aplicaciones de software como servicio (SaaS).
El proceso de gestión de activos de TI (ITAM) suele incluir los siguientes pasos:
Todos los activos de TI tienen un ciclo de vida finito. La gestión de activos de TI (ITAM) consiste en gestionar el ciclo de vida de un activo para garantizar la máxima productividad. Aunque cada organización puede definir etapas de ciclo de vida únicas, el ciclo de vida de un activo de TI suele incluir las siguientes etapas:
Una gestión eficiente de los activos de TI (ITAM) puede ayudar a una organización a tomar mejores decisiones empresariales. Algunos de los beneficios clave son los siguientes:
A medida que crecen los activos de TI de una organización, su gestión mediante sistemas manuales, basados en papel u hojas de cálculo resulta engorrosa. El software de gestión de activos de TI (ITAM) es una aplicación centralizada que se utiliza para la gestión y el seguimiento del ciclo de vida de los activos.
Las soluciones de software de gestión de activos de TI suelen incluir características que proporcionan a las organizaciones un mejor control de su entorno de TI y les permiten realizar un seguimiento de los activos tanto on-premises como en la nube:
Mientras que la gestión de activos de TI se centra en gestionar los activos de TI a lo largo de su ciclo de vida, la gestión de servicios de TI (ITSM) se centra en gestionar y prestar servicios de TI.
La gestión de servicios de TI es el proceso de gestionar los servicios de TI en una organización. Incluye muchos componentes, desde la planificación y la implementación de los servicios de TI hasta su supervisión y auditoría para garantizar que funcionan de forma fluida y eficiente. Los servicios de TI incluyen el help desk y el servicio de atención al cliente (como guiar a un usuario sobre cómo cambiar su contraseña) y los procedimientos de gestión del cambio, que implican un manejo eficiente de los cambios en la infraestructura de TI.
El objetivo de la gestión de servicios de TI es proporcionar servicios de TI fiables y de alta calidad que satisfagan las necesidades de la empresa y sus usuarios finales, incluidos clientes, empleados y Business Partners. El objetivo de ITSM es mejorar la experiencia del usuario y la calidad del servicio.
La biblioteca de infraestructura de TI (ITIL) se considera el mejor enfoque para implementar el ITSM. Se trata de una biblioteca que proporciona las buenas prácticas y el marco para un ITSM eficiente. La versión más reciente de ITIL, ITIL 4, consta de cinco volúmenes, a saber, estrategia de servicio, diseño de servicio, transición de servicio, operación de servicio y mejora continua del servicio, que detallan 34 prácticas de ITSM.
En cierto modo, el ITSM engloba el ITAM. La gestión de activos y configuraciones es uno de los muchos procesos del ITSM, y un CMDB, que es la herramienta dedicada a este proceso, es un repositorio centralizado de los activos de TI de una organización y las relaciones entre ellos.
Descubra cómo una infraestructura de nube híbrida puede impulsar su estrategia de IA. Aprenda de los expertos de IBM cómo transformar la tecnología existente en un sistema ágil y preparado para la IA que impulse la innovación y la eficiencia en todas sus operaciones empresariales.
Explore cómo las soluciones de nube híbrida pueden optimizar sus operaciones empresariales impulsadas por la IA. Aprenda de los casos de éxito y las soluciones destacadas para ver cómo utilizan las empresas la nube híbrida de IBM para lograr una mayor eficiencia, escalabilidad y seguridad.
Conozca las principales diferencias entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona diferentes niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Descubra los costes ocultos de escalar la IA generativa y aprenda de los expertos cómo hacer que sus inversiones en IA sean más eficientes y tengan un mayor impacto.
Aprenda los fundamentos de la gestión de TI, incluyendo por qué es crucial para las organizaciones modernas y las características clave que garantizan operaciones fluidas y eficientes en todos los sistemas tecnológicos.
Descubra la gestión integrada de servicios de TI y la gestión del ciclo de vida de los activos de TI con IBM Maximo Application Suite.
Transforme sus operaciones utilizando datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar la optimización de procesos y permitir un crecimiento inteligente.
Utilice la IA y los datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.
Reduzca los costes, amplíe el ciclo de vida de los activos y mejore la satisfacción de los usuarios gracias al autoservicio, la gestión automatizada de servicios y las capacidades integradas del servicio de asistencia basadas en las buenas prácticas.