Tome una decisión acertada sobre GMAO con el informe independiente Green Quadrant 2025 de Verdantix.

El informe evalúa a 19 proveedores líderes utilizando un enfoque riguroso y basado en pruebas que incluye sesiones informativas en directo, entrevistas con clientes y un cuestionario de 102 puntos, con el fin de comparar sus capacidades y su impulso en el mercado.

Aprenderá cómo está evolucionando el mercado a medida que las empresas digitalizan el mantenimiento, aumentan la fiabilidad de los activos, se integran con los sistemas empresariales y presionan por la visibilidad en tiempo real y las plataformas móviles y escalables.

Utilice los criterios claros del analista del sector y las comparaciones entre proveedores para preseleccionar la mejor opción para su estrategia, presupuesto y plazo. Si dirige el mantenimiento, las operaciones o la ingeniería y necesita mejorar el tiempo de actividad, la seguridad y el cumplimiento normativo, esta es la forma más rápida de tomar una decisión de compra bien fundamentada.

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*GMAO: sistemas de gestión de mantenimiento asistido por ordenador