Los equipos de mantenimiento están sometidos a una presión cada vez mayor para reducir el tiempo de inactividad, controlar los costes, gestionar los riesgos y mantener los activos en funcionamiento, y sin embargo es posible que aún dependa de hojas de cálculo, registros en papel o herramientas GMAO anticuadas que no pueden seguir el ritmo de las exigencias operativas modernas. La falta de habilidades, el envejecimiento de las infraestructuras y el aumento de las expectativas de los ejecutivos no hacen sino intensificar el reto.



La guía del comprador de GMAO es un recurso práctico diseñado para usted, que está evaluando su próximo sistema de gestión de mantenimiento. Tanto si desea dejar de utilizar hojas de cálculo como si desea sustituir un sistema GMAO heredado, esta guía le ayudará a coordinar a los stakeholders, definir las métricas de éxito adecuadas, comparar las opciones de los proveedores y elegir una plataforma que crezca al ritmo de su organización.



Lo que aprenderá:

Por qué la gestión del mantenimiento debe evolucionar ahora y cómo los tiempos de inactividad, las presiones de costes y la escasez de personal están remodelando las expectativas para las plataformas GMAO.

Qué métricas de éxito son más importantes, garantizando que su evaluación se vincule directamente con los resultados de tiempo de actividad, productividad y reducción de costes.

Un marco comprobado para comparar proveedores, que incluye la facilidad de uso, la experiencia móvil, las necesidades de integración, la escalabilidad y la preparación para la IA.