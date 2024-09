Tradicionalmente, el mundo de la tecnología de la información (TI) y de la tecnología operativa (OT) han vivido en dominios separados.Pero con la integración del Internet de las cosas (IoT) y la analítica avanzada, el mundo digital está dando más sentido al mundo operativo físico a través del seguimiento de activos en tiempo real y el análisis profundo.Ahí es donde entran en juego las herramientas inteligentes de administración de activos.

Con IBM® Maximo® IT (antes denominado IBM Control Desk), obtiene capacidades de ITAM e ITSM en una plataforma, un único punto de soporte al usuario y gestión de servicios empresariales de activos y procesos de TI/OT.Ahora forma parte de IBM Maximo Application Suite, y combina funciones de gestión de activos físicos, help desk y service desk en un entorno basado en la nube. Empresas de sectores como la aviación, la banca, las finanzas y las telecomunicaciones han utilizado Maximo IT para simplificar el soporte de los usuarios finales y su infraestructura, a través de una interfaz de usuario estandarizada y moderna. Reduce los costes, amplía el ciclo de vida de los activos y aumenta la satisfacción a través del autoservicio, la gestión de servicios automatizada y las funciones de service desk integradas y basadas en las prácticas recomendadas.