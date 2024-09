Junto con MaxLogic, socio comercial de IBM, VPI actualizó sus cuatro nuevos sitios de CCGT para confiar en el software IBM® Maximo® Application Suite.La nueva solución proporciona una plataforma centralizada para la gestión de activos comunes, mantenimiento, seguridad, conformidad normativa y tiempo de actividad del sitio.En conjunto, el software de IBM está rastreando el estado y la ubicación de aproximadamente 60.000 activos en las cuatro centrales eléctricas.

"Ayudamos con el proceso inicial de detección y evaluación de datos que llevó a Maximo", señala Ed Cohn, director general y cofundador de MaxLogic. "Decidieron invertir en Maximo por su pedigrí empresarial. Por lo que podía aportar en términos de capacidad de desarrollo, en términos de hoja de ruta y del tamaño global de la red y la comunidad que se asienta en torno al producto. Y les ofreció la posibilidad de emprender el viaje hacia el mantenimiento predictivo".

"También supervisamos la actualización, configuración, prueba y formación de usuarios dentro del nuevo sistema", continúa. "Hicimos posible que toda una nueva hornada de personas mejorara no solo las funciones orientadas al mantenimiento y los activos, sino que también participaran directamente en los procesos de adquisición, finanzas y compras."

“Estamos siguiendo de cerca las áreas de conformidad del mantenimiento planificado”, añade Neil Boreham, “desarrollando específicamente áreas estatutarias, como las regulaciones de seguridad de sistemas de presión (PSSR) y las regulaciones de seguridad de tuberías (PSR). Disponemos de paneles de control en los centros de inicio de Maximo que nos ofrecen una visión inmediata y cotidiana de nuestra situación en cuanto a la conformidad de las normas de mantenimiento, y todo está automatizado". Del mismo modo, VPI crea centros de inicio basados en equipos y oficinas que proporcionan a los usuarios una visibilidad actualizada de dónde se encuentran en términos de orden de trabajo y gestión de adquisiciones.

Junto con esta monitorización general, VPI integró la tecnología Maximo con su software de gestión de seguridad NiSoft Eclipse.

"Todas nuestras plantas contienen peligros", señala Neil Boreham. "Siempre hay peligros inherentes, pero se pueden convertir en lugares de trabajo seguros empleando una estrategia de mantenimiento sólida y eficaz y sistemas de trabajo seguros. En VPI, uno de nuestros enclavamientos de seguridad de procesos clave se realiza a través de la interfaz Maximo/Eclipse, que garantiza que no se imprima una tarjeta de orden de trabajo hasta que se haya confirmado en Eclipse el documento de seguridad necesario. Hasta que el sistema indique que se han implementado todos los aislamientos y precauciones necesarios, no habrá tarjeta de orden de trabajo, no habrá trabajo”.