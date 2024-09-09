¿Qué es la transformación digital?

Hoy en día, los clientes esperan poder hacer sus negocios, realizar su trabajo y vivir sus vidas utilizando los últimos avances en tecnología. Esperan esta capacidad dondequiera que estén y cuando quieran, utilizando el dispositivo de su elección y con toda la información de apoyo y el contenido personalizado que necesitan al alcance de la mano. El objetivo definitivo de la transformación digital es cumplir con estas expectativas.

La implementación de la transformación digital de cada organización es diferente. Puede comenzar con un único proyecto tecnológico focalizado o como una iniciativa global para toda la empresa. Puede ir desde la integración de tecnología digital y soluciones digitales en procesos y productos existentes, hasta la reinvención de procesos y productos o la creación de flujos de ingresos completamente nuevos mediante el uso de tecnologías aún emergentes.

Pero los expertos coinciden en que la transformación digital se basa tanto en la transformación empresarial y en la gestión de los cambios como en la sustitución de procesos analógicos o la modernización de las TI existentes. Aunque a menudo está dirigido por el director de sistemas de información (CIO) de una empresa, requiere que todo el equipo directivo se alinee con las nuevas tecnologías y metodologías basadas en datos que pueden mejorar la experiencia del cliente, capacitar a los empleados y alcanzar los objetivos empresariales.

Pero lo más importante es que las empresas deben crear un marco de transformación digital y supervisar las mejoras mediante el seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI) para comprobar si el trabajo produce resultados.