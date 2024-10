A diferencia de una transformación empresarial típica, la implementación de la transformación digital no es una solución única. Más bien, supone el comienzo de una nueva base para una empresa que pretende mantenerse al día con las nuevas tecnologías y evolucionar con el mundo exterior, en constante cambio.

En un abrir y cerrar de ojos, las expectativas de los clientes y las condiciones del mercado pueden cambiar. Su empresa debe estar preparada para gestionar un evento de este tipo. Mantenerse al día con la era digital es uno de los beneficios de la transformación digital. Al actualizar un sistema heredado, su empresa está adoptando la innovación digital y nuevos modelos de negocio.

La transformación digital puede ser un movimiento arriesgado, pero si se hace bien, puede impulsar su negocio hacia un futuro mejor y más inteligente. Un análisis reciente del IBM Institute for Business Value preguntó a los ejecutivos de las empresas "[...] cómo utilizan los datos para crear líneas de base de rendimiento y para entender cómo la aplicación de tecnologías, por ejemplo, la nube, la IA y la IA generativa, podría mejorar materialmente el rendimiento en las partes del negocio que generan ingresos". Lo que descubrieron fue que 9 de cada 10 organizaciones entrevistadas "[...] no tienen una forma de representar cómo entregan sus productos y servicios más importantes de principio a fin, ni tienen los datos de rendimiento necesarios para crear una línea de base para mejorar ese rendimiento. (Pueden hacerlo si se les presiona, pero no se les pide que lo hagan)”.

Un ejemplo de una empresa que experimentó una gran transformación en el comercio minorista es Amazon, que cambió la forma en que los consumidores compran artículos cotidianos. Hay varios ejemplos, o casos de éxito, de transformación digital exitosa en una variedad de industrias diferentes. Estos ejemplos del mundo real dan una idea del proceso de transformación digital tanto para las partes interesadas como para los líderes empresariales.