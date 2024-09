Design Thinking no es suficiente: el caso del diseño empresarial Las organizaciones que utilizan el diseño empresarial están mejor preparadas para gestionar las demandas del mercado Experiencias de comercio omnicanal Una mejor comprensión de los beneficios y los costes con la ayuda del informe de Forrester The Total Economic Impact™ of IBM iX's Digital Commerce Services. Los 5 pilares de la personalización Complazca a sus clientes y mantenga su competitividad personalizando cada punto de contacto a lo largo de toda la experiencia del cliente (CX).