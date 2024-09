Camping World, el minorista número uno de vehículos recreativos (RV) a nivel mundial, entiende que ofrecer un servicio al cliente excepcional es vital para mantenerse por delante de su competencia. La empresa depende en gran medida de sus centros de contacto para brindar un servicio al cliente inigualable, pero después de la pandemia de COVID-19, un aumento en el número de clientes reveló algunos problemas en su infraestructura existente. A medida que aumentaba el volumen y el tráfico, las brechas en la gestión de agentes y los tiempos de respuesta se hicieron más prominentes.

"Somos una empresa única que atiende a tres grupos muy distintos de clientes aficionados al estilo de vida de las autocaravanas (la vida en la carretera). Hay un lado minorista, servicios financieros como seguros o bienes, y el lado del concesionario", explica Saurabh Shah, director digital (CDO) y director de información (CIO) en Camping World. "Tenemos un centro de llamadas de gran tamaño, pero no puedo tener un agente que satisfaga las necesidades de cada una de las tres unidades de negocio diferentes. Eso crea importantes complejidades a la hora de dotar de personal a nuestros centros de llamadas”.

Shah también explica que sacar agentes de un área del negocio y colocarlos en otra requiere formación y Camping World no tuvo tiempo de llevar a cabo dicha formación antes de que llegara el aumento estacional, especialmente durante la pandemia de escasez de mano de obra. No disponer de un centro de llamadas 24x7 era un problema de larga duración, incluso fuera de temporada. Cuando los clientes no podían ponerse en contacto con un agente humano, sus preguntas y consultas pasaban desapercibidas, se aplazaban hasta el día siguiente, cuando un representante podía responder, o se omitían por completo accidentalmente. Eso dejó al equipo de ventas de Camping World sin visibilidad del número de clientes potenciales acumulados fuera de horario.

“Nuestros tiempos de respuesta fueron preocupantes. Los clientes esperaban mucho tiempo, lo que estaba relacionado con un par de cosas", dice Brenda Wintrow, vicepresidente sénior de ventas y experiencia del cliente en Camping World. "Obviamente era el volumen, pero no tener una visibilidad clara de su rendimiento y tiempo de respuesta junto con el número de chats que podían maximizar era un problema".

Con sus clientes incapaces de llegar a un agente humano en vivo durante las horas fuera de servicio del centro de llamadas, el minorista se vio obligado a replantearse su infraestructura, su falta de visibilidad y sus brechas de funcionalidad. Con las interacciones con los clientes como punto focal, Camping World recurrió a IBM® Consulting para modernizar sus centros de contacto e invertir en una nueva infraestructura para mejorar los procesos y la automatización del flujo de trabajo.