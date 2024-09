Centricidad en el cliente

El primer paso clave para que un negocio pueda centrarse en la experiencia del cliente es dar prioridad absoluta a las percepciones y sensaciones del cliente. Esto incluye basar la promesa de marca de la empresa en conocer las necesidades y opiniones de sus clientes, y adquirir un conocimiento lo más amplio posible de lo que cada cliente actual y cada cliente potencial está buscando en todas las etapas de la relación, o incluso durante cada interacción.

Para muchas empresas, es un cambio muy importante. Por lo general, requiere el apoyo de todos los departamentos, desde la junta directiva hacia abajo. Puede ser un ajuste difícil para los ejecutivos y directores cuyas carreras no han estado particularmente centradas en el cliente, o que han logrado el éxito centrándose en métricas transaccionales o KPI financieros. Como se ha explicado anteriormente, implica una inversión sustancial en nuevas tecnologías, desde aplicaciones móviles hasta el procesamiento de pagos, pasando por la analítica avanzada y la inteligencia artificial.

No obstante, el cambio vale la pena, porque si bien el cliente no siempre tiene la razón en el sentido literal, los clientes nunca se equivocan sobre cómo se sienten después de interactuar con una empresa. Una mala experiencia del cliente (una entrega tardía o un malentendido con el soporte técnico o el equipo de atención al cliente) puede hacer que los clientes sientan que se les ha dado un tratamiento deficiente de manera específica e intencionada, aunque no sea cierto. Una encuesta reciente reveló que uno de cada seis clientes abandonan una compra después de solo una mala experiencia, y el 86 % de los clientes abandonarán para siempre una marca de confianza después de solo dos o tres malas experiencias (enlace externo a ibm.com).

Por el contrario, una experiencia del cliente positiva puede hacer que los clientes sientan que una empresa solo existe para ellos y, lo que es más importante, conseguir que se sientan generosos. Según PwC, el 65 % de los consumidores consideran que una experiencia positiva con una marca es más importante que una buena publicidad. La misma encuesta reveló que los clientes pueden llegar a pagar hasta un 16 % más por una gran experiencia (enlace externo a ibm.com).

Clientes prototipo

Un cliente prototipo, también denominado comprador prototipo, es un personaje ficticio o semificticio que representa un segmento significativo de los clientes actuales o potenciales de una empresa. Por ejemplo, una empresa que fabrica equipos de esquí y snowboard puede crear prototipos que representen a un esquiador novato, un practicante de snowboard intermedio, un esquiador experto o incluso el padre de un hijo que se inicia en el esquí o el snowboard.

Los prototipos se crean basándose en datos de una amplia variedad de fuentes (comportamientos de compra, análisis web, encuestas, calificaciones y reseñas, publicaciones en redes sociales), así como en los comentarios y la información de la interacción con los equipos asistencia y servicio al cliente. El objetivo de crear prototipos es ayudar a la empresa a visualizar los deseos y necesidades de las personas en cada segmento de cliente en las distintas etapas del ciclo del cliente.

Seguimiento del trayecto del cliente

Los compradores prototipo son el punto de partida de un programa de gestión de la experiencia del cliente. El siguiente paso es el seguimiento del trayecto del cliente: la definición y la optimización de las interacciones, o puntos de contacto, que cada prototipo tiene a lo largo del ciclo del cliente, desde la primera vez que conoce y se relaciona con la empresa, hasta el proceso de tomar una decisión de compra inicial, pasando por el uso continuo del producto o servicio y la decisión de realizar compras adicionales o abandonar la empresa.

Los supuestos detrás del seguimiento del trayecto del cliente son 1) que los clientes actuales o potenciales tienen un propósito en cada punto de contacto (intentar de resolver un problema, responder a a una pregunta, comparar opciones, tachar un punto de una lista de compras pendientes, etc.) y 2) que la empresa puede acompañar a estas personas en su trayecto hasta convertirse en clientes fieles, ayudándoles a lograr esos propósitos de la manera más rápida, sencilla, fluida y satisfactoria posible.

El seguimiento del trayecto del cliente no tiene por qué ser siempre exhaustivo. El objetivo es entregar información procesable para desarrollar una estrategia experiencia del cliente. En lugar de realizar un seguimiento de extremo a extremo de cada punto de contacto del cliente para cada prototipo, el objetivo inicial puede ser centrarse en los puntos de contacto en los que una empresa tiene peores resultados, o en los prototipos que ofrecen los mayores beneficios.