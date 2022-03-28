¿Qué es un centro de servicio?

Los chatbots, con sus capacidades lingüísticas avanzadas, como el procesamiento nativo del lenguaje natural (PLN) y la comprensión del lenguaje natural (CLN), están impulsando el futuro de los centros de servicio. De hecho, una encuesta reciente reveló que el 58 % de los responsables de la toma de decisiones de TI han adoptado chatbots o están en proceso de hacerlo.³

Las herramientas emergentes, como los agentes virtuales, las cajas de herramientas de chatbot, los agregadores de automatización y los chatbots específicos de la plataforma, proporcionan una cobertura de servicio permanente y una resolución de problemas más rápida. De hecho, los chatbots reducen el tiempo medio de gestión (AHT) en un 10 %, lo que reduce los costes asociados a la gestión de servicios de TI (ITSM).¹