¿Qué es un centro de servicio?

Un centro de servicio es una herramienta de software o un equipo de agentes humanos que permiten a una empresa dar soporte a sus clientes en tiempo real.
El centro de servicio cumple dos funciones principales:
Un centro de servicio técnica agiliza las solicitudes de soporte dentro de una sola interfaz. Incluye funciones de automatización y categorización para organizar los problemas de los clientes y evitar la escalada. Esto permite a los agentes del centro de servicio hacer referencias cruzadas de múltiples interacciones para proporcionar rápidamente las mejores soluciones posibles a los usuarios finales.
Un centro de servicio mejora significativamente la experiencia del usuario (UX) para los equipos de asistencia y los usuarios a los que atienden. En concreto, aumenta la productividad del soporte de TI para mejorar las soluciones y la satisfacción del cliente. Estos son cinco aspectos de un centro de servicio que benefician tanto a los agentes de soporte como a sus clientes:
A medida que la transformación digital continúa aumentando, los centros de servicio se están volviendo cruciales para las operaciones de grandes y pequeñas empresas. Por lo tanto, un ecosistema de centro de servicio debe ser ágil y adaptable. A continuación, se muestran tres escenarios en los que el centro de servicio moderno es más útil¹:
A medida que evoluciona un centro de servicio, los agentes y equipos de soporte deben ampliar sus capacidades para seguir siendo eficientes. Esto puede requerir mejorar la colaboración interna, así como ampliar el alcance de las comunicaciones externas. Estas son dos formas de completar su equipo de atención al cliente para el crecimiento departamental y organizativo²:
A medida que los centros de servicio siguen ganando importancia dentro de los ecosistemas empresariales actuales, han surgido muchos conceptos erróneos. Estos son cuatro mitos del centro de servicio que debería descartar antes de iniciar su andadura en la atención al cliente:
Los chatbots, con sus capacidades lingüísticas avanzadas, como el procesamiento nativo del lenguaje natural (PLN) y la comprensión del lenguaje natural (CLN), están impulsando el futuro de los centros de servicio. De hecho, una encuesta reciente reveló que el 58 % de los responsables de la toma de decisiones de TI han adoptado chatbots o están en proceso de hacerlo.³
Las herramientas emergentes, como los agentes virtuales, las cajas de herramientas de chatbot, los agregadores de automatización y los chatbots específicos de la plataforma, proporcionan una cobertura de servicio permanente y una resolución de problemas más rápida. De hecho, los chatbots reducen el tiempo medio de gestión (AHT) en un 10 %, lo que reduce los costes asociados a la gestión de servicios de TI (ITSM).¹
Ofrezca una atención al cliente coherente e inteligente en todos los canales con IA conversacional.
Conozca un chatbot de IA de lenguaje natural que entiende la conversación humana y mejora la experiencia del cliente.
IBM watsonx Assistant ayuda a las organizaciones a ofrecer mejores experiencias del cliente con un chatbot de IA que entiende el lenguaje de la empresa, se conecta a los sistemas de atención al cliente existentes y se implementa en cualquier lugar con seguridad y escalabilidad empresariales. watsonx Assistant automatiza las tareas repetitivas y utiliza el machine learning para resolver los problemas de atención al cliente de forma rápida y eficaz.
¹ IBM. un estudio independiente revela que los clientes de IBM watsonx Assistant pueden acumular 23,9 millones de dólares en beneficios. Marzo de 2020
² IDC. Prácticas efectivas para liderar una función de soporte técnico de TI multicultural y en múltiples ubicaciones (enlace externo a ibm.com). Septiembre de 2019
³ Forrester. Mejores prácticas para el éxito del chatbot de centro de servicio (enlace externo a ibm.com). 29 de marzo de 2021