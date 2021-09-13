¿Cuáles son los beneficios de ChatOps?

Para implementar un entorno ChatOps es necesario utilizar los siguientes tipos de herramientas:

Sistema de notificación para enviar alertas a las salas de chat cuando se produzcan incidentes.

para enviar alertas a las salas de chat cuando se produzcan incidentes. Cliente de chat (por ejemplo, Slack y Microsoft Teams) para ejecutar comandos preprogramados.

(por ejemplo, Slack y Microsoft Teams) para ejecutar comandos preprogramados. Herramientas DevOps preexistentes (integradas en el entorno ChatOps) para mejorar el seguimiento de los tickets y automatizar los flujos de trabajo de corrección de incidencias.

Una vez adquiridas estas herramientas de ChatOps, se puede implementar un entorno eficiente en tres fases:

Fase 1: establecer comunicaciones

ChatOps permite a los equipos entablar conversaciones para abordar problemas, explorar opciones de solución y luego acordar una resolución final antes de ofrecérsela al cliente.

Fase 2: establecer grupos

ChatOps permite chats grupales sencillos y compartir capturas de pantalla, vídeos de problemas y archivos (por ejemplo, registro, configuración, comandos output). El cliente de ChatOps puede almacenar mensajes, por lo que cualquier persona añadida al grupo puede ver las comunicaciones anteriores para ponerse (y mantenerse) "al día".

Fase 3: establecer canales

Cuando se produce un incidente importante, algunas herramientas de chat crean automáticamente canales específicos. También puede configurar listas de asignaciones para que los miembros cualificados del equipo sean invitados automáticamente a unirse al canal para el desarrollo de soluciones.