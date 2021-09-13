Etiquetas
¿Cuáles son los beneficios de ChatOps?

IA amarilla 2 IAs generativas

ChatOps es un componente emergente de DevOps e ITOps. Aquí explicamos cómo su funcionalidad crea una cultura de equipo y acelera el desarrollo de software y la resolución de incidentes.

Operaciones de chat (ChatOps) es el uso de clientes de chat y herramientas de chat en tiempo real para facilitar el desarrollo y las operaciones de software. También conocido como "colaboración basada en la conversación" o "DevOps basado en la conversación", ChatOps está diseñado para una mensajería instantánea rápida y sencilla entre los miembros del equipo de desarrollo. A lo largo de la experiencia de ChatOps, un chatbot acepta comandos en inglés sencillo e inicia acciones con aplicaciones en segundo plano (vía API) para optimizar las operaciones de TI (ITOps) y las operaciones de desarrollo (DevOps).

 

 

¿Cuáles son los beneficios de ChatOps?

Con sus amplias características de comunicación, ChatOps está diseñado para eliminar los silos de información que dificultan la colaboración interdepartamental y la toma de decisiones proactiva. Como resultado, beneficia a equipos enteros con lo siguiente:

  • Automatización: Proporciona detección y ejecución de comandos en tiempo real, así como actualizaciones de la consola.
  • Colaboración: elimina los silos y las barreras de comunicación entre los equipos y los departamentos.
  • Compromiso: crea y mantiene una cultura de equipo distribuida para alinear la comunicación y la toma de decisiones.
  • Productividad: mejora los procesos empresariales mediante la provisión de información en tiempo real.
  • Seguridad y cumplimiento: proporciona documentación actual e histórica de las tareas para mejorar la seguridad y la normativa.
  • Transparencia: alinea los estados de los proyectos de comunicación y documentación.

Individual y colectivamente, estos beneficios, en última instancia, fortalecen DevOps e ITOps al acelerar las comunicaciones del equipo, lo que acorta los procesos de desarrollo y el tiempo de respuesta a incidentes.

Cómo implementar un entorno ChatOps

Para implementar un entorno ChatOps es necesario utilizar los siguientes tipos de herramientas:

  • Sistema de notificación para enviar alertas a las salas de chat cuando se produzcan incidentes.
  • Cliente de chat (por ejemplo, Slack y Microsoft Teams) para ejecutar comandos preprogramados.
  • Herramientas DevOps preexistentes (integradas en el entorno ChatOps) para mejorar el seguimiento de los tickets y automatizar los flujos de trabajo de corrección de incidencias.

Una vez adquiridas estas herramientas de ChatOps, se puede implementar un entorno eficiente en tres fases:

Fase 1: establecer comunicaciones

ChatOps permite a los equipos entablar conversaciones para abordar problemas, explorar opciones de solución y luego acordar una resolución final antes de ofrecérsela al cliente.

Fase 2: establecer grupos

ChatOps permite chats grupales sencillos y compartir capturas de pantalla, vídeos de problemas y archivos (por ejemplo, registro, configuración, comandos output). El cliente de ChatOps puede almacenar mensajes, por lo que cualquier persona añadida al grupo puede ver las comunicaciones anteriores para ponerse (y mantenerse) "al día".

Fase 3: establecer canales

Cuando se produce un incidente importante, algunas herramientas de chat crean automáticamente canales específicos. También puede configurar listas de asignaciones para que los miembros cualificados del equipo sean invitados automáticamente a unirse al canal para el desarrollo de soluciones.

Buenas prácticas para ChatOps

ChatOps es un componente valioso de ITOps y DevOps, y es fundamental para el desarrollo futuro de los entornos de TI. A continuación, se presentan buenas prácticas para la implementación y uso de ChatOps para garantizar su sostenibilidad a lo largo del tiempo:

  • Investigación de plataformas de chat: seleccione una plataforma que permita la coherencia en la web, el móvil y el escritorio.
  • Investigación de chatbots: seleccione un chatbot que sea compatible con aplicaciones de fondo, acepte comandos en inglés sencillo y utilice conexiones API.
  • Escriba e implemente scripts personalizados: integre un chatbot con aplicaciones en la nube que ofrezcan un soporte de API para la implementación de código.
  • Utilice scripts y complementos comunitarios: permita el acceso de los chatbots a la gestión de código fuente, las plataformas de integración continua (CI), los activadores de implementación, etc.
  • Desarrolle su configuración: amplíe las capacidades del chatbot y añada seguridad mediante restricciones de comandos.
  • Cree una cultura orientada a los chatbots: democratice el uso de los chatbots: comunique sus beneficios y muestre sus recompensas.

En general, estas buenas prácticas ayudan a mejorar la automatización, mejorar la transparencia, construyen procesos de equipo y crean oportunidades para mejorar el desarrollo de software en el futuro.

Casos de uso beneficiosos para ChatOps

Dependiendo de la fase de implementación en la que se encuentre y de sus intenciones al crear un entorno ChatOps, los siguientes casos de uso serían aplicables a su empresa:

  • Control de acceso y seguridad: muchas empresas implementan ChatOps por sus características de interacción ágil. La intrincada arquitectura de comunicación mejora el control de acceso a proyectos, lo que permite operaciones de seguridad en chats a largo plazo (ChatSecOps).
  • Implementación de aplicación: ChatOps mejora la visibilidad de los canales de desarrollo de aplicación entre los equipos DevOps. Esto les ayuda a considerar colectivamente las opciones de implementación y a organizar sus elecciones en consecuencia.
  • Gestión de incidentes: cuando se trata de detección, respuesta y resolución de incidentes, ChatOps es una herramienta de valor incalculable. Durante todo el proceso de resolución, mantiene informados a los equipos y actualiza automáticamente los tickets durante todo su flujo de trabajo de corrección.
  • Entrega continua (CD): ChatOps integra DevOps, ITOps y procesos de automatización en un flujo de trabajo único. Une la comunicación del equipo, el desarrollo de canalizaciones y las tareas operativas para la entrega continua de aplicaciones.

AIOps y ChatOps

Las operaciones de IA (AIOps) son la aplicación de la inteligencia artificial (IA) para mejorar ITOps y DevOps. Aprovecha ChatOps para aumentar la visibilidad de los datos en todos los entornos de TI, analiza los datos críticos para identificar incidentes y alerta automáticamente a los equipos de TI sobre los problemas, las causas raíz y las soluciones recomendadas. La combinación de AIOps y ChatOps optimiza la comunicación y la colaboración para ayudar a los equipos a resolver incidentes más rápido.

Con un tamaño de mercado recientemente estimado entre 900 y 1500 millones de dólares, la AIOps tiene una tasa de crecimiento anual compuesta de alrededor del 15% entre 2020 y 2025. Este crecimiento asegura que AIOps y ChatOps seguirán mejorando los ciclos de vida de las aplicaciones y permitirán continuar la entrega continua de soluciones a lo largo del tiempo.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps

Utilizando el aprendizaje automático (ML) y procesamiento del lenguaje natural, IBM Cloud Pak for Watson AIOps correlaciona datos estructurados y datos no estructurados en tiempo real para mostrar conocimientos que permitan identificar la causa raíz y recomendar soluciones más rápidamente. Estos conocimientos y recomendaciones se entregan a ChatOps en tiempo real para su rápida implementación.

Otras ventajas incluyen las siguientes:

  • Integración de la cadena de herramientas: se conecta a todas las plataformas de colaboración y envía alertas directamente a su herramienta de comunicación ChatOps preferida. 
  • Centricidad de la aplicación: permite a los equipos integrar procesos y gestionarlos de forma colaborativa, lo que mejora la experiencia ChatOps y la inteligencia DevOps.
  • Conocimientos que se pueden ejecutar: ofrece conocimientos holísticos que señalan la correlación, la causalidad y la identificación de patrones. Esto ayuda a los equipos a aprovechar ChatOps para priorizar los problemas y los procesos de resolución.
  • Síntesis inteligente: proporciona una visión clara de las anomalías, con enlaces a fuentes viables para una investigación y resolución más rápidas. Varios equipos pueden acceder a los mismos datos para implementar de forma colaborativa las soluciones recomendadas.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps es la herramienta ideal para remediar incidentes de forma proactiva mediante un análisis rápido de datos a través de todos los entornos de TI. Aprovecha la cadena de herramientas ITOps para maximizar la eficacia de la resolución y la resiliencia. Mediante la síntesis de datos, IBM Cloud Pak for Watson AIOps proporciona una visión completa de las aplicaciones y entornos de TI, lo que rompe los silos para acelerar la corrección.
