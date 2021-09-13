¿Cuáles son los beneficios de ChatOps?

Operaciones de chat (ChatOps) es el uso de clientes de chat y herramientas de chat en tiempo real para facilitar el desarrollo y las operaciones de software. También conocido como "colaboración basada en la conversación" o "DevOps basado en la conversación", ChatOps está diseñado para una mensajería instantánea rápida y sencilla entre los miembros del equipo de desarrollo. A lo largo de la experiencia de ChatOps, un chatbot acepta comandos en inglés sencillo e inicia acciones con aplicaciones en segundo plano (vía API) para optimizar las operaciones de TI (ITOps) y las operaciones de desarrollo (DevOps).
Con sus amplias características de comunicación, ChatOps está diseñado para eliminar los silos de información que dificultan la colaboración interdepartamental y la toma de decisiones proactiva. Como resultado, beneficia a equipos enteros con lo siguiente:
Individual y colectivamente, estos beneficios, en última instancia, fortalecen DevOps e ITOps al acelerar las comunicaciones del equipo, lo que acorta los procesos de desarrollo y el tiempo de respuesta a incidentes.
Para implementar un entorno ChatOps es necesario utilizar los siguientes tipos de herramientas:
Una vez adquiridas estas herramientas de ChatOps, se puede implementar un entorno eficiente en tres fases:
ChatOps permite a los equipos entablar conversaciones para abordar problemas, explorar opciones de solución y luego acordar una resolución final antes de ofrecérsela al cliente.
ChatOps permite chats grupales sencillos y compartir capturas de pantalla, vídeos de problemas y archivos (por ejemplo, registro, configuración, comandos output). El cliente de ChatOps puede almacenar mensajes, por lo que cualquier persona añadida al grupo puede ver las comunicaciones anteriores para ponerse (y mantenerse) "al día".
Cuando se produce un incidente importante, algunas herramientas de chat crean automáticamente canales específicos. También puede configurar listas de asignaciones para que los miembros cualificados del equipo sean invitados automáticamente a unirse al canal para el desarrollo de soluciones.
ChatOps es un componente valioso de ITOps y DevOps, y es fundamental para el desarrollo futuro de los entornos de TI. A continuación, se presentan buenas prácticas para la implementación y uso de ChatOps para garantizar su sostenibilidad a lo largo del tiempo:
En general, estas buenas prácticas ayudan a mejorar la automatización, mejorar la transparencia, construyen procesos de equipo y crean oportunidades para mejorar el desarrollo de software en el futuro.
Dependiendo de la fase de implementación en la que se encuentre y de sus intenciones al crear un entorno ChatOps, los siguientes casos de uso serían aplicables a su empresa:
Las operaciones de IA (AIOps) son la aplicación de la inteligencia artificial (IA) para mejorar ITOps y DevOps. Aprovecha ChatOps para aumentar la visibilidad de los datos en todos los entornos de TI, analiza los datos críticos para identificar incidentes y alerta automáticamente a los equipos de TI sobre los problemas, las causas raíz y las soluciones recomendadas. La combinación de AIOps y ChatOps optimiza la comunicación y la colaboración para ayudar a los equipos a resolver incidentes más rápido.
Con un tamaño de mercado recientemente estimado entre 900 y 1500 millones de dólares, la AIOps tiene una tasa de crecimiento anual compuesta de alrededor del 15% entre 2020 y 2025. Este crecimiento asegura que AIOps y ChatOps seguirán mejorando los ciclos de vida de las aplicaciones y permitirán continuar la entrega continua de soluciones a lo largo del tiempo.
Utilizando el aprendizaje automático (ML) y procesamiento del lenguaje natural, IBM Cloud Pak for Watson AIOps correlaciona datos estructurados y datos no estructurados en tiempo real para mostrar conocimientos que permitan identificar la causa raíz y recomendar soluciones más rápidamente. Estos conocimientos y recomendaciones se entregan a ChatOps en tiempo real para su rápida implementación.
Otras ventajas incluyen las siguientes:
IBM Cloud Pak for Watson AIOps es la herramienta ideal para remediar incidentes de forma proactiva mediante un análisis rápido de datos a través de todos los entornos de TI. Aprovecha la cadena de herramientas ITOps para maximizar la eficacia de la resolución y la resiliencia. Mediante la síntesis de datos, IBM Cloud Pak for Watson AIOps proporciona una visión completa de las aplicaciones y entornos de TI, lo que rompe los silos para acelerar la corrección.
