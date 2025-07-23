¿Qué es la seguridad de red?

Hoy en día, las redes informáticas constituyen la columna vertebral de la mayoría de las empresas modernas, desde las herramientas de comunicación y colaboración de los empleados hasta las aplicaciones complejas, las operaciones comerciales nativas de la nube e incluso la infraestructura global. Las redes modernas y las herramientas y soluciones que las protegen son críticas para el éxito de algunas de las empresas más grandes y exitosas del mundo.

Según un informe reciente, el mercado mundial de soluciones de seguridad de redes es considerable y está creciendo a un ritmo saludable. En 2024, su valor era de 24 000 millones de dólares estadounidenses y se espera que siga creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14 %, hasta alcanzar los 73 000 millones de dólares estadounidenses en 20321.