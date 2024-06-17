¿Qué es la continuidad del negocio?

La continuidad del negocio se refiere a la capacidad de una organización para mantener las funciones empresariales cruciales, minimizar las interrupciones y reanudar las operaciones normales con un tiempo de inactividad mínimo cuando se produce una crisis. Estas crisis pueden incluir ciberataques, fallos en los equipos o en la cadena de suministro, catástrofes naturales, cortes de electricidad y otros acontecimientos inesperados.
Sin un plan de continuidad del negocio, las empresas son vulnerables a toda una serie de incidentes. Cuando se produjo la pandemia de Covid en 2020, el 51 % de las empresas de todo el mundo no contaba con un plan de continuidad del negocio.1
Esta falta de gestión de la continuidad del negocio (BCM) puede ser costosa. Por ejemplo, el coste medio de una vulneración de datos en 2023 fue de 4,45 millones de dólares, según el informe "Cost of Data Breach" de IBM.2 Tras una pérdida de este tipo, a las empresas les puede resultar difícil recuperarse. Más del 40 % de las empresas no reabrirán después de enfrentarse a un desastre.3 Invertir en la planificación de la continuidad del negocio puede suponer un ahorro a largo plazo, ya que las estrategias de recuperación están en marcha incluso antes de que se produzca una amenaza.
Un plan de continuidad del negocio (BCP) detalla los pasos que seguirá una organización para volver a las funciones comerciales normales en caso de desastre. Los BCP adoptan un enfoque expansivo, con el objetivo de preparar a las empresas para hacer frente a una amplia gama de amenazas potenciales.
Aunque los planes de continuidad del negocio y de recuperación ante desastres son planes de contingencia, cada uno aborda la gestión de crisis de manera diferente. Mientras que la gestión de la continuidad del negocio se centra en la preparación de manera más amplia, un plan de recuperación ante desastres (DRP) se centra específicamente en proteger los datos y los sistemas de TI a medida que se produce un incidente.
Los BCP son una estrategia proactiva de continuidad del negocio para mantener las funciones empresariales antes, durante e inmediatamente después de una interrupción. Mientras tanto, los DRP son una estrategia reactiva para responder eficazmente a los desastres y recuperarse de ellos.
Estos dos planes a menudo se gestionan por separado, pero un enfoque coordinado de la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres puede fortalecer aún más la resiliencia operativa de una organización.
Cuando se produce un incidente imprevisto, un plan de continuidad del negocio puede mostrar el camino a seguir y estructurar los procesos de respuesta y recuperación.
Estos son algunos de los beneficios que pueden esperar las empresas que invierten en la creación de un BCP sólido:
Un evento catastrófico puede provocar un tiempo de inactividad disruptivo. Se produce el caos y los equipos suelen luchar para que los sistemas vuelvan a funcionar. Un programa de continuidad del negocio puede ayudar a minimizar esta interrupción, con un plan de gestión de crisis y procedimientos de gestión de emergencias para volver a estar en línea en menos tiempo.
Una vez que las funciones empresariales cruciales están en marcha, los equipos pueden centrarse en reanudar los procesos empresariales normales. Un BCP especifica un objetivo de tiempo de recuperación, u RTO, que es la cantidad de tiempo que se tarda en restaurar los procesos empresariales tras un incidente imprevisto. La aplicación de unos BCP rigurosamente probados que establezcan un RTO razonable puede dar lugar a una rápida recuperación de la empresa, aumentando la confianza de los clientes, los inversores y las partes interesadas.
Las interrupciones en los negocios pueden resultar caras: cada minuto de inactividad de los sistemas de una empresa puede traducirse en una pérdida de ingresos. La BCM puede reducir significativamente los costes de recuperación. Por ejemplo, las organizaciones pueden invertir en soluciones de ciberseguridad como la IA de seguridad y la automatización como parte de su plan de continuidad del negocio, lo que puede suponer un ahorro medio de 1,76 millones de dólares, según el Informe de IBM sobre el coste de la filtración de datos.2 Un BCP también puede reducir el impacto de cualquier posible repercusión en la reputación que pudiera derivarse.
La continuidad del negocio podría incluso ser un requisito regulatorio, especialmente en sectores como la sanidad y las finanzas personales. Establecer un BCP sólido es esencial para las empresas que operan en estas áreas, ayudándolas a cumplir con los estándares de cumplimiento.
En lo que respecta a la planificación de la continuidad del negocio, cada organización tendrá sus propias necesidades. Y aunque no existe un marco único que se adapte a todas las empresas, estos son cuatro pasos que las empresas pueden seguir para crear un BCP eficaz:
Un análisis del impacto empresarial (BIA) es una parte crucial de la gestión de riesgos y sirve como primer paso en el proceso de planificación. Implica una evaluación de riesgos para valorar diversas funciones empresariales y determinar los posibles riesgos, amenazas y vulnerabilidades. El BIA también implica estimar la probabilidad de que se produzcan estos eventos y su posible impacto en las operaciones empresariales para que las organizaciones puedan establecer sus prioridades en consecuencia.
Para cada evento identificado, las empresas deben diseñar una respuesta adecuada. Es vital que la respuesta incluya protocolos claros y acciones detalladas para abordar una amenaza.
Cada incidente requiere un nivel de respuesta diferente. Por ejemplo, cuando se produce un corte de suministro eléctrico o un ciberataque, es posible que una empresa necesite restablecer primero la infraestructura informática de misión crítica y, posteriormente, otras aplicaciones importantes.
En este paso también entran en juego consideraciones tecnológicas, especialmente a la hora de establecer un objetivo de punto de recuperación (RPO). El RPO de una organización se refiere a la cantidad de datos que puede permitirse perder en caso de desastre y aún así recuperarse. En función de su RPO, las empresas podrían buscar herramientas de copia de seguridad y restauración de datos . Estas herramientas ayudan a reparar la pérdida de datos, las soluciones de copia de seguridad y recuperación ante desastres que almacenan datos fuera de las instalaciones en un centro de datos remoto, y servicios de terceros como la recuperación ante desastres como servicio (DRaaS).
Durante este paso, los líderes empresariales y las partes interesadas designarán a los miembros clave del equipo que pondrán en marcha el plan y guiarán los esfuerzos de respuesta y recuperación. Un BCP eficaz define claramente las responsabilidades de cada miembro del equipo y describe los recursos necesarios para cumplir sus funciones. También incluye información de contacto de estos miembros del equipo, así como medios alternativos de comunicación en caso de que una interrupción interrumpa la conectividad.
Para demostrar la solidez de un BCP, las organizaciones deben someterlo a pruebas periódicas y revisiones continuas. La formación es esencial para concienciar a los empleados sobre las posibles amenazas, mientras que los ensayos frecuentes de situaciones realistas pueden ayudar a detectar problemas y oportunidades de mejora. Al probar y perfeccionar regularmente un plan de continuidad del negocio, las empresas están lo más preparadas posible cuando se produce un desastre real.
