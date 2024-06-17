¿Qué es la continuidad del negocio?

Sin un plan de continuidad del negocio, las empresas son vulnerables a toda una serie de incidentes. Cuando se produjo la pandemia de Covid en 2020, el 51 % de las empresas de todo el mundo no contaba con un plan de continuidad del negocio.1

Esta falta de gestión de la continuidad del negocio (BCM) puede ser costosa. Por ejemplo, el coste medio de una vulneración de datos en 2023 fue de 4,45 millones de dólares, según el informe "Cost of Data Breach" de IBM.2 Tras una pérdida de este tipo, a las empresas les puede resultar difícil recuperarse. Más del 40 % de las empresas no reabrirán después de enfrentarse a un desastre.3 Invertir en la planificación de la continuidad del negocio puede suponer un ahorro a largo plazo, ya que las estrategias de recuperación están en marcha incluso antes de que se produzca una amenaza.