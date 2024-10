Cuando un incidente no planificado interrumpe la actividad habitual, puede costar cientos de millones de dólares. Además, los ciberataques de alto perfil suelen atraer la atención no deseada de la prensa y pueden provocar una pérdida de confianza tanto en los clientes como en los inversores. Los planes de BCDR aumentan la capacidad de una organización para volver a funcionar de manera rápida y fluida después de un incidente no planificado.