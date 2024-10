Los planes de continuidad del negocio (BCP) y los planes de recuperación ante desastres (DRP) ayudan a las organizaciones a prepararse para una amplia gama de incidentes no planificados. Cuando se implementa de manera efectiva, un buen plan de recuperación ante desastres puede ayudar a las partes interesadas a comprender mejor los riesgos para las funciones comerciales regulares que puede representar una amenaza en particular. Las empresas que no invierten en la recuperación ante desastres para la continuidad del negocio (BCDR) tienen más probabilidades de experimentar pérdida de datos, tiempo de inactividad, sanciones financieras y daños a la reputación debido a incidentes no planificados.

Estos son algunos de los beneficios que pueden esperar las empresas que invierten en planes de continuidad del negocio y recuperación ante desastres: