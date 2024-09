Si ya se ha creado una solución local de recuperación tras desastre (DR), puede ser complicado evaluar los costes y las ventajas de mantenerla en lugar de cambiar a una suscripción DRaaS mensual.

La mayoría de las soluciones de DR locales incurrirán en costes de hardware, energía, trabajos de mantenimiento y administración, software y conectividad de red. Además de los gastos de capital iniciales asociados a la configuración inicial del entorno de DR, se deberán presupuestar las actualizaciones periódicas del software. Dado que la solución de DR debe seguir siendo compatible con el entorno de producción primario, es conveniente asegurarse de que la solución de DR seleccionada tenga las mismas versiones de software. En función de los detalles del acuerdo de licencia, esto puede suponer que, en la práctica, se dupliquen los costes de software.

Migrar a una suscripción de DRaaS no solo puede reducir los gastos de hardware y software, sino también los costes de mano de obra, ya que traslada la carga de mantenimiento del sitio de migración tras error al proveedor.

Si está contemplando utilizar soluciones de terceros, es buena idea asegurarse de que el proveedor tenga la capacidad de realizar copias de seguridad de varios sitios y entre distintas regiones. Si un grave suceso meteorológico, como por ejemplo un huracán, afectase a la ubicación de su oficina principal, ¿estaría el sitio de migración tras error lo suficientemente lejos como para no verse afectado por la tormenta? Además, ¿tendría el proveedor la capacidad adecuada para satisfacer las necesidades combinadas de todos los clientes de su zona si el problema afectase a muchos de ellos a la vez? Va a confiar en que su proveedor cumpla los RTO y los RPO en tiempos de crisis, así que debe buscar un proveedor de servicio con una sólida reputación de fiabilidad.

