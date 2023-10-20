¿Qué es la piratería informática ética?

La piratería ética es el uso de técnicas de piratería por partes amigas en un intento de descubrir, comprender y solucionar vulnerabilidades de seguridad en una red o sistema informático.
Los hackers éticos tienen las mismas habilidades y utilizan las mismas herramientas y tácticas que los hackers maliciosos, pero su objetivo siempre es mejorar la seguridad de la red sin dañar la red ni sus usuarios.
En muchos sentidos, la piratería informática ética es como un ensayo para los ciberataques del mundo real. Las organizaciones contratan hackers éticos para lanzar ataques simulados en sus redes informáticas. Durante estos ataques, los hackers éticos demuestran cómo los ciberdelincuentes reales irrumpen en una red y el daño que podrían causar una vez dentro.
Los analistas de seguridad de la organización pueden utilizar esta información para eliminar vulnerabilidades, reforzar los sistemas de seguridad y proteger los datos sensibles.
Los términos "piratería informática ética" y "pruebas de penetración" a veces se utilizan indistintamente. Sin embargo, las pruebas de penetración son sólo uno de los métodos que utilizan los hackers éticos. Los hackers éticos también pueden realizar evaluaciones de vulnerabilidades, análisis de malware y otros servicios de seguridad de la información.
Los hackers éticos siguen un estricto código ético para asegurarse de que sus acciones ayudan a las empresas en lugar de perjudicarlas. Muchas organizaciones que forman o certifican a hackers éticos, como el International Council of E-Commerce Consulers (EC Council), publican su propio código ético. Si bien la ética establecida puede variar entre los piratas informáticos o las organizaciones, las pautas generales son:
En relación con este código de ética, hay otros dos tipos de hackers.
Hackers absolutamente maliciosos
A veces denominados "hackers de sombrero negro", los piratas informáticos malintencionados cometen delitos cibernéticos para beneficio personal, ciberterrorismo o alguna otra causa. Abordan los sistemas informáticos para robar información confidencial, robar fondos o interrumpir operaciones.
Hackers éticos poco éticos
A veces denominados "hackers de sombrero gris" (o mal escritos como "hackers de sombrero gris"), estos hackers utilizan métodos poco éticos o incluso trabajan al margen de la ley con fines éticos. Entre los ejemplos se incluyen atacar una red o un sistema de información sin permiso para probar un ataque, o aprovechar públicamente una vulnerabilidad de software que los proveedores trabajarán en una solución. Aunque estos hackers tienen buenas intenciones, sus acciones también pueden alertar a los atacantes malintencionados sobre nuevos vectores de ataque.
La piratería informática ética es una carrera profesional legítima. La mayoría de los hackers éticos tienen una licenciatura en ciencia informática, seguridad de la información o un campo relacionado. Suelen conocer lenguajes comunes de programación y scripting como Python y SQL.
Son expertos, y siguen perfeccionándose, en las mismas herramientas y metodologías de pirateo informático que los hackers malintencionados, incluidas herramientas de escaneado de redes como Nmap, plataformas de pruebas de penetración como Metasploit y sistemas operativos especializados en pirateo informático como Kali Linux.
Al igual que otros profesionales de ciberseguridad, los hackers éticos suelen obtener credenciales para demostrar sus habilidades y su compromiso con la ética. Muchos realizan cursos de piratería informática ética o se inscriben en programas de certificación específicos del campo. Algunas de las certificaciones de piratería informática ética más habituales son:
Hacker Ético Certificado (CEH): Ofrecida por EC-Council, un organismo internacional de certificación de ciberseguridad, CEH es una de las certificaciones de piratería informática ética más reconocidas.
CompTIA PenTest+: esta certificación se centra en las pruebas de penetración y la evaluación de vulnerabilidades.
Probador de penetración de SANS GIAC (GPEN): Al igual que PenTest+, la certificación GPEN del SANS Institute valida las habilidades éticas de prueba de bolígrafos de un hacker.
Los hackers ofrecen una variedad de servicios.
Las pruebas de penetración son violaciones de seguridad simuladas. Los expertos en pruebas de penetración imitan a los hackers malintencionados que obtienen acceso no autorizado a los sistemas de la empresa. Por supuesto, los expertos en pruebas de penetración no causan ningún daño real. Utilizan los resultados de sus pruebas para ayudar a defender a la empresa contra ciberdelincuentes reales.
Las pruebas de penetración se realizan en tres etapas:
1. Reconocimiento
Durante la fase de reconocimiento, los evaluadores de pruebas de penetración recopilan información sobre los ordenadores, dispositivos móviles, aplicaciones web, servidores web y otros activos de la red de la empresa. Esta etapa a veces se denomina "huella" porque los evaluadores mapean toda la huella de la red.
Los evaluadores de penetración utilizan métodos manuales y automatizados para realizar el reconocimiento. Pueden buscar sugerencias en los perfiles de redes sociales de los empleados y en las páginas de GitHub. Pueden usar herramientas como Nmap para buscar puertos abiertos y herramientas como Wireshark para inspeccionar el tráfico de red. Si la empresa lo permite, pueden utilizar tácticas de ingeniería social para engañar a los empleados para que compartan información confidencial.
2. Organizar el ataque
Una vez que los evaluadores comprenden los contornos de la red y las vulnerabilidades que pueden explotar, piratean el sistema. Los evaluadores de pruebas de penetración pueden probar diversos ataques dependiendo del alcance de la prueba de penetración. Algunos de los ataques más probados son:
- Inyecciones SQL: los expertos en pruebas de penetración intentan que una página web o aplicación revele datos confidenciales introduciendo código malicioso en los campos de entrada.
– Secuencias de comandos cross-site: los evaluadores de penetración intentan colocar código malicioso en el sitio web de una empresa.
— Ataques de denegación de servicio: los evaluadores de pruebas de penetración intentan desconectar servidores, aplicaciones y otros recursos de red inundándolos de tráfico.
- Ingeniería social: Los penetradores utilizan el phishing, el baiting, el pretexto u otras tácticas para engañar a los empleados y comprometer la seguridad de la red.
Durante el ataque, los comprobadores de penetración exploran cómo los hackers maliciosos pueden explotar las vulnerabilidades existentes y cómo pueden moverse a través de la red una vez dentro. Descubren a qué tipo de datos y activos pueden acceder los piratas informáticos. También comprueban si las medidas de seguridad existentes pueden detectar o prevenir sus actividades.
Al final del ataque, los probadores de rotuladores cubren sus pistas. Esto tiene dos propósitos. En primer lugar, demuestra cómo los cibercriminales pueden ocultarse en una red. En segundo lugar, evita que los hackers maliciosos sigan de forma secreta a los hackers éticos en el sistema.
3. Informes
Los evaluadores de pruebas de penetración documentan todas sus actividades durante el ataque. A continuación, presentan un informe al equipo de seguridad de la información en el que se describen las vulnerabilidades que han explotado, los activos y datos a los que han accedido y cómo han burlado los sistemas de seguridad. Los hackers éticos también hacen recomendaciones para priorizar y solucionar estos problemas.
La evaluación de vulnerabilidades es como una prueba de penetración, pero no llega tan lejos como para explotar las vulnerabilidades. En cambio, los hackers éticos utilizan métodos manuales y automatizados para encontrar, categorizar y priorizar las vulnerabilidades del sistema. Luego comparten sus hallazgos con la empresa.
Algunos hackers éticos se especializan en analizar cepas de ransomware y malware. Estudian las nuevas versiones de malware para entender cómo funcionan y compartir sus conclusiones con las empresas y la comunidad de seguridad de la información en general.
Los hackers éticos también pueden ayudar con la gestión estratégica de riesgos de alto nivel. Pueden identificar amenazas nuevas y emergentes, analizar cómo afectan estas amenazas a la posición de seguridad de la empresa y ayudarla a desarrollar contramedidas.
Aunque hay muchas formas de evaluar la ciberseguridad, la piratería informática ética puede ayudar a las empresas a comprender las vulnerabilidades de la red desde la perspectiva de un atacante. Al piratear redes con permiso, los hackers éticos pueden mostrar cómo los hackers maliciosos explotan diversas vulnerabilidades y ayudar a la empresa a descubrir y cerrar las más crucial.
La perspectiva de un hacker ético también puede revelar cosas que los analistas de seguridad interna podrían pasar por alto. Por ejemplo, los hackers éticos realizan un trabajo complementario a los firewalls, algoritmos criptográficos, sistemas de detección de intrusiones (IDS), sistemas de detección extendida (XDRs) y otras contramedidas. Como resultado, saben exactamente cómo funcionan estas defensas en la práctica, y dónde se quedan cortas, sin que la empresa sufra una vulneración de datos real.
