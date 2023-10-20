¿Qué es la piratería informática ética?

Pruebas de penetración

Las pruebas de penetración son violaciones de seguridad simuladas. Los expertos en pruebas de penetración imitan a los hackers malintencionados que obtienen acceso no autorizado a los sistemas de la empresa. Por supuesto, los expertos en pruebas de penetración no causan ningún daño real. Utilizan los resultados de sus pruebas para ayudar a defender a la empresa contra ciberdelincuentes reales.

Las pruebas de penetración se realizan en tres etapas:

1. Reconocimiento

Durante la fase de reconocimiento, los evaluadores de pruebas de penetración recopilan información sobre los ordenadores, dispositivos móviles, aplicaciones web, servidores web y otros activos de la red de la empresa. Esta etapa a veces se denomina "huella" porque los evaluadores mapean toda la huella de la red.

Los evaluadores de penetración utilizan métodos manuales y automatizados para realizar el reconocimiento. Pueden buscar sugerencias en los perfiles de redes sociales de los empleados y en las páginas de GitHub. Pueden usar herramientas como Nmap para buscar puertos abiertos y herramientas como Wireshark para inspeccionar el tráfico de red. Si la empresa lo permite, pueden utilizar tácticas de ingeniería social para engañar a los empleados para que compartan información confidencial.

2. Organizar el ataque

Una vez que los evaluadores comprenden los contornos de la red y las vulnerabilidades que pueden explotar, piratean el sistema. Los evaluadores de pruebas de penetración pueden probar diversos ataques dependiendo del alcance de la prueba de penetración. Algunos de los ataques más probados son:

- Inyecciones SQL: los expertos en pruebas de penetración intentan que una página web o aplicación revele datos confidenciales introduciendo código malicioso en los campos de entrada.

– Secuencias de comandos cross-site: los evaluadores de penetración intentan colocar código malicioso en el sitio web de una empresa.

— Ataques de denegación de servicio: los evaluadores de pruebas de penetración intentan desconectar servidores, aplicaciones y otros recursos de red inundándolos de tráfico.

- Ingeniería social: Los penetradores utilizan el phishing, el baiting, el pretexto u otras tácticas para engañar a los empleados y comprometer la seguridad de la red.

Durante el ataque, los comprobadores de penetración exploran cómo los hackers maliciosos pueden explotar las vulnerabilidades existentes y cómo pueden moverse a través de la red una vez dentro. Descubren a qué tipo de datos y activos pueden acceder los piratas informáticos. También comprueban si las medidas de seguridad existentes pueden detectar o prevenir sus actividades.

Al final del ataque, los probadores de rotuladores cubren sus pistas. Esto tiene dos propósitos. En primer lugar, demuestra cómo los cibercriminales pueden ocultarse en una red. En segundo lugar, evita que los hackers maliciosos sigan de forma secreta a los hackers éticos en el sistema.

3. Informes

Los evaluadores de pruebas de penetración documentan todas sus actividades durante el ataque. A continuación, presentan un informe al equipo de seguridad de la información en el que se describen las vulnerabilidades que han explotado, los activos y datos a los que han accedido y cómo han burlado los sistemas de seguridad. Los hackers éticos también hacen recomendaciones para priorizar y solucionar estos problemas.

Evaluaciones de vulnerabilidad

La evaluación de vulnerabilidades es como una prueba de penetración, pero no llega tan lejos como para explotar las vulnerabilidades. En cambio, los hackers éticos utilizan métodos manuales y automatizados para encontrar, categorizar y priorizar las vulnerabilidades del sistema. Luego comparten sus hallazgos con la empresa.

Análisis de malware

Algunos hackers éticos se especializan en analizar cepas de ransomware y malware. Estudian las nuevas versiones de malware para entender cómo funcionan y compartir sus conclusiones con las empresas y la comunidad de seguridad de la información en general.

Gestión de riesgos

Los hackers éticos también pueden ayudar con la gestión estratégica de riesgos de alto nivel. Pueden identificar amenazas nuevas y emergentes, analizar cómo afectan estas amenazas a la posición de seguridad de la empresa y ayudarla a desarrollar contramedidas.