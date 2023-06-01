¿Qué es la seguridad de TI?

Los ataques cibernéticos y los incidentes de seguridad pueden cobrarse un precio enorme, medido en pérdida de negocios, reputación dañada, multas regulatorias y, en algunos casos, extorsión y activos robados.

Por ejemplo, el informe "Coste de una filtración de datos" de 2023 de IBM estudió más de 550 empresas que sufrieron una vulneración de datos entre marzo de 2022 y marzo de 2023. El coste medio de una filtración de datos para esas empresas fue de 4,45 millones de dólares, un 2,3 % más que los resultados de un estudio similar realizado un año antes, y un 15,3 % más que en un estudio de 2020. Entre los factores que contribuyen al coste se incluyen desde la notificación a clientes, ejecutivos y reguladores hasta las multas reglamentarias, la pérdida de ingresos durante el tiempo de inactividad y la pérdida permanente de clientes.

Algunos incidentes de seguridad son más costosos que otros. Los ataques de ransomware cifran los datos de una organización, renderizan los sistemas inutilizables y exigen un pago costoso por rescate de una clave de descifrado para desbloquear los datos. Cada vez más, los ciberdelincuentes exigen un segundo rescate para evitar compartir datos confidenciales con el público u otros ciberdelincuentes. Según la Guía definitiva de seguridad sobre ransomware 2023 de IBM, las demandas de rescate han aumentado a importes de 7 y 8 cifras y, en casos extremos, han llegado a 80 millones de dólares.

Como era de esperar, las inversiones en seguridad de TI siguen aumentando. El analista del sector Gartner predijo que en 2023 las organizaciones gastarían 188 300 millones de dólares en recursos y servicios de seguridad de la información y gestión de riesgos. El pronóstico también proyecta que el mercado seguirá creciendo en los próximos años, superando los 260 mil millones de dólares para 2026 (enlace externo a ibm.com), luego de su tasa de crecimiento anual compuesta del 11 % a partir de 2021.