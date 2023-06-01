¿Qué es la seguridad de TI?

La seguridad de TI (abreviatura de seguridad de la tecnología de la información) es la práctica de proteger los activos de TI de una organización (sistemas informáticos, redes, dispositivos digitales, datos) del acceso no autorizado, vulneraciones de datos, ciberataques y otras actividades maliciosas.
El alcance de la seguridad informática es amplio y, a menudo, implica una combinación de tecnologías y soluciones de seguridad. Estos trabajan juntos para abordar las vulnerabilidades en dispositivos digitales, redes informáticas, servidores, bases de datos y aplicaciones de software.
Los ejemplos más citados de seguridad de TI incluyen disciplinas de seguridad digital como seguridad de endpoints, seguridad en la nube, seguridad de red y seguridad de aplicaciones. Pero la seguridad de TI también incluye medidas de seguridad físicas, por ejemplo, cerraduras, tarjetas de identificación, cámaras de vigilancia, necesarias para proteger edificios y dispositivos que albergan datos y activos de TI.
La seguridad de TI a menudo se confunde con la ciberseguridad, una disciplina más restringida que técnicamente es un subconjunto de la seguridad de TI. La ciberseguridad se centra principalmente en proteger a las organizaciones de los ataques digitales, como el ransomware, el malware y las estafas de phishing. Mientras que la seguridad de TI da servicio a toda la infraestructura técnica de una organización, incluidos los sistemas de hardware, las aplicaciones de software y los endpoints, como ordenadores portátiles y dispositivos móviles. La seguridad informática también protege la red de la empresa y sus diversos componentes, como los centros de datos físicos y basados en la nube.
Los ataques cibernéticos y los incidentes de seguridad pueden cobrarse un precio enorme, medido en pérdida de negocios, reputación dañada, multas regulatorias y, en algunos casos, extorsión y activos robados.
Por ejemplo, el informe "Coste de una filtración de datos" de 2023 de IBM estudió más de 550 empresas que sufrieron una vulneración de datos entre marzo de 2022 y marzo de 2023. El coste medio de una filtración de datos para esas empresas fue de 4,45 millones de dólares, un 2,3 % más que los resultados de un estudio similar realizado un año antes, y un 15,3 % más que en un estudio de 2020. Entre los factores que contribuyen al coste se incluyen desde la notificación a clientes, ejecutivos y reguladores hasta las multas reglamentarias, la pérdida de ingresos durante el tiempo de inactividad y la pérdida permanente de clientes.
Algunos incidentes de seguridad son más costosos que otros. Los ataques de ransomware cifran los datos de una organización, renderizan los sistemas inutilizables y exigen un pago costoso por rescate de una clave de descifrado para desbloquear los datos. Cada vez más, los ciberdelincuentes exigen un segundo rescate para evitar compartir datos confidenciales con el público u otros ciberdelincuentes. Según la Guía definitiva de seguridad sobre ransomware 2023 de IBM, las demandas de rescate han aumentado a importes de 7 y 8 cifras y, en casos extremos, han llegado a 80 millones de dólares.
Como era de esperar, las inversiones en seguridad de TI siguen aumentando. El analista del sector Gartner predijo que en 2023 las organizaciones gastarían 188 300 millones de dólares en recursos y servicios de seguridad de la información y gestión de riesgos. El pronóstico también proyecta que el mercado seguirá creciendo en los próximos años, superando los 260 mil millones de dólares para 2026 (enlace externo a ibm.com), luego de su tasa de crecimiento anual compuesta del 11 % a partir de 2021.
La seguridad en la nube aborda las ciberamenazas externas e internas a la infraestructura, las aplicaciones y los datos basados en la nube de una organización. La seguridad en la nube funciona según el modelo de responsabilidad compartida: en términos generales, el proveedor de servicios en la nube (CSP) es responsable de proteger la infraestructura con la que ofrece servicios en la nube, y el cliente es responsable de proteger lo que se ejecuta en esa infraestructura. Sin embargo, los detalles de esa responsabilidad compartida varían en función del servicio en nube.
La seguridad de los endpoints protege a los usuarios finales y a los dispositivos de los puntos finales, como ordenadores de sobremesa, portátiles, teléfonos móviles y servidores, contra los ciberataques. La seguridad de los endpoints también protege las redes contra ciberdelincuentes que intentan utilizar dispositivos de endpoints para lanzar ciberataques en sus datos confidenciales y otros activos.
La seguridad de la red tiene tres objetivos principales: el primer objetivo es evitar el acceso no autorizado a los recursos de la red. En segundo lugar, tiene como propósito detectar y detener los ciberataques y las brechas de seguridad en tiempo real. En tercer lugar, garantiza que los usuarios autorizados tengan acceso seguro a los recursos de red que necesitan cuando los necesiten.
La seguridad de las aplicaciones se refiere a las medidas que toman los desarrolladores al crear una aplicación. Estos pasos abordan las vulnerabilidades potenciales y protegen los datos de los clientes y su propio código de ser robados, filtrados o comprometidos.
La seguridad de Internet protege los datos y la información confidencial transmitidos, almacenados o procesados por navegadores o aplicaciones. La seguridad de Internet implica una variedad de prácticas y tecnologías de seguridad que monitorean el tráfico entrante de Internet en busca de malware y otro contenido malicioso. Las tecnologías en esta área incluyen mecanismos de autenticación, puertas de enlace web, protocolos de cifrado y, sobre todo, cortafuegos.
La seguridad del Internet de las cosas (IoT) se centra en evitar la conexión de sensores y dispositivos a Internet, por ejemplo, cámaras de timbre, electrodomésticos inteligentes y automóviles modernos. IoT tiene como objetivo evitar que los piratas informáticos tomen el control de estos dispositivos. También evita que los hackers utilicen estos dispositivos para infiltrarse en la red de una organización. La seguridad de la tecnología operativa (OT) se centra más específicamente en los dispositivos conectados que supervisan o controlan los procesos dentro de una empresa, por ejemplo, los sensores de una línea de montaje automatizada.
Toda organización es susceptible a ciberamenazas desde dentro y fuera de sus organizaciones. Estas amenazas pueden ser intencionales, como ocurre con los ciberdelincuentes, o no intencionales, como con los empleados o contratistas que accidentalmente hacen clic en enlaces maliciosos o descargan malware.
La seguridad de TI tiene como objetivo abordar esta amplia gama de riesgos de seguridad y tener en cuenta todo tipo de agentes de amenazas y sus diferentes motivaciones, tácticas y niveles de habilidad.
El malware es un software malicioso que puede hacer que los sistemas infectados no funcionen, destruyan, roben información e incluso eliminen archivos cruciales para el sistema operativo.
Los tipos de malware más conocidos incluyen:
El ransomware es un malware que bloquea los datos o el dispositivo de una víctima y amenaza con mantenerlo bloqueado, o algo peor, a menos que la víctima pague un rescate al atacante. Según el IBM Security X-Force Threat Intelligence Index de 2023, los ataques de ransomware representaron el 1 7% de todos los ciberataques en 2022.
Un troyano es un malware que engaña a las personas para que lo descarguen disfrazándose de programas útiles u ocultándose dentro de un software legítimo. Un troyano de acceso remoto (RAT) crea una puerta trasera secreta en el dispositivo de la víctima, mientras que un troyano dropper instala un programa malicioso una vez que logra establecerse.
El spyware recopila en secreto información confidencial, como nombres de usuario, contraseñas, números de tarjetas de crédito y otros datos personales, y la transmite al hacker.
Un gusano es un malware autorreplicante que puede propagarse automáticamente entre aplicaciones y dispositivos.
La ingeniería social ", que con frecuencia se denomina hackeo humano ", manipula a las víctimas para que tomen medidas que exponen información confidencial, comprometen la seguridad de su organización o amenazan el bienestar financiero de su organización.
El phishing es el tipo de ataque de ingeniería social más conocido y generalizado. Los ataques de phishing utilizan correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas fraudulentas para engañar a las personas. Estos ataques pretenden que las personas compartan datos personales o credenciales de acceso, descarguen programas maliciosos, envíen dinero a los ciberdelincuentes o realicen otras acciones que puedan exponerlas a ciberdelitos. Los tipos especiales de phishing incluyen:
Spear phishing: ataques de phishing altamente dirigidos que manipulan a un individuo específico, a menudo utilizando detalles de los perfiles públicos de redes sociales de la víctima para hacer que la artimaña sea más convincente.
Whale phishing:spear phishing dirigido a ejecutivos corporativos o personas adineradas.
Compromiso de correo electrónico empresarial (BEC):estafas en las que los ciberdelincuentes se hacen pasar por ejecutivos, proveedores o socios comerciales de confianza para engañar a las víctimas para que envíen dinero o compartan datos confidenciales.
Otra táctica de ingeniería social, el tailgaiting, es menos técnico, pero no por ello menos peligroso para la seguridad de TI: consiste en seguir a una persona con acceso físico a un centro de datos (por ejemplo, a alguien con un carnet de identidad) y, literalmente, colarse detrás de ella antes de que se cierre la puerta.
Un ataque DoS satura un sitio web, aplicación o sistema con volúmenes de tráfico fraudulento, haciéndolo demasiado lento para su uso o totalmente inaccesible para los usuarios legítimos. Un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) utiliza una red de dispositivos conectados a Internet e infectados con malware, denominada botnet, para paralizar o bloquear la aplicación o el sistema objetivo.
Un explotación de día cero se aprovecha de de un fallo de seguridad desconocido o aún no resuelto en el software, el hardware o el firmware del ordenador. El término "día cero" hace referencia al hecho de que el proveedor de software o dispositivos dispone de un total de cero días, es decir, que no dispone de tiempo alguno para corregir el fallo, ya que los agentes maliciosos pueden utilizarlo para acceder a los sistemas vulnerables.
Las amenazas internas provienen de empleados, socios y otros usuarios con acceso autorizado a la red. Ya sean involuntarias (por ejemplo, un proveedor externo engañado para lanzar malware) o malintencionadas (por ejemplo, un empleado descontento decidido a vengarse), las amenazas internas tienen dientes. Un informe reciente de Verizon (enlace externo a ibm.com) revela que, mientras que la amenaza externa media compromete alrededor de 200 millones de registros, las amenazas que implican a un actor interno han expuesto hasta 1000 millones de registros.
En un ataque MITM, un ciberdelincuente escucha a escondidas una conexión de red e intercepta y retransmite mensajes entre dos partes para robar datos. Las redes Wi-Fi no seguras son un lugar perfecto para los hackers que lanzan ataques MITM.
Dado que las amenazas a la ciberseguridad son cada vez más feroces y complejas, las organizaciones están desplegando estrategias de seguridad informática que combinan una serie de sistemas, programas y tecnologías de seguridad.
Supervisadas por equipos de seguridad experimentados, estas prácticas y tecnologías de seguridad de TI pueden ayudar a proteger toda la infraestructura de TI de una organización y evitar o mitigar el impacto de los ciberataques conocidos y desconocidos.
Debido a que muchos ataques cibernéticos, como los de phishing, aprovechan las vulnerabilidades humanas, la formación de los empleados se ha convertido en una importante línea de defensa contra las amenazas internas.
La formación en concienciación sobre seguridad enseña a los empleados a reconocer las amenazas a la seguridad y a utilizar hábitos seguros en el lugar de trabajo. Entre los temas que suelen tratarse figuran la concienciación sobre la suplantación de identidad, la seguridad de las contraseñas, la importancia de actualizar periódicamente el software y cuestiones de privacidad, como la protección de los datos de los clientes y otra información sensible.
La autenticación multifactor requiere una o más credenciales, además de un nombre de usuario y una contraseña. La implementación de la autenticación multifactor puede evitar que un hacker obtenga acceso a aplicaciones o datos en la red. Esta autenticación funciona incluso si el hacker puede robar u obtener el nombre de usuario y la contraseña de un usuario legítimo.
La autenticación multifactor es crucial para las organizaciones que utilizan sistemas de inicio de sesión único. Estos sistemas permiten a los usuarios iniciar una sesión una sola vez y acceder a múltiples aplicaciones y servicios relacionados durante esa sesión sin tener que volver a iniciar sesión.
La respuesta a incidentes, a veces denominada respuesta a incidentes de ciberseguridad, se refiere a los procesos y tecnologías de una organización para detectar y responder a ciberamenazas, violaciones de seguridad y ciberataques. El objetivo de la respuesta a incidentes es prevenir los ciberataques antes de que ocurran y minimizar el coste y la interrupción del negocio resultantes de cualquier ataque cibernético que ocurra.
Muchas organizaciones crean un plan formal de respuesta a incidentes (IRP) que define los procesos y el software de seguridad que utilizan para identificar, contener y resolver diferentes tipos de ciberataques. Según el informe "Coste de una filtración de datos" de 2023, en organizaciones que crean y prueban regularmente un IRP formal, el coste de una vulneración de datos fue de 232 008 USD inferior a la media (4,45 millones USD).
No hay una única herramienta de seguridad que puede prevenir todos los ciberataques. Aun así, varias herramientas pueden contribuir a mitigar los riesgos cibernéticos, prevenir los ciberataques y minimizar los daños cuando se produce un ataque.
El software de seguridad habitual que ayuda a detectar y desviar los ciberataques incluye:
Herramientas de seguridad del correo electrónico, como software antiphishing basado en inteligencia artificial, filtros antispam y pasarelas de correo electrónico seguras.
Software antivirus para neutralizar el software espía o el malware que los atacantes pueden utilizar para atacar la seguridad de la red para realizar investigaciones, escuchar conversaciones o apoderarse de cuentas de correo electrónico.
Los parches de sistemas y software informáticos para corregir vulnerabilidades técnicas comúnmente explotadas por los ciberdelincuentes
Pasarelas web seguras y otras herramientas de filtrado web para bloquear sitios web maliciosos a menudo vinculados a correos electrónicos de phishing
Las soluciones de detección y respuesta a amenazas utilizan el análisis, la inteligencia artificial (IA) y la automatización para ayudar a los equipos de seguridad a detectar amenazas conocidas y actividades sospechosas. Permiten a los equipos de seguridad tomar medidas para eliminar la amenaza o minimizar su impacto. Estas tecnologías incluyen la orquestación, automatización y respuesta de la seguridad (SOAR), la gestión de incidentes y eventos de seguridad (SIEM), la detección y respuesta de endpoints (EDR), la detección y respuesta a redes (NDR) y la detección y respuesta ampliadas (XDR).
Las operaciones de seguridad ofensivas suelen correr a cargo de hackers éticos, profesionales de la ciberseguridad que utilizan sus conocimientos para detectar y corregir fallos en los sistemas informáticos. Entre los métodos de seguridad ofensivos más comunes se incluyen:
Pruebas de penetración: lanzar un simulacro de ciberataque para descubrir vulnerabilidades y puntos débiles en los sistemas informáticos, los flujos de trabajo de respuesta y la concienciación de los usuarios en materia de seguridad. Algunas regulaciones de privacidad de datos, como el Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago (PCI-DSS), se especifican en mensajes de texto de penetración regular como requisito de cumplimiento.
Red Teaming: autoriza a un equipo de hackers éticos a lanzar un ciberataque simulado y orientado a objetivos contra la organización.
La seguridad ofensiva complementa el software de seguridad y otras medidas de seguridad defensivas: descubre vías de ciberataque, o vectores, desconocidos que otras medidas de seguridad podrían pasar por alto. Y proporciona a los equipos de seguridad de la información que pueden utilizar para reforzar sus medidas de seguridad defensivas.
Dada su importante superposición, los términos "seguridad de TI", "seguridad de la información" y "ciberseguridad" se utilizan a menudo (y por error) indistintamente. Difieren principalmente en el alcance.
