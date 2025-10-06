¿Qué es el equipo azul?

Publicado: 18 de diciembre de 2023
Colaboradores: Teaganne Finn, Amanda Downie
Un equipo azul es un equipo interno de seguridad informática que está ahí para defenderse de los ciberatacantes, incluidos los equipos rojos, que pueden amenazar a su organización y fortalecer su posición de seguridad.
La tarea del equipo azul es proteger siempre los activos de una organización comprendiendo bien los objetivos empresariales y trabajando constantemente para mejorar las medidas de seguridad de la organización.
Los objetivos del equipo azul incluyen:
1. Identificar y mitigar vulnerabilidades y posibles incidentes de seguridad a través del análisis de huella digital y el análisis de inteligencia de riesgos.
2. Realizar auditorías de seguridad regulares como DNS (servidor de nombres de dominio), respuesta ante incidentes y recuperación.
3. Educar a todos los empleados sobre las posibles ciberamenazas.
La mejor manera de describir cómo funciona el equipo azul es con una analogía de un equipo de fútbol. El equipo azul, compuesto por los profesionales de ciberseguridad de su organización, es la línea de defensa de la organización contra todas las amenazas potenciales, como los ataques de phishing y la actividad sospechosa. Uno de los primeros pasos en el trabajo del equipo azul, o línea defensiva, es comprender la estrategia de seguridad de la organización y recopilar los datos necesarios para montar un plan de defensa contra ataques del mundo real.
Antes del plan de defensa, los equipos azules recopilarán toda la información sobre qué áreas necesitan protección y llevarán a cabo una evaluación de riesgos. Durante este periodo de prueba, el equipo azul identificará los activos críticos y anotará la importancia de cada uno, junto con las auditorías de DNS y la captura de muestras de tráfico de red. Cuando esos activos ya se hayan identificado, se puede realizar una evaluación de riesgos para identificar amenazas contra cada activo y donde puedan haber debilidades visibles o problemas de configuración. Es como en un equipo de fútbol, cuando entrenadores y jugadores comentan jugadas anteriores, lo que salió bien y lo que salió mal.
Una vez finalizada la evaluación, el equipo azul adoptará medidas de seguridad, como educar más a los empleados sobre los procedimientos de seguridad y reforzar las normas sobre contraseñas; en el fútbol, se trata de crear nuevas jugadas para comprobar hasta qué punto funcionan. Después de definir el plan de defensa, el papel del equipo azul es instaurar herramientas de supervisión que puedan detectar signos de intrusión, investigar alertas y responder a actividades inusuales.
Los equipos azules utilizarán una serie de diferentes contramedidas e inteligencia sobre amenazas para empezar a entender cómo proteger una red de ataques cibernéticos y fortalecer la posición general de seguridad.
Un miembro del equipo azul debe buscar constantemente posibles vulnerabilidades y probar las medidas de seguridad existentes contra amenazas nuevas y emergentes. A continuación, mostramos algunas de las habilidades y herramientas con las que deberían contar los miembros del equipo azul.
Un miembro del equipo azul debe tener una comprensión básica de algunos de los conceptos de ciberseguridad, como firewalls, phishing, arquitecturas de red seguras, evaluaciones de vulnerabilidades y modelado de amenazas.
Un miembro del equipo azul debe tener un conocimiento profundo de los sistemas operativos, como Linux, Windows y macOS.
Es importante estar preparado para cuándo y si se produce un incidente. Un miembro del equipo azul debe tener habilidades para desarrollar y ejecutar un plan de respuesta a incidentes.
Competencia en el uso de herramientas de seguridad, como firewalls y sistemas de detección de intrusiones/sistemas de prevención (IDS/IPS), junto con software antivirus y sistemas SIEM. Los sistemas SIEM realizan búsquedas de datos en tiempo real para consumir la actividad de la red. Además, ser capaz de instalar y configurar software de seguridad de endpoints.
Un equipo azul está diseñado para centrarse en amenazas de alto nivel y debe ser extremadamente minucioso cuando se trata de técnicas de detección y respuesta.
Ahora que ha establecido un equipo azul fuerte y ha auditado las defensas de la organización, es hora de ponerlo en acción. Aquí es donde el equipo rojo o el equipo de seguridad ofensiva entra en acción para para probar la seguridad de la red. Los ejercicios de equipo rojo se pueden definir como un grupo de profesionales de seguridad que son hackers éticos independientes destinados a evaluar la seguridad del sistema de una organización.
El equipo rojo simula las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) de los atacantes reales contra el sistema propio de la organización como una forma de evaluar el riesgo para la seguridad. Al realizar las pruebas de penetración, una organización puede gestionar mejor el grado en que su personal y sus procesos pueden manejar un ataque contra los activos de una organización. Los miembros del equipo rojo también pueden desplegar malware durante un ataque simulado para probar las defensas de seguridad del equipo azul o utilizar la ingeniería social como una forma de manipular a los miembros del equipo azul para compartir información.
El objetivo principal del equipo rojo es conseguir que un probador eluda las defensas del equipo azul sin que se den cuenta. Los equipos rojo y azul mantienen una relación simbiótica, ya que ambos trabajan para el mismo fin, pero con dos enfoques completamente distintos. Cuando los dos trabajan juntos, suele recibir el nombre de equipo morado. A medida que surgen nuevas tecnologías para mejorar la seguridad, el trabajo del equipo azul es mantenerse informado y, además, compartir información nueva con el equipo rojo.
Cuando ambos equipos hayan completado los ejercicios y las pruebas del equipo rojo/azul, el siguiente paso es informar sobre sus hallazgos. Trabajan juntos para formar un plan e implementar los controles de seguridad necesarios para proteger la organización.
Las pruebas del equipo azul aportan un inmenso valor a la detección de amenazas de su organización y es importante crear un equipo azul que cuente con el conjunto de habilidades necesarias para construir y ejecutar un sistema de seguridad con una excelente capacidad de respuesta.
Descubra los riesgos de la superficie de ataque externa y los puntos ciegos inesperados, antes de que lo hagan los atacantes con IBM Security Randori Recon.
Simule ataques en su organización para probar, medir y mejorar la detección de riesgos y la respuesta ante incidentes.
Descubra dónde se encuentran las vulnerabilidades de su organización con IBM X-Force Red. Este utiliza herramientas y técnicas para ayudarle a mantenerse por delante de los atacantes y proteger sus datos más valiosos.
IBM Security Randori Recon es un SaaS de gestión de superficies de ataque. Como parte de la cartera de IBM Security, supervisa las superficies de ataque externas para detectar cambios inesperados, puntos ciegos, configuraciones erróneas y errores de proceso.