¿Qué es el equipo azul?

Ahora que ha establecido un equipo azul fuerte y ha auditado las defensas de la organización, es hora de ponerlo en acción. Aquí es donde el equipo rojo o el equipo de seguridad ofensiva entra en acción para para probar la seguridad de la red. Los ejercicios de equipo rojo se pueden definir como un grupo de profesionales de seguridad que son hackers éticos independientes destinados a evaluar la seguridad del sistema de una organización.

El equipo rojo simula las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) de los atacantes reales contra el sistema propio de la organización como una forma de evaluar el riesgo para la seguridad. Al realizar las pruebas de penetración, una organización puede gestionar mejor el grado en que su personal y sus procesos pueden manejar un ataque contra los activos de una organización. Los miembros del equipo rojo también pueden desplegar malware durante un ataque simulado para probar las defensas de seguridad del equipo azul o utilizar la ingeniería social como una forma de manipular a los miembros del equipo azul para compartir información.

El objetivo principal del equipo rojo es conseguir que un probador eluda las defensas del equipo azul sin que se den cuenta. Los equipos rojo y azul mantienen una relación simbiótica, ya que ambos trabajan para el mismo fin, pero con dos enfoques completamente distintos. Cuando los dos trabajan juntos, suele recibir el nombre de equipo morado. A medida que surgen nuevas tecnologías para mejorar la seguridad, el trabajo del equipo azul es mantenerse informado y, además, compartir información nueva con el equipo rojo.

Cuando ambos equipos hayan completado los ejercicios y las pruebas del equipo rojo/azul, el siguiente paso es informar sobre sus hallazgos. Trabajan juntos para formar un plan e implementar los controles de seguridad necesarios para proteger la organización.

Las pruebas del equipo azul aportan un inmenso valor a la detección de amenazas de su organización y es importante crear un equipo azul que cuente con el conjunto de habilidades necesarias para construir y ejecutar un sistema de seguridad con una excelente capacidad de respuesta.