La seguridad de los endpoints también protege la red contra los adversarios que intentan utilizar los dispositivos de endpoints para lanzar ciberataques contra datos confidenciales y otros activos de la red.

Los endpoints siguen siendo el principal punto de entrada de la red empresarial para los ciberataques. Diversos estudios estiman que hasta el 90 % de los ciberataques exitosos y hasta el 70 % de las vulneraciones de datos exitosas se originan en los dispositivos de endpoints. Según el Informe "Cost of a Data Breach" de IBM, la vulneración de datos cuesta de media a las empresas 4,88 millones de dólares.

Hoy en día, las empresas deben proteger más endpoints y más tipos de endpoints que nunca. Las políticas de bring your own device (BYOD), el aumento del trabajo remoto y el creciente número de dispositivos IoT, dispositivos orientados al cliente y productos conectados a la red han multiplicado los endpoints que los hackers pueden explotar y las vulnerabilidades que los equipos de seguridad deben proteger.