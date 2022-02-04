La seguridad de los endpoints, la primera línea crucial de defensa de la ciberseguridad de una red, protege a los usuarios finales y a los dispositivos de endpoints, ordenadores de sobremesa, portátiles, dispositivos móviles, servidores y otros, frente a los ciberataques.
La seguridad de los endpoints también protege la red contra los adversarios que intentan utilizar los dispositivos de endpoints para lanzar ciberataques contra datos confidenciales y otros activos de la red.
Los endpoints siguen siendo el principal punto de entrada de la red empresarial para los ciberataques. Diversos estudios estiman que hasta el 90 % de los ciberataques exitosos y hasta el 70 % de las vulneraciones de datos exitosas se originan en los dispositivos de endpoints. Según el Informe "Cost of a Data Breach" de IBM, la vulneración de datos cuesta de media a las empresas 4,88 millones de dólares.
Hoy en día, las empresas deben proteger más endpoints y más tipos de endpoints que nunca. Las políticas de bring your own device (BYOD), el aumento del trabajo remoto y el creciente número de dispositivos IoT, dispositivos orientados al cliente y productos conectados a la red han multiplicado los endpoints que los hackers pueden explotar y las vulnerabilidades que los equipos de seguridad deben proteger.
El software antivirus, el software de seguridad para endpoints original, protege los endpoints contra las formas conocidas de malware: troyanos, gusanos, adware y mucho más.
El software antivirus tradicional analizaba los archivos de un dispositivo endpoint en busca de firmas de malware, es decir, cadenas de bytes características de virus o malware conocidos. El software alertaba al usuario o al administrador cuando se encontraba un virus y proporcionaba herramientas para aislar y eliminar el virus y reparar cualquier archivo infectado.
El software antivirus actual, a menudo denominado antivirus de nueva generación (NGAV), puede identificar y combatir los nuevos tipos de malware, incluido el malware que no deja firma. Por ejemplo, el NGAV puede detectar malware sin archivos, es decir, malware que reside en la memoria e inyecta scripts maliciosos en el código de aplicaciones legítimas. El NGAV también puede identificar actividades sospechosas mediante la heurística, que compara los patrones de comportamiento sospechosos con los de virus conocidos, y el escaneado de integridad, que analiza los archivos en busca de signos de infección por virus o malware.
El software antivirus por sí solo puede ser suficiente para proteger unos cuantos endpoints. Cualquier cosa más allá de eso generalmente requiere una plataforma de protección empresarial o EPP. Un EPP combina NGAV con otras soluciones de seguridad de endpoints, entre las que se incluyen:
Un EPP integra estas soluciones de endpoints en una consola de gestión central, donde los equipos de seguridad o los administradores del sistema pueden monitorizar y gestionar la seguridad de todos los endpoints. Por ejemplo, un EPP puede asignar las herramientas de seguridad adecuadas a cada endpoint, actualizar o parchear esas herramientas según sea necesario y administrar las políticas de seguridad corporativas.
Los EPP pueden ser locales o basados en la nube. Pero el analista del sector Gartner (enlace externo a ibm.com), que definió por primera vez la categoría EPP, señala que "las soluciones de EPP deseables se gestionan principalmente en la nube, lo que permite la monitorización continua y la recopilación de datos de actividad, junto con la capacidad de tomar medidas de corrección remotas, tanto si el terminal está en la red corporativa como fuera de la oficina".
Los EPP se centran en prevenir amenazas conocidas o amenazas que se comportan de formas conocidas. Otra clase de solución de seguridad de puntos finales, denominada detección y respuesta de endpoints (EDR), permite a los equipos de seguridad responder a las amenazas que pasan inadvertidas a las herramientas de seguridad preventiva de endpoints.
Las soluciones EDR monitorizan continuamente los archivos y aplicaciones que entran en cada dispositivo, buscando actividad sospechosa o maliciosa que indique malware, ransomware o amenazas avanzadas. EDR también recopila continuamente datos de seguridad detallados y telemetría, almacenándolos en un data lake donde se pueden utilizar para análisis en tiempo real, investigación de causa raíz, búsqueda de amenazas y mucho más.
La EDR suele incluir análisis avanzados, análisis de comportamiento, inteligencia artificial (IA) y machine learning, capacidades de automatización, alertas inteligentes y funciones de investigación y corrección que permiten a los equipos de seguridad:
Muchos EPP más nuevos o avanzados incluyen algunas capacidades de EDR, pero para una protección completa de los endpoints que abarque la prevención y la respuesta, la mayoría de las empresas deben emplear ambas tecnologías.
La detección y respuesta extendidas, o XDR, amplía el modelo de detección y respuesta de amenazas EDR a todas las áreas o capas de la infraestructura, protegiendo no solo los dispositivos de endpoint, sino también las aplicaciones, las bases de datos y el almacenamiento, las redes y las cargas de trabajo en la nube. Una oferta de software como servicio (SaaS), XDR protege los recursos locales y en la nube. Algunas plataformas XDR integran productos de seguridad de un único proveedor o proveedor de servicios en la nube, pero las mejores también permiten a las organizaciones añadir e integrar las soluciones de seguridad que prefieran.
