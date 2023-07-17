¿Qué es la seguridad ofensiva?

Para entender por qué es importante la seguridad ofensiva, es útil compararla con la seguridad defensiva.

Las medidas de seguridad defensiva, como los programas antivirus y los cortafuegos, son reactivas por diseño. Estas herramientas están diseñadas para bloquear amenazas conocidas o detectar comportamientos sospechosos. Algunas herramientas avanzadas de seguridad defensiva, como las plataformas SOAR, también pueden automatizar las respuestas a ataques en curso.

Aunque las tácticas de seguridad defensiva pueden ayudar a frustrar los ciberataques en curso, estos métodos suponen una gran carga de trabajo para los equipos de seguridad. Los analistas deben clasificar las alertas y los datos para separar las amenazas reales de las falsas alarmas. Del mismo modo, las medidas de seguridad defensiva sólo pueden proteger contra vectores de ataque conocidos, lo que deja a las organizaciones expuestas a ciberamenazas nuevas y desconocidas.

La seguridad ofensiva complementa la seguridad defensiva. Los equipos de seguridad utilizan tácticas OffSec para descubrir y responder a vectores de ataque desconocidos que otras medidas de seguridad podrían pasar por alto. La seguridad ofensiva también es más proactiva que la seguridad defensiva. En lugar de responder a los ciberataques en el momento en que se producen, las medidas de seguridad ofensivas detectan y solucionan los fallos antes de que los atacantes puedan aprovecharse de ellos.

En resumen, la seguridad ofensiva produce información que hace que la seguridad defensiva sea aún más efectiva. También reduce la carga de los equipos de seguridad. Debido a estas ventajas, la seguridad ofensiva se ha convertido en una norma en algunos sectores altamente regulados.