¿Qué es un actor de amenazas?

Las amenazas suelen dirigirse a las grandes organizaciones, ya que disponen de más dinero y de más datos confidenciales, lo que representa un mayor beneficio potencial.

Sin embargo, en los últimos años, las pequeñas y medianas empresas (pymes) también se han convertido en objetivos frecuentes de los actores de amenazas debido a sus sistemas de seguridad relativamente más débiles. De hecho, el FBI expresó recientemente su preocupación por el aumento del número de ciberdelitos cometidos contra las pequeñas empresas, e informó de que solo en 2021, las pequeñas empresas perdieron 6900 millones de dólares a causa de los ciberataques, lo que supone un incremento del 64 % con respecto al año anterior (enlace externo a ibm.com).

Del mismo modo, los actores de las amenazas se dirigen cada vez más a individuos y hogares por sumas más pequeñas. Por ejemplo, podrían irrumpir en redes y sistemas informáticos domésticos para robar información de identidad personal, contraseñas y otros datos potencialmente valiosos y sensibles. De hecho, las estimaciones actuales sugieren que uno de cada tres hogares estadounidenses con ordenadores está infectado con malware (enlace externo a ibm.com).

Los actores de amenazas no discriminan. Aunque tienden a ir a por los objetivos más interesantes o significativos, también aprovecharán cualquier punto débil de la ciberseguridad, esté donde esté, contribuyendo a que el panorama de las amenazas sea cada vez más costoso y complejo.