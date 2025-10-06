¿Qué es una fuerza de trabajo móvil?

Una fuerza de trabajo móvil es un grupo de empleados que no está vinculado a una ubicación física central. En su lugar, están conectados a través de varios tipos de tecnología móvil: sistemas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles. Debido a que estas tecnologías son cada vez más portátiles, fáciles de usar y asequibles, la fuerza laboral móvil se está convirtiendo en algo habitual.
La fuerza de trabajo móvil significa mucho más que simplemente trabajar desde casa. Con la llegada de dispositivos sofisticados, los empleados móviles ahora pueden acceder a aplicaciones de software y datos que antes solo estaban disponibles en la sede de la empresa. Los trabajadores de campo de sectores como la sanidad, la construcción y la agricultura pueden realizar tareas in situ o sobre la marcha.
El trabajo móvil difiere del trabajo a distancia tradicional, en el que los empleados trabajan desde una oficina doméstica. La fuerza de trabajo móvil se refiere específicamente a aquellos empleados que no trabajan desde una única ubicación fija. Esto incluye a los trabajadores híbridos que dividen su tiempo entre casa y oficina, y a los trabajadores sin escritorio cuyas tareas requieren moverse durante la jornada laboral. Las enfermeras itinerantes, los empleados minoristas que rotan entre las tiendas y los técnicos de campo de telecomunicaciones son trabajadores móviles.
Según el informe de OMDIA mencionado anteriormente, los empleados móviles constituyen la mayor parte de la fuerza de trabajo de hoy en día. Solo el 33% de los trabajadores están "atados" a un solo lugar, como una oficina central o una tienda.
Muchas empresas adoptaron la movilidad de la fuerza laboral durante la pandemia de COVID-19. El paso de puestos de trabajo tradicionalmente desempeñados en una ubicación, como maestros de escuela y empleados de banca, al trabajo en remoto permitió a las organizaciones mantener la continuidad de su actividad durante la crisis.
Sin embargo, el crecimiento de la fuerza laboral móvil también se ha visto impulsado por cambios tecnológicos y empresariales a más largo plazo. A medida que los dispositivos móviles avanzados permiten a los empleados trabajar desde cualquier lugar, las empresas que adoptan fuerzas de trabajo móviles han visto beneficios tales como:
Los empleados pueden proporcionar respuestas inmediatas a los clientes y resolver los desafíos in situ en tiempo real accediendo a los datos desde sus dispositivos móviles, en lugar de esperar hasta que vuelvan a la oficina.
Un estudio de Global Workplace Analytics (enlace externo a ibm.com) encontró que las empresas pueden ahorrar 11.000 USD por empleado al año si trabajan de 2 a 3 días fuera de la oficina cada semana. Las empresas gastan menos en alquiler, y la conversación de vídeo puede reducir los costes logísticos y de desplazamiento asociados a llevar a los empleados a una ubicación central para las reuniones.
El trabajo móvil puede ayudar a los miembros del equipo a encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y reducir el estrés, lo que contribuye a mejorar el rendimiento y la retención de los empleados. Según el informe de OMDIA, el 54% de las empresas afirma que el paso al trabajo móvil ha aumentado la productividad de los empleados. El trabajo móvil también permite a las empresas ofrecer un servicio de atención al cliente 24/7 y establecer flujos de trabajo continuos con los empleados en todos los husos horarios.
Una fuerza laboral móvil puede incluir a personas de todo el mundo, lo que genera una diversidad geográfica, socioeconómica y cultural que de otro modo no sería posible. Las opciones de trabajo remoto también pueden ser preferidas por trabajadores con discapacidades, padres, cuidadores y otras personas que necesiten más flexibilidad.
Las crisis como la pandemia de COVID-19 subrayan la importancia de permitir el trabajo remoto cuando sea posible. El reto es dar a los trabajadores móviles acceso remoto a software empresarial crítico sin dejar de ser colaborativos, productivos y seguros.
Al crear una fuerza de trabajo móvil, los líderes de la empresa deben pensar en lo siguiente:
Los empleados móviles quieren elegir sus propios dispositivos. Esperan que la tecnología del lugar de trabajo ofrezca una experiencia de usuario similar a la de las aplicaciones y dispositivos de consumidor. Es posible que las organizaciones necesiten crear políticas y procesos de traiga su propio dispositivo (BYOD) que rijan una amplia gama de software y hardware, incluyendo portátiles, wearables, tabletas, teléfonos inteligentes y más.
Los empleados que usan sus propios dispositivos y aplicaciones para el trabajo pueden crear vulnerabilidades de seguridad, ya que es posible que traigan TI invisible(activos de TI que se utilizan sin aprobación o supervisión oficial) a la red de la empresa. Incluso las aplicaciones y dispositivos móviles aprobados pueden plantear problemas si los empleados acceden a datos confidenciales a través de redes wi-fi públicas no seguras.
Las empresas suelen realizar un rastreo de los trabajadores móviles y sus activos para mantener la conformidad y optimizar los flujos de trabajo. Por ejemplo, las compañías pueden utilizar el rastreo de ubicaciones para indicar a los técnicos de campo los trabajos más cercanos. Sin embargo, los empleados pueden oponerse a ser rastreados, especialmente si utilizan sus propios dispositivos.
Desarrollar aplicaciones móviles personalizadas para múltiples plataformas puede ser costoso y complejo. Por otro lado, el mantenimiento de aplicaciones de varios proveedores externos puede dificultar la administración adecuada de TI. Los proveedores de software como IBM no solo desarrollan aplicaciones móviles, sino que también ofrecen soluciones integradas de gestión de aplicaciones móviles.
Durante la pandemia de COVID-19, muchas empresas permitieron a los empleados trabajar a distancia para garantizar la continuidad del negocio. Una vez finalizada la pandemia, muchas compañías han mantenido estas modalidades de trabajo remoto y móvil. Las nuevas tecnologías también han hecho más práctica la fuerza de trabajo remota.
Herramientas como Asana, Slack, Webex, Zoom y Google Calendar hacen que el trabajo virtual y la colaboración entre los trabajadores móviles resulte fácil y eficiente. Sin embargo, estas nuevas herramientas y aplicaciones pueden suponer un desafío para una gestión de TIeficaz. Otras innovaciones en tecnología móvil, como lectores biométricos, wearables, control de voz, comunicaciones de campo cercano (NFC), realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA), también están mejorando las comunicaciones y los flujos de trabajo empresariales.
Hasta hace poco, una de las barreras clave para implementar tecnologías móviles era la falta de una señal wireless fiable y rápida. Con la introducción de la tecnología wireless 5G, los trabajadores móviles pueden compartir incluso archivos masivos con asociados y colaborar a través de vídeo sin retrasos ni interrupciones.
Innovaciones como el 5G permiten incluso a las pequeñas empresas aprovechar las tecnologías RA y RV para mejorar la comunicación y la colaboración. Los trabajadores pueden realizar tareas complejas con información entregada on demand utilizando RA. Por ejemplo, los trabajadores de construcción e ingeniería pueden planificar nuevos proyectos con dispositivos de RA, y la gestión de la cadena de suministro y la selección de inventario también se pueden hacer con RA.
Es probable que las organizaciones sigan adoptando nuevas herramientas de software para gestionar mejor las transiciones a gran escala de los empleados de oficina al trabajo remoto y móvil. Como parte de esta transición, las empresas pueden establecer relaciones estratégicas con los principales proveedores de software y equipos y proveedores de servicios de red para minimizar las interrupciones en la infraestructura y los servicios.
Las tendencias demográficas también han influido en el crecimiento de las fuerzas de trabajo móviles. Combinados, millennials y la generación Z comprenden la mayor parte de la fuerza de trabajo (enlace externo a ibm.com). Las investigaciones muestran (enlace externo a ibm.com) que estos trabajadores prefieren el trabajo flexible.
Aunque algunos empleados móviles confían en aplicaciones como Slack y Asana para hacer su trabajo, muchas empresas utilizan herramientas especializadas de gestión de fuerza de trabajo móvil para respaldar la seguridad y la productividad del personal móvil.
El software de gestión de fuerza de trabajo móvil (MWM) es una amplia categoría de plataformas que ayudan a las empresas a gestionar a los empleados que trabajan fuera de una oficina central. Las distintas soluciones de gestión de fuerza de trabajo móvil tienen características y funciones diferentes, pero muchas admiten programación, asignaciones de tareas y rastreo, y comunicaciones y actualizaciones de estado. Algunas herramientas de MWM se pueden utilizar para tareas administrativas de gestión del capital humano, como la incorporación y la nómina.
Las herramientas de gestión de servicios de campo son plataformas MWM diseñadas para gestionar a los trabajadores de campo que instalan, mantienen o reparan equipos, sistemas o activos fuera de las instalaciones de la empresa. Los gestores y técnicos suelen utilizar el software de gestión de servicios de campo para procesar los pedidos de trabajo, programar y automatizar los envíos y cobrar pagos, entre otras cosas.
Las soluciones de gestión unificada de endpoints (UEM) permiten a las empresas supervisar, gestionar y proteger todos los dispositivos de los usuarios finales: equipos de escritorio, portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, wearables y más desde una única consola, independientemente del sistema operativo o ubicación. Con la UEM, una empresa puede establecer y aplicar políticas de seguridad móvil, gestión de dispositivos y gestión de aplicaciones para todos los dispositivos de una red. Los equipos de TI ya no necesitan herramientas independientes para gestionar dispositivos para los trabajadores en local y fuerzas de trabajo móviles.
