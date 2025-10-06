¿Qué es una fuerza de trabajo móvil?

Durante la pandemia de COVID-19, muchas empresas permitieron a los empleados trabajar a distancia para garantizar la continuidad del negocio. Una vez finalizada la pandemia, muchas compañías han mantenido estas modalidades de trabajo remoto y móvil. Las nuevas tecnologías también han hecho más práctica la fuerza de trabajo remota.

Herramientas como Asana, Slack, Webex, Zoom y Google Calendar hacen que el trabajo virtual y la colaboración entre los trabajadores móviles resulte fácil y eficiente. Sin embargo, estas nuevas herramientas y aplicaciones pueden suponer un desafío para una gestión de TIeficaz. Otras innovaciones en tecnología móvil, como lectores biométricos, wearables, control de voz, comunicaciones de campo cercano (NFC), realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA), también están mejorando las comunicaciones y los flujos de trabajo empresariales.

Hasta hace poco, una de las barreras clave para implementar tecnologías móviles era la falta de una señal wireless fiable y rápida. Con la introducción de la tecnología wireless 5G, los trabajadores móviles pueden compartir incluso archivos masivos con asociados y colaborar a través de vídeo sin retrasos ni interrupciones.

Innovaciones como el 5G permiten incluso a las pequeñas empresas aprovechar las tecnologías RA y RV para mejorar la comunicación y la colaboración. Los trabajadores pueden realizar tareas complejas con información entregada on demand utilizando RA. Por ejemplo, los trabajadores de construcción e ingeniería pueden planificar nuevos proyectos con dispositivos de RA, y la gestión de la cadena de suministro y la selección de inventario también se pueden hacer con RA.

Es probable que las organizaciones sigan adoptando nuevas herramientas de software para gestionar mejor las transiciones a gran escala de los empleados de oficina al trabajo remoto y móvil. Como parte de esta transición, las empresas pueden establecer relaciones estratégicas con los principales proveedores de software y equipos y proveedores de servicios de red para minimizar las interrupciones en la infraestructura y los servicios.

Las tendencias demográficas también han influido en el crecimiento de las fuerzas de trabajo móviles. Combinados, millennials y la generación Z comprenden la mayor parte de la fuerza de trabajo (enlace externo a ibm.com). Las investigaciones muestran (enlace externo a ibm.com) que estos trabajadores prefieren el trabajo flexible.