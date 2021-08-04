¿Qué es la gestión de servicios de campo (FSM)?

El software de gestión de servicios de campo ayuda a las empresas a gestionar todos los recursos involucrados en las actividades de gestión de servicios de campo. Puede ayudar a los gestores y técnicos a procesar órdenes de trabajo, automatizar la programación y el envío, realizar un seguimiento de las tareas de servicio y reparación, administrar contratos de servicio al cliente, cobrar pagos y más.

Las capacidades de gestión del servicio de campo las proporcionan varios programas y soluciones.

Software de gestión de servicios de campo móviles

Las capacidades móviles y de nube que ofrecen algunos programas de gestión de servicios de campo ofrecen acceso a las comunicaciones en tiempo real y mantienen a los técnicos conectados con la información y el soporte importantes mientras están sobre el terreno. Con capacidades móviles, los técnicos de servicio de campo pueden capturar imágenes en sus dispositivos y acceder a datos de activos remotos y gemelos digitales para evaluar las causas raíz de los problemas. También pueden ampliar la colaboración con capacidades de IA y RA que son cada vez más estándar.

Software de gestión de activos empresariales

El software de gestión de activos empresariales (EAM) ayuda a las empresas a mantener y controlar sus activos y equipos operativos, tanto fuera como de manera local. Al centralizar la información sobre los activos e implementar la monitorización y el análisis remotos impulsados por la IA, los responsables de mantenimiento pueden maximizar la utilización de los activos, aumentar el tiempo productivo y reducir los costes operativos.

Sistema de gestión de inventario

Un sistema de gestión de inventario ayuda a las empresas a optimizar el inventario de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO). Puede proporcionar una visión precisa y granular del rendimiento del inventario MRO, al tiempo que ofrece recomendaciones optimizadas para el inventario y los niveles de reabastecimiento para cada artículo almacenado.